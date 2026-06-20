2026台北電影節票券開賣 「哇靠北影套票組」共600組急速完售

2026台北電影節 自昨（14）日中午12點起於OPENTIX兩廳院文化生活平台正式開賣，隨即引發搶購風潮。由Mirror 成員江𤒹生（AK）以及陳毅燊（ANSONBEAN）領銜的話題作《我們不是什麼》；集結本屆影展大使曾敬驊及日本女星岸井雪乃矚目新作《鼠一般的你》；台灣票房大熱片入圍片《陽光女子合唱團》首波秒售；開幕片《怎麼可能我的祖先是你家的鬼》亦火速售罄，盡顯超高人氣！

其他片單亦受到觀眾熱烈響應，包含今年度國際新導演競賽入選片《炎上》、「焦點影人」內山拓也半自傳新作《無人知曉的沉默》，以及莫子儀與武田梨奈主演之作《香巴拉物語》、韓國導演尹佳恩國際口碑爆棚的《世界的主人》、台北電影獎入圍片《96分鐘》等亦全面售罄。

此外，其他話題場次亦僅剩零星票券，包含《聰明鎮（第1-2集）》、《我未許願先吹蠟燭》、《茉莉人生》、《雙面蘿絲》、《小小異鄉人》、《枯葉》、《逆風騎行》、《無路用之人》、《紅色是記憶的顏色》、《不受待見的我們》皆銷況火熱，票券即將完售。

《聰明鎮（第1-2集）》劇照。圖／台北電影節提供

《茉莉人生》劇照。圖／台北電影節提供

《我們不是什麼》劇照。圖／台北電影節提供

《鼠一般的你》劇照。圖／台北電影節提供

今年再度推出的「哇靠北影套票組」共600組，以及能夠一睹頒獎典禮近距離見證影人榮耀瞬間的「台北電影獎+頒獎典禮套票」共400組亦全數售出，充分彰顯影迷對本屆黃金陣容的強烈期盼與支持！

今年度台北電影節的另一亮點盛事，為與松山文創園區攜手策劃的《海角七號》18週年戶外放映活動。該片曾於2008年作為第10屆台北電影節開幕片進行世界首映，隨後締造全台5.3億元的票房里程碑。睽違多年，這部具備時代意義的國片經典將在夏夜星空下，以戶外放映形式重返大銀幕。本次活動將於6月21日（日）晚間7時在松山文創園區登場，現場除了配備風靡全球的「Yogibo懶骨頭」，更提供休閒躺椅與摺疊椅，並特別邀請導演魏德聖、演員「大大」安乙蕎親臨現場，引領影迷共同重溫台灣電影的感動起點。

這場星光熠熠的《海角七號》戶外放映夏日盛會，亦是松山文創園區積極響應「臺北夜經濟」的重要體現，期盼藉由經典電影與指標性影展的夜間跨界合作，為市民點亮兼具歷史底蘊與感官享受的臺北夜生活。此外，松菸風格店家及園區品牌更與台北電影節合作，打造獨家「影迷優惠」，共同豐富這場夏日的藝文盛事。

今年再度與相鐵Grand Fresa台北西門飯店、CitizenM及時代寓所，共同為影人打造舒適便利的住宿服務，提供國際交流與影展接待堅實支持；本屆除了攜手長期支持電影人的鉅亨買基金、器材協力的旋轉牧馬外，也和華碩ProArt辦理台北電影節入圍片《96分鐘》「ProArt品牌特選場」，由曾與《96分鐘》劇組合作過的ProArt為電影創作者加油打氣，該場次亦開放民眾購票共襄盛舉。

本屆北影與小公視特劃「CS. 小公視X富邦文教兒童短片輯」節目單元，為影迷帶來4部老少咸宜的精彩短片作品；而Readmoo讀墨電子書建立「台北電影節書展」並提供電子閱讀器抽獎、YOI WATER 鹼性水推出的「北影28限定聯名款」、小美冰淇淋提供的消暑冰品，一同陪伴影迷歡度仲夏影展盛宴的美好時刻。

《無人知曉的沉默》劇照。圖／台北電影節提供

《紅色是記憶的顏色》。圖／台北電影節提供

《炎上》劇照。圖／台北電影節提供

《小小異鄉人》劇照。圖／台北電影節提供

最受影迷期待的「靠北影百貨」也將於6月20日在中山堂光復廳正式登場，今年集結21個風格獨具的品牌及片商共同參與，包括Yogibo、相鐵Grand Fresa台北西門飯店、Readmoo讀墨電子書、髮基因頭皮護理專家、JKS SHOP、原味千尋、亘茶 Xuantea、PUBBLE氣泡飲、Acer Fashion、光年映畫、公視台語台、可樂電影、國家電影及視聽文化中心、希望影視行銷、天馬行空、牽猴子、海鵬影業、好威映象、東昊影業與前景娛樂，熱鬧無比！而民眾只要於「靠北影百貨」消費滿百即可集點，集滿6點可兌換「原味千尋黃金乳酪絲依雲雪提盒」或「 相鐵會員禮包」，等待影迷來挖寶！

今年主視覺及看電影約嗎系列周邊商品也將在該活動中首度開賣，滿足影迷收藏與送禮的雙重願望！本屆周邊商品與JKS SHOP、ChangeTone、LaPO、TOYZEROPLUS合作，以風格設計結合日常實用性，打造獨具北影精神的限量聯名周邊，為影迷帶來從視覺到生活的全方位電影節體驗！

而本屆「哇靠北影套票組」的「A套票」禮品則搭贈 LaPO Stay Curious 製冷高速可折疊隨身風扇 LF-C01，只送不賣但物超所值！「B套票」中禮品則包含江原道 SPA溫泉水療溫和卸妝濕巾、髮基因頭皮時光逆轉五日組、The CHOYA至極梅酒、果嶼島嶼果風糖磚花漬蜜桃寒天、PUBBLE氣泡飲氣泡烏龍禮盒、SUNMAI金色三麥北影28限定聯名啤酒，吃喝保養一次滿足！

2026第28屆台北電影節影展放映將於6月26日至7月7日在臺北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院展開，影展選片指南將於6月13日登場、票券將於6月14日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣。7月11日台北電影節頒獎典禮將由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電信MOD、Hami Video、四季線上、ELTA OTT、LiTV、ofii等OTT平台及海外Dish Network同步順播。台北電影節官方YT頻道以及 【LINE TODAY 電影】也將同步轉播，提供電視、網路多元觀賞方式，歡迎觀眾鎖定這場電影盛事。更多資訊請見官方網站。