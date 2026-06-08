2026台北電影節／柯震東化身周邊設計師「粉腦」系列亮相 ！免費手冊索取地、套票及早鳥票一次看

2026第28屆台北電影節公開影展周邊商品暨影展手冊上線，除了主視覺以影展核心「保持好奇！Stay Curious.」為主題，將5種情緒轉化為底片影格上的經典款外，影展副牌「看電影約嗎」今年特邀柯震東擔任商品手繪設計師，他以大腦為意象，盛裝對電影的熱戀與想像。

粉紅象徵初心的浪漫，理性線條隱於其中，感性與思考交織——唯有持續思辨，電影才能由夢成形，落地生根。延伸製作三款限定商品，沈醉創作過程的柯震東有全新體悟：「無限的可能性藏在思考裡，就像電影，每一次觀看都是全新的感受。」

柯震東說起與北影的淵源，從演員生涯初期便與電影結下深厚情緣，曾在第14屆擔任影展大使，對他而言，北影不只是一個影展，更是台灣電影人最重要的相聚之地。今年接下「看電影約嗎」設計師任務，被激起創作慾的柯震東相當興奮：「能夠透過設計表達對電影的熱情，對我來說是很特別的體驗，讓我用不同的方式跟大家一起愛電影。」但他也坦言：「確實在創作過程蠻苦惱要怎麼把熱愛電影這件事Logo（標誌）化，也跟公司同事討論了幾個版本，最後選出這個我們覺得蠻符合的Logo。」

柯震東化身2026台北電影節「看電影約嗎」周邊設計師 變「粉腦」周邊商品全亮相。

手執畫筆揮灑，柯震東以「粉腦」為核心概念，探索電影帶給人的感性與理性雙重衝擊。三款限定商品各有巧思：第一款聯名T恤正面結合品牌Logo，將概念濃縮成「電影不只是電影 More than a movie」，背面則呈現設計師親繪的粉腦圖稿；第二款聯名T恤以插畫風格描繪品牌吉祥物「鮭魚丸」，並融合粉腦元素，兩款均採涼感速乾布料，俐落寬短版型，是夏季影展現場的最佳選擇。中筒襪則以刺繡工藝呈現「Movie粉腦」圖案，搭配設計師親筆「看電影約嗎」手寫字襪卡，100%台灣製造，細緻親膚。

「粉腦」周邊商品。

「粉腦」周邊商品。

「粉腦」周邊商品。

「粉腦」周邊商品。

「粉腦」周邊商品。

本屆影展特別攜手服飾品牌AGILITY與台灣原創設計製襪品牌 ChangeTone，共同打造主視覺周邊「TFF x AGILITY “Stay Curious” Image Tee」與「Stay Curious 中筒襪」，以及「看電影約嗎」系列周邊「TFF x AGILITY “Movie Now” Image Tee」、「TFF x AGILITY “結鮭塊” Image Tee」與「Movie腦粉 中筒襪」完美展現影展時尚。

2026台北電影節主視覺周邊商品全品項大公開

此外，更與行動電源品牌 LaPO 及潮玩品牌 TOYZEROPLUS 強強聯手，限量推出「Stay Curious 製冷高速可折疊隨身風扇 LF-C01」與「PP X MONSTER 好奇貓吊飾盲袋」，全面攻佔影迷的生活日常。全系列商品將於6月20日在「靠北影百貨」活動現場獨家首賣；6月26日至7月7日影展期間，三大放映戲院（臺北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影館）之影展服務台皆有販售。

本屆影展特別攜手服飾品牌AGILITY與台灣原創設計製襪品牌 ChangeTone，共同打造主視覺周邊。圖／台北電影節臉書

本屆影展特別攜手服飾品牌AGILITY與台灣原創設計製襪品牌 ChangeTone，共同打造主視覺周邊。圖／台北電影節臉書

本屆影展特別攜手服飾品牌AGILITY與台灣原創設計製襪品牌 ChangeTone，共同打造主視覺周邊。圖／台北電影節臉書

本屆影展特別攜手服飾品牌AGILITY與台灣原創設計製襪品牌 ChangeTone，共同打造主視覺周邊。圖／台北電影節臉書

本屆影展特別攜手服飾品牌AGILITY與台灣原創設計製襪品牌 ChangeTone，共同打造主視覺周邊。圖／台北電影節臉書

今日影展電子手冊及節目資訊已全面上線，紙本手冊鋪點請參考北影官方社群公告；電子手冊於6月5日至6月25日在「Readmoo讀墨電子書」平台獨家下載，而本屆影展「哇靠北影套票」將於6月13日晚間8點啟售。其中，「A套票：好奇帶著走」內含電影票券8張與套票禮：LaPO「Qi2 15W 磁吸無線充行動電源 北影28限定款」；「B套票：療癒生活補給包」內含電影票券6張與套票禮：江原道「SPA溫泉水療溫和卸妝濕巾」、髮基因「頭皮時光逆轉五日組」、The CHOYA「至極梅酒」、果嶼「島嶼果風糖磚 花漬蜜桃寒天五入裝」、PUBBLE氣泡飲「氣泡烏龍禮盒兩入組」、SUNMAI金色三麥「北影28限定聯名啤酒」。「台北電影獎＋頒獎典禮套票」內含2張票券與1張頒獎典禮票券，和單場「早鳥票券」一同於6月14日中午12點開賣。

Readmoo讀墨平台獨家電子書，歡迎大家免費索取電子手冊。圖／台北電影節臉書

節目手冊索取地點。圖／台北電影節臉書

台北電影節重磅活動「選片指南」將於6月13日13:30 在三創生活12樓登場。本次活動祭出多重好禮回饋影迷，入場能直接把 YOI WATER鹼性水「北影 28 限定聯名款」、果嶼果乾與果嶼茶時飲品折價券、亘茶荔枝烏龍茶包，以及 The CHOYA 氣泡梅酒帶回家，不僅如此，活動現場更將驚喜加碼，將抽出幸運兒帶走Readmoo讀墨「7 吋 mooInk Nana 電子書閱讀器」！此外，影展期間填寫問卷，還能加碼獲得大春煉皂「經典旅行皂」、原味千尋「黃金乳酪絲依雲雪提盒」、Mudios 髮品「龍井葎御露、龍井葎御霜」以及果嶼「果乾獨享包及果嶼茶時飲品折價券」等精選好物。

2026第28屆台北電影節影展放映將於6月26日至7月7日在臺北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院展開；台北電影獎頒獎典禮將於7月11日在臺北市中山堂舉行。影展選片指南將於6月13日登場、票券將於6月14日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣，精彩片單與活動陸續公布，更多資訊請見官方網站。

2026台北電影節開幕片：

主視覺海報。圖／台北電影節臉書