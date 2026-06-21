衰人自有惡鬼磨 《陰魂旅社》端午連假驚駭獻映

由《凶器》（Weapons）與《宿劫》（Barbarian）製作團隊打造的最新恐怖 話題懼作《陰魂旅社》（Hokum），即將在本週三（6/17）於台灣驚駭獻映。本片由《鬼把戲》（Caveat）愛爾蘭恐怖名導達米安麥卡錫（Damian McCarthy）編導，有別於多數恐怖片中常見的善良主角，他刻意把本片主角刻劃成孤僻又帶刺的不討喜性格，壞嘴的傷人言行樣樣來。

導演認為如此設定，不僅能增添人物的神祕感，還能讓觀眾期待人物因為造口業而遭受報應，讓劇情變成更加有趣。擔綱主演的亞當史考特（Adam Scott），也將自己的這位角色狠批為「混蛋」，但對於可以詮釋跟以往不盡相同的角色風格，對他而言也是全新挑戰，並直呼：「令人興奮！」值得一提的是，台灣片商上週搶先舉辦「午夜試膽特映會」，片中的超驚悚 氛圍，也讓搶先觀賞的台灣觀眾，紛紛嚇到給出好評盛讚！

導演反向打造《陰魂旅社》混蛋主角 期待「他」受報應更有趣？

打造沉浸式心理恐懼的話題恐怖懼片《陰魂旅社》，編導達米安麥卡錫觀察在多數恐怖片中，太常看到善良性格的主角，讓觀眾自然擔心主角的安危，因此決定反其道而行，刻意把本片主角刻劃成孤僻又帶刺的不討喜性格，不僅回話刻薄，甚至還會出手傷人，他表示：「恐怖片的常見做法，是讓你在乎角色，讓恐怖感能夠成立；但我當時在想，如果把這件事反過來呢？如果主角是個不討喜的人會如何？因為這傢伙確實不怎麼討喜，這讓我有點好奇，這樣做會不會反而變得更加有趣？」他認為疏離的人設，不僅能夠增添人物神秘感，還能讓觀眾期待主角遭到報應，讓劇情發展變得更加有趣。

《陰魂旅社》劇照。圖／采昌國際多媒體提供

《陰魂旅社》劇照。圖／采昌國際多媒體提供

亞當史考特喜當「混蛋」入住《陰魂旅社》 台灣觀眾試膽嚇出盛讚

擔綱《陰魂旅社》男主角的知名男星亞當史考特，也狠批不討喜的主角性格：「他不只帶刺，根本就是混蛋！」但對於時常演出喜劇作品的他，能詮釋不同以往的人物風格，也表示：「我很喜歡混蛋角色的感覺，導演同時寫出一個非常複雜的人物，而他之所以會變成這樣，其實背後有著非常真實的原因。這次正好讓我可以好好沉浸在一個不討喜的角色當中，深入挖掘行為背後的原因。」全新挑戰也讓他直呼：「令人興奮！」

值得一提的是，台灣片商在上週搶先舉辦「午夜試膽特映會」，片中呈現的詭異視覺，以及超驚悚氛圍營造，也讓搶看的觀眾嚇到紛紛給出盛讚：「各種突發驚嚇讓人大呼暢快！」「壓迫窒息感滿分！」「是近期最愛的恐怖片！」「嚇到一直大叫！」值得觀眾進戲院親自體驗。

這部由「金獎製造機」NEON打造，締造烙印觀眾心中揮之不去夢魘的驚悚懼獻《陰魂旅社》於台灣驚駭獻映。只要購買本片第一週（6/17-6/25）期間場次電影票乙張，即可憑電影票從6/17（三）起，至原購票影城兌換領取「電影主視覺版」A3原文海報乙張，數量有限，送完為止。本片劇情描述性格孤僻、不近人情的小說家歐姆鮑曼（亞當史考特飾演），帶著父母骨灰，來到偏遠陰鬱的愛爾蘭鄉間，重返父母曾經最幸福的地方。他入住父母當年度蜜月的古老旅館，卻被旅館員工告知，這間旅館流傳著一則禁忌傳說，有一位古老女巫，長期徘徊在「蜜月套房」，而那間套房早就被封鎖並列為禁區，所有人都被警告絕對不能靠近。起初，歐姆對此不以為意，但當旅館接連出現離奇失蹤事件，他也逐漸產生詭異幻覺，彷彿那個傳說正滲入他的思緒，將他一步步拖入潛伏著超自然能量的噩夢深淵…。欲知本片最新消息，請上電影官方臉書粉絲團查詢。

《陰魂旅社》海報。圖片翻攝自IMDb