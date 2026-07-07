猛鬼過節 生人勿近 《粽邪4：坤蒂拉娜》定檔農曆七月中元節上映

台灣正宗驅魔恐怖 片《粽邪 》系列，歷經三年推出系列續作《粽邪4：坤蒂拉娜》定檔於農曆七月中元節，8月27日(四)全台上映。

電影由原班金獎團隊打造，監製鄒介中、導演廖士涵再度攜手合作，集結陳雪甄、許安植、陳博正、劉國劭、胡語恆等演員參與演出。《粽邪》不僅創下台灣恐怖電影罕見拍攝至第四部曲的紀錄，前三集累積電影票房更突破兩億佳績，《粽邪4：坤蒂拉娜》耗時三年籌備製作，除了延續觀眾熟悉的宮廟 文化與驅魔儀式，更首度將故事版圖、拍攝拓展至海外，融合亞洲知名禁忌厲鬼「坤蒂拉娜」傳說，打造規模更大、格局更廣的《粽邪》宇宙。

電影《粽邪4：坤蒂拉娜》今(30日)同步曝光前導預告，以亞洲禁忌厲鬼「坤蒂拉娜」跨海索命揭開序幕，預告開頭即拋出令人不寒而慄的提問：「你有聽過坤蒂拉娜嗎？」傳說中，坤蒂拉娜死於難產、怨氣不散，專門附身在心懷怨恨與執念的人身上，並持續尋找自己失去的小孩。伴隨著詭異傳說敘述，畫面出現法事儀式、靈異 招魂直播、駭人新聞事件，逐步堆疊出令人窒息的恐怖氛圍。

預告中，玉蘭阿姨(陳雪甄 飾)疑似遭邪靈附身，低語呢喃：「你還記得媽媽嗎？」，還出現撞頭、自殘等失控行為；佳敏(許安植 飾)為了替阿姨驅魔送肉粽，卻也因內心深藏的秘密，逐漸陷入失控邊緣。而阿西師(陳博正 飾演)進行宮廟法事、收驚驅邪並警告：「心要是亂了，無形魍魎找到細縫鑽進來」一句話點出本集最核心的恐懼來源，當人心出現裂縫，邪靈便有機可乘。究竟阿西師與佳敏面對亞洲禁忌厲鬼坤蒂拉娜，將遭遇什麼樣的考驗？又是否能成功收妖驅魔？

談及《粽邪4：坤蒂拉娜》的故事起源，導演廖士涵透露，在做《粽邪3》田調時，無意間得知坤蒂拉娜的傳說，當下便覺得非常適合納入《粽邪》宇宙，「本次登場的坤蒂拉娜，是《粽邪》系列至今遭遇過最兇狠、最難以對付的邪靈之一。」監製鄒介中表示：「《粽邪4：坤蒂拉娜》將延續系列最受觀眾喜愛的民俗恐怖風格，同時拓展《粽邪》宇宙版圖，擴張台灣專屬的恐怖驅魔文化故事。」

2026鬼月最受矚目的台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪4：坤蒂拉娜》，由監製鄒介中、導演廖士涵率領原班金獎團隊打造，集結陳雪甄、許安植、陳博正、劉國劭、胡語恆等參與演出。耗時三年製作，全面升級《粽邪》宇宙，以台灣宮廟民俗文化為根基，迎戰亞洲禁忌厲鬼傳說。將於今年農曆七月中元節8月27日(四)中元開壇上映！更多電影資訊請上華影國際官方網頁查詢。

《粽邪4：坤蒂拉娜》電影海報。圖／華影國際提供