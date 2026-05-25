《大濛》首輪上映超過半年、國際引發熱烈迴響！5/27起可於Netflix觀看

已成為2025年最代表台灣電影的經典巨作《大濛》在台灣票房已突破1億1200萬，除了在香港、日本接連上映，也以強勢之姿展開國際放映，足跡遍及新加坡、美國、加拿大、德國、英國、荷蘭、愛爾蘭等國家，還入選烏迪內遠東國際影展主競賽單元、新加坡華語電影節閉幕片、香港國際電影節，讓阿月北上尋找哥哥的故事跨越語言和國界，感動世界各地無數觀眾。

電影《大濛》在去年第62屆金馬獎開出好成績奪下5項殊榮，並抱回最大獎「最佳劇情片」，自去年11月上映後力抗外片夾擊，好評不斷口碑爆棚，不只在戲院播映近7個月，還受到各國單位接連邀約放映，讓電影跟趙公道的口頭禪「走囉」一樣，從台灣出發到世界各地與影迷見面，如今凱旋回台，在5月23日舉辦「首輪最終場」，售票一開賣反應相當踴躍，足見《大濛》的旋風威力持續延燒。

《大濛》首輪最終場廳內座無虛席，（左起）美術指導王誌成、導演陳玉勳、監製李烈、攝影指導陳麒文、配樂盧律銘、造型設計許力文、燈光指導鍾瓊婷、監製葉如芬、後期製片陳惠君。圖／華文創提供

首輪最終場廳內座無虛席，導演陳玉勳、監製葉如芬、監製李烈攜美術指導王誌成、攝影指導陳麒文、燈光指導鍾瓊婷、造型設計許力文、配樂盧律銘、後期製片陳惠君出席映後活動，見到滿場觀眾，導演陳玉勳除了感動也感嘆：「半年前要上片的時候非常的不安跟焦慮，沒想到一路走到現在還活著，謝謝觀眾大力相挺。」監製李烈則說：「第一次看到《大濛》劇本，坦白講那時候心裡只想說，又要做一個不賺錢的片子，沒想到大濛把我們帶到今天，謝謝你們的支持，靠著大家和工作人員才能走到今天。」台下滿場觀眾，有第一次看電影的影迷，也有兩位看超過50次的觀眾，讓大家滿是感謝。

監製李烈在映後分享：「沒想到大濛把我們帶到今天，謝謝你們的支持，靠著大家和工作人員才能走到今天。」（左起）攝影指導陳麒文、監製李烈、美術指導王誌成、導演陳玉勳。圖／華文創提供

監製葉如芬細數電影已上映178天，再過幾天就要正式下片，並將在27日於Netflix上線，而主創團隊共同撰寫的《大濛》紀念書也會同步在各大書店上架，葉如芬說：「這本書作為一個紀念，也是我們大家想說又說不完的話。」活動現場《大濛》含金量超高的幕後製作團隊難得齊聚一堂，聊起製作《大濛》的過程，他們很榮幸能參與其中，也感謝觀眾共譜最美的風景。活動尾聲開放現場觀眾帶著《大濛》周邊商品讓導演陳玉勳簽名，為大家留下彌足珍貴的紀念。

導演陳玉勳（右）感嘆：「半年前要上片的時候非常的不安跟焦慮，沒想到一路走到現在還活著，謝謝觀眾大力相挺。」（圖左美術指導王誌成）。圖／華文創提供

回顧電影《大濛》破億後走向國際的旅程，所到之處皆引發熱烈迴響。5月8日以片名「霧のごとく（像霧一般）」在日本上映即掀起旋風，不少廳場場滿座，日本觀眾更佔多數，雖然有語言翻譯的隔閡，啜泣聲卻從未停過，首週末觀眾滿意度還在日本最大電影評價平台拿到亞軍。而日本獨有的電影文化「電影場刊」，因其精美的排版設計，引爆台灣影迷瘋搶代購的風潮，有部分戲院場刊甚至一本難求。曾執導《消失的情人節》日本翻拍版《1 秒先の彼》的日本導演山下敦弘也分享觀影心得：「明明是一如既往的陳玉勳式凝視人性的目光，卻在電影結尾，不知為何流下了與過去截然不同的眼淚。那或許是因為，身為台灣人的導演，以如此認真的態度直面那個時代，而我的淚水，是為了這份覺悟而落。」

被選為新加坡華語電影節閉幕片的《大濛》，門票一開賣就快速售罄，熱烈程度盛況空前，有觀眾表示「連五根油條時間都沒到」就賣完了，對此主辦單位則加開一場讓更多影迷有機會欣賞到電影，導演陳玉勳與演員曾敬驊也透過線上映後和觀眾雲端相聚，現場約500人氣氛相當熱烈；先前《大濛》在香港國際電影節舉行首映同樣滿座，主演柯煒林在映後和觀眾鞠躬致意，他坦言可以將《大濛》從台灣帶回香港，對他來說意義非常非常重大，也分享片中黃育雲（曾敬驊 飾）的台詞「我們什麼都沒有，只剩勇敢」送給現場的大家，而電影放映結束後全場掌聲長達3分鐘，有影迷表示這是近年來見過最長的一次掌聲，同時也見證了《大濛》這部電影跨越語言與地區打動人心的力量。

由華文創股份有限公司製作的電影《大濛》，榮獲第62屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，從台灣出發走向國際，讓世界看見台灣電影的力量與溫度，更多電影資訊請見官方臉書。

《大濛》。圖/牽猴子提供