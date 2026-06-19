揭弊科技大咖！《社群網戰》精神續作《社群清算》直擊頂級企業諜報戰

《社群網站》、《社群清算》中的臉書創辦人馬克·祖克柏，分別由傑西·艾森柏格（右）、傑瑞米·史壯（左）飾演。圖片翻攝自IMDb

許多影迷心中的傳記神片《社群網戰》，即將推出震撼延伸之作《社群清算》，好萊塢 金獎編劇大師艾倫索金再度回歸執筆，並且親自執導這部備受期待的續作，揭露Facebook 臉書震驚全球的洩密爭議事件，日前公開首支預告。這次故事將視角從臉書創立初期的崛起故事，延伸至2021年發生的「臉書檔案」（Facebook Files）吹哨事件，再度直擊社群媒體 產業背後不為人知的真相。

2010年由名導大衛芬奇執導的《社群網戰》，以犀利對白、緊湊敘事以及對科技權力結構的深刻描寫風靡全球，不僅締造亮眼票房成績，更獲得8項奧斯卡金像獎提名，並勇奪最佳改編劇本、最佳剪輯及最佳原創配樂等3項大獎，至今仍被譽為21世紀最具代表性的傳記電影之一。

《社群清算》劇照。圖／索尼影業提供

睽違16年，以《社群網戰》獲得奧斯卡金像獎的艾倫索金，再度回到社群媒體題材，以《華爾街日報》震撼全球的專題調查報導「臉書檔案」（Facebook Files）事件為靈感，打造全新原創故事。《社群清算》集結近年最受矚目的實力派演員，包括以《艾諾拉》榮獲奧斯卡最佳女主角的麥琪麥迪遜、憑藉熱門影集《大熊餐廳》廣受好評的傑瑞米艾倫懷特，以及以影集《繼承之戰》入圍艾美獎並深受觀眾喜愛的傑瑞米史壯共同演出。

《社群清算》講述年輕的臉書工程師法蘭西絲豪根，在發現公司內部文件揭露平台對社會及青少年心理健康造成的潛在影響後，決定挺身而出。她與《華爾街日報》記者傑夫霍維茲攜手合作，展開一場充滿風險與壓力的調查行動。隨著更多關鍵資料曝光，兩人逐步揭開全球最大社群平台長期隱藏的內部運作與爭議，也引爆了一場改變全球輿論與科技產業發展的重要揭弊事件。《社群清算》將於10月8日（四）正式上映，更多資訊請上索尼影業網站查詢。