絕境求生驚魂記！改編自暢銷小說 《逃出鯨吞》首支預告震撼釋出

二十世紀影業強勢打造的深海求生驚悚電影《逃出鯨吞》（WHALEFALL），將於今年十月震撼全台大銀幕！今日全球同步釋出首支預告與海報，日前主角奧斯汀亞伯拉罕與編導布萊恩達菲爾德於洛杉磯戲院舉辦4DX預告搶先看活動，其窒息感滿點的沉浸式幽閉恐懼與極致寫實體感，隨即引爆全球媒體熱烈討論。

二十世紀影業《逃出鯨吞》首款海報今日曝光

本片改編自丹尼爾克勞斯的同名暢銷生存小說，並由《暗夜異劫》新銳導演布萊恩達菲爾德編導、金獎製片布萊恩格雷澤製作，集結奧斯汀亞伯拉罕、喬許布洛林、伊莉莎白蘇與艾蜜莉路德等實力派卡司同台飆戲。

劇情敘述年輕潛水員在加州海岸尋找亡父遺骸時意外遭受襲擊，更被一頭長達80英呎、重達60噸的巨大抹香鯨活生生吞下肚！在氧氣僅存一小時的極端絕境中，他必須在巨鯨腹中展開驚心動魄的逃生倒數。

二十世紀影業《逃出鯨吞》劇照 氧氣僅存一小時該如何逃出巨鯨腹中？

預告以亡父對兒子的感人對白貫穿核心：「我能教你所有技能，也能給你所有工具，讓你成為你想成為的人，做你想做的事，到關鍵時刻...你就知道該怎麼應變，倖存者才能存活。」 伴隨驚心動魄的磅礡配樂，父親生前的生存教誨化為黑暗深海中的唯一救贖。

本片堪稱「海底版《絕地救援》遇上《127小時》」，將帶領觀眾在極端絕境中面對心魔、找回生存意義。《逃出鯨吞》將於今年十月震撼全台大銀幕。

《逃出鯨吞》由《暗夜異劫》新銳導演布萊恩達菲爾德編導，敘述年輕潛水員在加州海岸尋找亡父遺骸時意外遭受襲擊，更被一頭長達80英呎、重達60噸的巨大抹香鯨活生生吞下肚！在氧氣僅存一小時的極端絕境中，他必須在巨鯨腹中展開驚心動魄的逃生倒數。

New《逃出鯨吞》首支前導預告

電影《逃出鯨吞》前導海報。圖／二十世紀影業

電影《逃出鯨吞》前導海報。圖／二十世紀影業

電影《逃出鯨吞》前導海報。圖／二十世紀影業