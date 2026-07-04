邪魔歪道洗刷刷！泰國票房冠軍《鬼汙》登台洗門風

每個人的生命裡，都隱藏著一道難以抹滅的污痕，有些人選擇遺忘，有些人選擇掩埋；然而有些秘密，從未真正消失，而是在最猝不及防的時刻，自黑暗深處甦醒。

年度最具話題、最危險致命的懸疑愛情驚悚 懼作《鬼汙》，由泰國 BL神劇《黑幫少爺愛上我》幕後團隊「Be On Cloud」打造，Be On Cloud以突破框架的製作聞名業界，這次再度展現驚人的創作野心，從浪漫史詩跨足心理驚悚，以更大膽、更嫻熟的敘事手法，開啟泰國電影前所未見的嶄新篇章。

《鬼汙》劇照。圖／采昌國際多媒體

《鬼汙》劇照。圖／采昌國際多媒體

本片集結泰國當今最具話題性的夢幻卡司陣容。曾以《荊棘天堂》展現精湛演技的Engfa，將與《黑幫少爺愛上我》男神Apo上演一段危險又禁忌的愛戀；而憑藉《生死四分鐘》走紅的Jes，則攜手《粉紅理論》、《跳越時空的愛戀》GL女神Freen，共同詮釋愛與罪交織的致命關係。尤其這群曾在BL與GL作品中擁有鮮明代表形象的演員，這次將徹底跳脫既有框架，激盪出前所未見的火花。此外，知名喜劇演員Jazz也擔任本片喜劇橋段顧問並參與演出，搭配多位喜劇演員加盟，為緊張壓迫的劇情注入恰到好處的幽默，讓電影風格更加豐富立體。憑藉獨特題材、豪華卡司與強烈話題性，也讓本片上映後迅速引爆討論熱潮，更一舉登上泰國新片票房冠軍。

《鬼汙》故事描述神秘而美麗的瑪麗，帶著不為人知的過去闖入阿班的人生。當兩人的感情迅速升溫，一段被塵封多年的往事也悄然浮現。愛情、嫉妒、背叛與謊言相互糾纏，逐步揭開一場無法挽回的悲劇。當真相一層層被揭開，每個人都發現，自己早就深陷其中，再也無法抽身。即使本片表面上是關於鬼魂與靈異 事件的電影，實際上卻遠比想像中更加複雜。劇情巧妙融合泰式心理驚悚美學，將懸疑、恐怖、浪漫、情慾與黑色幽默完美交織，透過一棟鬧鬼公寓、一段禁忌關係、一樁離奇死亡事件，引領觀眾一步步接近那個令人不寒而慄的真相。在唯美優雅的影像風格當中，故事也深入探索人性深處最幽暗的慾望與傷痕，並透過角色之間錯綜複雜的關係，挑戰社會既定的價值觀與道德界線。精緻講究的攝影、美術與構圖設計，更讓整部作品不僅具備藝術性，更同時兼具商業娛樂性，讓觀眾在驚嚇、感動、緊張與悸動之間不斷遊走。令人驚豔的是，片中的情慾場面大膽卻不流俗，以極具美感的鏡頭語言，呈現角色之間的情感與慾望，性感而充滿張力。

愛情，是最甜美的謊言；慾望，則是最致命的陷阱。當真相與謊言難以分辨，當愛與罪彼此糾纏，《鬼汙》將帶領觀眾走進一座由秘密構築而成的迷宮。在層層反轉與步步逼近的危機之中，拼湊出那個令人窒息、難以忘懷的最終真相，絕對是今年最不容錯過的泰國電影。更多電影資訊，請至采昌國際多媒體臉書專頁查詢。

《鬼汙》電影海報。圖／采昌國際多媒體