感覺對了你就死掉 《超異能快感》單身詛咒28年後再現大銀幕

奧斯卡 影后珊卓布拉克、妮可基嫚睽違多年再度合作！兩人主演新片《超異能快感：魔法之書》，將帶領觀眾重返一個充滿著月光下的惡作劇，和強大先祖魔法的世界，歐文斯姐妹花必須面對足以摧毀家族的黑暗詛咒，這是一場充滿樂趣、魔法、混亂，且完全不容錯過的電影盛宴。

該片延續首集的故事設定，珊卓布拉克、妮可基嫚生在女巫家庭，卻受流傳多代的「單身詛咒」所苦，導致他們所愛上的另一半都會出意外，直到他們的女兒長大成人後，兩人為了下一代的幸福，決定挺身而出、尋求打破魔咒的辦法。

《超異能快感》劇照。圖／華納兄弟提供

《超異能快感》劇照。圖／華納兄弟提供

《超異能快感》劇照。圖／華納兄弟提供

《超異能快感：魔法之書》卡司班底的還有喬伊金、李佩斯、梅西威廉斯、索洛馬里達那、索利麥克勞德，還有史塔克錢寧和黛安薇絲特。蘇珊娜比爾所執導的劇本由阿奇瓦高斯曼和喬吉雅普里切特負責編劇，內容改編自愛麗絲霍夫曼的小說《魔法之書》。本片由丹妮絲狄諾維、珊卓布拉克、妮可基嫚擔任製片。電影監製則由安德鲁科索夫、布羅德里克詹森、唐納德薩布林，和愛麗絲霍夫曼出任。

導演蘇珊娜比爾召集一群電影藝術家加入她的團隊，其中包括攝影指導西蒙達根、美術指導湯姆伯頓、電影剪輯山姆威廉斯、音樂總監莎拉布里奇和伊恩庫克、配樂魯柏特格雷格森威廉斯、服裝設計亞歷珊德拉伯恩，和選角導演吉娜傑伊。《超異能快感：魔法之書》將於今年大銀幕鉅獻。更多電影資訊請至華納兄弟臉書專頁查詢。