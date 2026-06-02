岩井俊二新作《祈憐之歌》 跨越13年的相遇與離別

《祈憐之歌》為日本純愛教主岩井俊二，繼《青春電幻物語》、《燕尾蝶》後，再度與知名音樂人小林武史攜手合作打造的唯美音樂電影。除了找來近年炙手可熱的創作歌手AiNA THE END擔綱主演，也集結了松村北斗、黑木華、廣瀨鈴等實力與人氣兼具的豪華卡司，共同演繹這段橫跨13年歲月的相遇與離別。

其中，向來以清新造型登場的廣瀨鈴，此次在片中大膽挑戰各種百變造型，幾乎一場戲換一頂假髮，輕鬆駕馭各種特殊髮色，每次出現都讓人眼睛為之一亮。她在片中飾演對主角祈憐（AiNA THE END 飾）抱持高度信心，自告奮勇擔任她的經紀人，為她安排演出、準備表演服裝與造型，並且拍攝她在演唱時的影片。兩人每天一起生活、一起出發，既是彼此最重要的合作夥伴，也是彼此不可或缺的摯友。而對於此次以街頭演唱作為核心，本身熱愛音樂的岩井俊二表示「我很佩服在街頭演奏、獻唱的人，我覺得他們有這樣的勇氣，勢必可以在生命中開創出一點什麼，對此我一直很憧憬！」

對於此次與廣瀨鈴合作，首次挑大樑出演電影女主角的AiNA THE END表示深感佩服，「有時我會太過沉浸在角色中，以至於無法好好睡覺，彷彿迷失了自己。相較之下我覺得廣瀨鈴簡直是天才，她總是能在自己和角色間切換自如，可以說是我的楷模！」至於在片中堪稱AiNA伯樂的廣瀨鈴則坦言，自己拍攝第一天就深受AiNA THE END的歌聲震撼！「拍攝第一天就有一場AiNA獨自在雪地裡唱歌的戲，當時只有我一個人在她身邊聆聽，她的嗓音令我至今印象深刻，與其說是刺痛人心，不如說那是發自靈魂深處的吶喊，直擊人心，我相信大家看完電影也能深受感動。」《祈憐之歌》將於6月5日在台灣上映。

向來以清新造型登場的廣瀨鈴(左)，此次在片中大膽挑戰各種百變造型，幾乎一場戲換一頂假髮，輕鬆駕馭各種特殊髮色（右：AiNA THE END）。圖／天馬行空 提供

兩人每天一起生活、一起出發，既是彼此最重要的合作夥伴，也是彼此不可或缺的摯友（左起：AiNA THE END、廣瀨鈴）。圖／天馬行空 提供

神祕的街頭歌手祈憐（AiNA THE END 飾）不會說話，只有在唱歌時才能自由發聲。總是孤身一人在街頭演唱，無家可歸的她，某天在路邊遇到了一個神祕的女人逸子（廣瀨鈴 飾），深受祈憐歌聲吸引的逸子提出要當祈憐的經紀人，兩人就此展開了共居生活。然而，就在祈憐的音樂事業漸有起色之際，逸子卻突然失蹤了。祈憐在接受警方調查的同時，也因此重遇失聯多時的準姐夫夏彥（松村北斗 飾）。當三人的過去浮上檯面，那些難以名狀的生命傷痕也再次被翻出，祈憐宏亮美妙的歌聲將成為他們共通的救贖。超值預售套票於博客來售票網、天馬行空表單、光點台北電影院熱賣中，購買電影單人套票即可獲得「A3中文紀念海報」壹張。更多電影相關資訊請見天馬行空粉絲團。

《祈憐之歌》日版海報。圖／翻攝自《キリエの歌》官網