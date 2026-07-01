跨國暴力討債！物理強制執行！蓋瑞奇新作《金劫任務》不日上映

驚天的劫案，就交給最會偷的人！《玩命鈔劫》億萬大導蓋瑞奇（Guy Ritchie）最新動作電影《金劫任務》（英文片名：In the Grey），集結好萊塢 一線豪華卡司《不可能的任務：全面瓦解》亨利卡維爾、 《絕地營救》傑克葛倫霍、《劫命救護》艾莎岡薩雷、《控制》羅莎蒙派克 (裴淳華) 等，攜手演出啟發自真實國際案件的數十億美金大劫案。

故事描述一支神秘的精英特務小隊，他們在全球各地秘密行動，不僅擅長操作各方勢力，也擅長操作自動武器和高性能炸藥。當一位冷酷無情的暴君竊取了十億美元的巨額財富時，這支小隊奉命去偷回這筆錢。然而，隨著任務的進行，局面卻變得越來越棘手，這場劫案逐漸演變成充滿策略、欺騙和求生的全面戰爭……。

美國影星傑克葛倫霍。圖／車庫娛樂

墨國影星艾莎岡薩雷，曾與蓋瑞奇、麥可貝、艾德格萊特等一線導演合作。圖／車庫娛樂

英國影星亨利卡維爾。圖／車庫娛樂

蓋瑞奇執導過《福爾摩斯》、《玩命鈔劫》、《絕地營救》等廣受全球影迷喜愛的作品，今年再度推出全新動作鉅獻《金劫行動》，他透露，本片的故事靈感來自於國際律師的真實案例，他們專門負責追討空殼公司和離岸帳戶隱藏的巨額帳戶。

《金劫任務》集結了一群蓋瑞奇作品裡的熟面孔，包含曾經主演《紳士密令》的亨利卡維爾（Henry Cavill）、曾經演出《非紳士特攻隊》和《尋秘不老泉》的艾莎岡薩雷（Eiza González），以及曾經主演《絕地營救》的傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal），幾乎可以說是一場蓋瑞奇班底的大型同學會。這次三人在片中組成一支精英特務小隊，要為客戶奪回遭到獨裁暴君竊走的數十億美元鉅款。

英國男星亨利卡維爾曾演出過《超人：鋼鐵英雄》、《不可能的任務：全面瓦解》等無數賣座電影，《金劫任務》是他第一次跟傑克葛倫霍合作，他表示：「傑克（葛倫霍）不僅才華橫溢，而且人品也非常好。我希望我們以後能更常在大銀幕上合作。」

早在丹尼爾克雷格（Daniel Craig）卸下007身分之前，亨利卡維爾就是許多影迷心目中下一任龐德的最佳人選。亨利卡維爾近期受訪時坦言，他沒有排斥演出龐德，但是更想演007裡面的大反派，「我並沒有拒絕這個角色——只是時機不對。不過，我倒是很想演龐德的反派。如果角色合適的話，我覺得探索這類角色會很有意思。」現在，影迷們如果想看亨利卡維爾演特務，可以期待即將上映的《金劫行動》了。《金劫任務》全台大銀幕近期上映。更多電影資訊請上GaragePlay 粉絲頁查詢。

《金劫任務》電影海報。圖／車庫娛樂