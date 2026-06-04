猛龍逛大街！安海瑟薇新作《橡樹街末日》穿越史前時代

今年剛以《穿著Prada的惡魔2》席捲全球票房的好萊塢女星安海瑟薇，主演新片《橡樹街末日》正式釋出全新預告，再度引爆影迷討論！這次她竟穿越時空，一口氣回到恐龍稱霸地球的史前世界，展開一場超乎想像的末日生存冒險。預告曝光後立刻在社群掀起熱議，不少網友笑稱「安海瑟薇今年也太忙了吧！」，更有人形容本片根本像是《星際效應》遇上《侏儸紀世界》的夢幻結合。值得一提的是，這也是安海瑟薇繼《星際效應》後，再度挑戰「時空穿越」題材電影，光是題材設定就已讓大批影迷迫不及待想衝進戲院體驗這場震撼冒險。

安海瑟薇在新片《橡樹街末日》中，與曾於《星際大戰》系列電影飾演「歐比王」的男星伊旺麥奎格首度搭檔演出夫妻，兩人育有兩個孩子，一家人原本住在寧靜平凡的「橡樹街」社區，卻在某天清晨醒來後，發現整個社區竟離奇穿越到恐龍橫行的史前時代！然而本片的恐龍不再只是存在於叢林或荒島，而是直接闖進人類熟悉的日常生活空間。正式預告中不僅能看到巨大恐龍深夜闖入後院翻找食物，還有獵食中的恐龍在住宅巷口高速狂奔，把原本溫馨平靜的社區，瞬間變成驚險刺激的生存戰場，緊張感讓人幾乎喘不過氣。

《橡樹街末日》劇照。圖片翻攝自IMDb

《橡樹街末日》劇照。圖片翻攝自IMDb

除了驚悚刺激的科幻元素，《橡樹街末日》預告也曝光不同種類的恐龍生態，視覺規模全面升級。有些恐龍速度快如閃電，在住宅區中高速穿梭追捕獵物；也有一整群盤旋在屋頂、虎視眈眈等待攻擊時機的飛行恐龍，讓整座社區陷入前所未有的恐懼之中，更有體型巨大的暴龍直接踏進住宅街區，一路逼近家門的震撼場面，壓迫感幾乎突破銀幕。面對全面失控的恐龍世界，安海瑟薇與伊旺麥奎格也為了保護孩子挺身而出，與暴龍展開近距離正面纏鬥，充滿視死如歸的絕望感與情感張力，更令人好奇故事會如何發展。

《橡樹街末日》劇照。圖／華納兄弟 提供

《橡樹街末日》由大衛羅伯特米切爾擔任編導，安海瑟薇與伊旺麥奎格領銜主演，以及梅西史黛拉、克利斯汀康佛瑞共同演出，製片陣容包含「科幻鬼才」J. J.亞伯拉罕、漢娜明格拉、強柯恩、大衛勞勃米契、麥特傑克森以及湯米哈波，執行製片則有克里斯班德、傑克韋納、瓊安李以及莉安史東布瑞克。電影劇情描述：當一場神秘的宇宙事件，撕裂了寧靜的橡樹街社區後，整個社區竟被傳送到某個未知之地，普拉特一家人很快就發現：生存關鍵取決於當一家人置身於難以辨認的環境時，是否能夠緊密地團結在一起。

《橡樹街末日》將於8月12日(週三) 暑假大銀幕鉅獻，更多電影相關資訊請見華納兄弟粉絲團。

《橡樹街末日》海報。圖片翻攝自IMDb