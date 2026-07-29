「少女時代」秀英參演！動作喜劇《特務搞飛機2》8月上映

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《特務搞飛機2》睽違6年回歸，故事舞臺從空中轉到海上遊輪。

《特務搞飛機2》睽違6年回歸，故事舞臺從空中轉到海上遊輪。 重點二： 原班人馬與秀英等新卡司加入，打造更大規模的爆笑動作續作。

原班人馬與秀英等新卡司加入，打造更大規模的爆笑動作續作。 重點三：嚴正化挑戰大量動作戲，還向湯姆．克魯斯喊話期待未來合作。

年度動作爆笑鉅獻《特務搞飛機2》（OK! Madam: Bon Voyage）睽違6年回來了，這次將故事舞臺從空中搬到海上！《特務搞飛機2》是由《特務搞飛機》原班團隊所打造的精彩續作，《特務搞飛機》當時在疫情期間上映，仍在韓國 及台灣都締造了票房口碑雙贏的佳績！《特務搞飛機2》除了原班人馬嚴正化、朴星雄、李尚允、裴正楠之外，「少女時代 」成員秀英、《閃亮的西瓜》厲雲、《政客誠實中2》朴昣奏也參演此續作，一同打造規模更大、更爆笑的精彩動作鉅獻！

「韓國影后」嚴正化在《特務搞飛機2》中繼續飾演前傳奇特務「美英」，對於拍攝本作的感想，她表示：「真的有趣到不像是在拍攝的程度，能再見到大家真的很開心！」李澈河導演則表示：「我一直很想再拍續作，沒想到花了6年的時間。雖然前作在疫情時期上映很可惜，但也多虧觀眾的支持，我們才能製作續作《特務搞飛機2》！」對於這次會以遊輪為故事舞臺的原因，李澈河導演表示：「我希望能打造一部朋友、家人、小孩都能一起觀賞的電影，思考了能讓這些人物去哪裡玩時，就想到了船，但沒想到真的能在遊輪上拍攝！製作公司跟我說：『準備好一艘遊輪了，就在上面拍攝吧！』我一開始以為會是一艘小遊輪，沒想實際一看，竟然是一艘12層樓的遊輪，對於身為導演的我而言，真的是很特別的經驗！」

「韓國影后」嚴正化在續作中繼續飾演前傳奇特務「美英」。圖／車庫娛樂 提供

嚴正化挑戰大量動作戲！圖／車庫娛樂 提供

《特務搞飛機2》故事敘述美英（嚴正化 飾）面對青春期的女兒、愛虛張聲勢的失業丈夫石煥（朴星雄 飾），以及所經營的麻花捲店的倒閉危機……在這令人厭煩的現實生活中，她突然收到超豪華遊輪之旅的邀請函。美英原本以為能盡情享受這難得的旅程，沒想到隨著犯罪集團首腦安雅（秀英 飾）的登場，數百人所搭乘的遊輪瞬間成為前所未見的綁架事件現場。在無處可逃的藍色大海中央，再次覺醒的前傳奇特務美英，為了拯救家人和守護這個世界，將投身於危險的任務中！年度動作爆笑鉅獻《特務搞飛機2》8月12日（三）在臺上映！

嚴正化這次在《特務搞飛機2》中挑戰大量的動作戲！嚴正化表示：「真的很高興動作戲變多了！開拍前也帶著真的要好好練習的覺悟去面對動作戲！其實準備的時間並不多，讓我有點不安，但我和動作團隊的默契很好。秀英和其他演員們也都很努力地練習，每一場動作戲大家都齊心協力地進行拍攝！」因為以真正的遊輪為故事舞臺，動作場面的規模也比前作更浩大，嚴正化表示：「因為空間比前作的飛機大很多，所以加入了更多精彩的動作戲，會讓觀眾看了更開心！」嚴正化也透露這次的動作戲讓她拍得很幸福，她說：「雖然很辛苦，但我很喜歡內心感到滿足的幸福感。和拍攝前作時相比，我變得更愛動作戲了！」

「少女時代」秀英參演嚴正化動作爆笑鉅獻《特務搞飛機2》！。圖／車庫娛樂 提供

特別的是，嚴正化這次在《特務搞飛機2》中，展現了足以和湯姆．克魯斯匹敵的遊輪動作戲，對此，嚴正化還對湯姆．克魯斯喊話：「湯姆哥，我是在韓國很努力活動的嚴正化，我真的是你的忠實粉絲！為了有一天能和你一起拍攝動作戲，我會好好努力的！請你一定要觀賞我們的電影，總有一天一定要一起奔跑！湯姆哥我愛你！」更多電影資訊請上官方臉書專頁查詢。

精華 FAQ Q1：《特務搞飛機2》這次最大的場景變化是什麼？ 本片把前作的空中冒險改成海上遊輪之旅，故事舞臺從飛機轉到12層樓高的豪華遊輪，讓綁架事件與動作場面都有更開闊的發揮空間。

Q2：這部續集有哪些主要演員參與演出？ 除了嚴正化、朴星雄、李尚允、裴正楠等原班人馬回歸，還加入「少女時代」秀英、《閃亮的西瓜》厲雲與朴昣奏，共同擴大角色陣容。

Q3：嚴正化在續集拍攝上有哪些特別感受？ 嚴正化表示這次動作戲更多、拍得很幸福，也因為和動作團隊及演員們默契很好而更投入，還特別向湯姆．克魯斯喊話，希望未來能一起拍動作戲。

《特務搞飛機2》原文海報。圖／車庫娛樂 提供