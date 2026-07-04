片商瘋搶！《哭聲》南韓名導《希望：末日血戰》 締造版權熱銷紀錄

南韓 名導羅泓軫繼轟動全球的《哭聲》之後，睽違十年再度推出自編自導最新鉅作《HOPE》，消息一出便引爆全球影迷熱烈關注。這部萬眾矚目的年度話題強片，將由曾代理《與神同行》系列、《全知讀者視角》等南韓重量級鉅片的「采昌國際多媒體」負責台灣發行，同步公開本片的首波海報與前導預告，並正式宣佈中文片名定為《希望：末日血戰》，預計將在今年於全台盛大上映。

短短一支前導預告，便完整展現羅泓軫獨樹一幟的大膽敘事風格，與極具壓迫感的視覺美學。在詭譎氛圍、凌厲鏡頭與演員毫無保留的精湛演出交織下，營造出令人屏息的末日張力，以強烈衝擊感讓人目不轉睛。尤其本片不僅國際版權狂銷超過200多個國家與地區，刷新南韓影史海外版權的銷售紀錄，更獲有「金獎製造機」美譽的發行公司「NEON」青睞，負責北美及英語地區發行。從影展、市場到全球片商一致看好，足見本片驚人的國際號召力，也讓本片成為今年最受期待、最不容錯過的強片之一。

全球片商瘋搶發行版權 《希望：末日血戰》狂賣200多國刷新紀錄



憑藉《追擊者》、《黃海追緝》、《哭聲》等作征服坎城 影展，並躋身世界級名導之列的羅泓軫，睽違十年推出最新編導鉅作《希望：末日血戰》。全片集結黃晸珉、趙寅成、鄭好娟等南韓一線實力派演員，更網羅麥可法斯賓達（Michael Fassbender）、艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、泰勒羅素（Taylor Russell）、卡麥隆布瑞頓（Cameron Britton）等好萊塢重量級卡司，共同打造跨越國界的夢幻陣容，並一舉入選坎城影展主競賽單元，還未上映就成為全球矚目焦點。

本片更在國際市場掀起搶購熱潮，最後確認版權售出超過200個國家與地區，正式超越朴贊郁執導的《徵人啟弒》，刷新南韓電影的海外版權銷售最高紀錄。更驚人的是，本片合作的海外發行商都是全球指標性電影公司，包括曾打造多部坎城影展金棕櫚獎得主、有「金獎製造機」美譽的NEON，負責北美及英語地區發行；國際知名藝術電影平台MUBI則拿下西班牙、義大利、德國等歐洲主要市場，以及拉丁美洲地區發行權。此外，UPI法國、索尼影業等國際大型片商，也相繼取得歐洲與中東地區發行權；台灣則由曾代理《與神同行》系列、《全知讀者視角》等南韓重量級鉅片的采昌國際多媒體負責發行。對於本片獲得全球重量級片商一致力挺，製片人也表示：「對一部南韓電影來說，能由全球大型電影公司共同合作在特定地區發行，這真的相當罕見。」

飛車、槍戰、外星生物齊發 《希望：末日血戰》前導預告震撼曝光

而在今日（6/30）正式曝光的《希望：末日血戰》台灣版前導預告當中，導演羅泓軫再度展現令人難以捉摸的敘事節奏與凌厲影像風格，短短篇幅便釋放出強烈張力。從獨特視角呈現的飛車追逐、火力全開的槍戰場面，到穿越森林的生死追擊，以及為躲避外星生物襲擊而策馬狂奔的驚險橋段，每幕都充滿壓迫感與未知危機，令人為之屏息。大膽的導演手法與鮮明的視覺美學，搭配演員毫無保留的親身投入，共同打造出極具衝擊力的末日氛圍，也讓觀眾更加期待這部年度話題鉅作，將會帶來怎樣前所未見的觀影體驗。

由《哭聲》名導羅泓軫打造，屢屢刷新南韓影史紀錄的話題鉅作《希望：末日血戰》，即將在今年於全台盛大上映，讓這場震撼感官與情緒極限的末日狂潮，瘋狂席捲大銀幕。本片劇情描述一處偏遠小鎮，一則「猛虎出沒」消息，瞬間引爆全鎮恐慌。警察哨所所長以為只是荒誕傳聞，卻在接連發生的離奇事件當中，逐漸察覺某種超乎常理的存在，正逐步逼近整座小鎮。此時，增援部隊因為大規模野火全面撤離，對外通訊也徹底中斷，讓整個小鎮宛如孤島。為了保護留下來的老人與居民，他與警員只能死守最後防線。另一方面，深入山區追蹤猛獸行蹤的鎮民們，卻反過來成為被獵殺的目標。當恐懼開始蔓延、人性逐漸失控，一場源於未知的危機，也隨之演變成一場橫跨生存、信仰與毀滅的宇宙級災難…。欲知本片最新消息，請上電影官方臉書粉絲團查詢。

《希望：末日血戰》海報。圖/采昌國際多媒體