《HOPE》黃晸珉、趙寅成科幻新作門票秒殺！坎城好評掌聲長達7分鐘

《哭聲》名導新片《HOPE》坎城首映掀轟動 台灣暑假盛大上映

南韓名導羅泓軫繼《哭聲》後，睽違十年再度出手，以自編自導鉅作《HOPE》（中文片名待定）強勢回歸，一舉挺進坎城影展主競賽單元，成為本屆唯一入選競賽的南韓電影代表，未演先轟動！本片日前於坎城舉行世界首映，2,300張門票瞬間秒殺，放映過程當中，觀眾情緒一路被推向巔峰，現場更不時爆出驚呼、笑聲與掌聲，宛如親歷一場衝擊感官的雲霄飛車。當電影結束、片尾字幕升起，全場更引爆長達七分鐘的掌聲與歡呼。

尤其全片融合科幻、動作、驚悚與黑色喜劇元素，以前所未見的龐大規模打造超狂視覺奇觀。槍戰、飛車追逐、馬匹衝鋒，甚至太空船同場交鋒，構築出令人屏息的超大場面，每分每秒都充滿壓迫感與未知狂氣，讓首映後的國際好評如潮，盛讚本片「扣人心弦！」「驚艷絕倫！」「令人著迷！」

更有不少影評人直言，本片極有可能成為本屆坎城競賽的奪獎熱門。值得一提的是，本片不僅刷新南韓影史最高製作預算，台灣更確定由曾代理《與神同行》、《全知讀者視角》等南韓鉅製的「采昌國際多媒體」引進，預計今年暑假於台灣盛大上映，勢必成為年度最受矚目的必看強片。

黃晸珉 × 法斯賓達雙影帝夢幻合體 坎城首映7分鐘掌聲轟動全場

《HOPE》集結黃晸珉、趙寅成、鄭好娟等南韓演技派演員，以及麥可法斯賓達（Michael Fassbender）、艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、泰勒羅素（Taylor Russell）、卡麥隆布萊頓（Cameron Britton）等國際級巨星共同主演，更是《哭聲》導演羅泓軫睽違十年的再度回歸之作。尤其這是他繼《追擊者》、《黃海追緝》、《哭聲》之後，第四度入選坎城影展，更是首度進攻主競賽單元，成為今年競賽片中的唯一南韓電影。只見坎城首映的2,300張門票迅速秒殺，證明電影的極高關注度。

儘管這次放映的影展版本長達160分鐘（據悉，此影展放映版本並非正式上映時的片長），且放映時間已經是晚上9點30分，但首映會場依然座無虛席，光是映前影人入場，觀眾便鼓掌約五分鐘，而在放映過程當中，觀眾也不時出現驚呼、歡笑與掌聲，更幾乎沒有觀眾中途離席。而當電影結束、片尾字幕升起，現場更引爆長達七分鐘的掌聲與歡呼，對導演的大膽嘗試給予肯定。

《HOPE》黃晸珉。圖/采昌國際多媒體提供

《HOPE》趙寅成。圖/采昌國際多媒體提供

《HOPE》鄭好娟。圖/采昌國際多媒體提供

全片以獨特的敘事結構震撼全場，不僅融合科幻、動作、驚悚與黑色喜劇元素，更輔以震撼人心的視覺效果，尤其外星生物將以令人嘆為觀止的方式現身，配上槍戰、飛車追逐、馬匹衝鋒，甚至太空船同場交鋒的大規模動作場面，讓觀眾將本片比擬有如《阿凡達》（Avatar）、《異形》（Alien）、《噤界》（A Quiet Place）、《進擊的巨人》等商業鉅片的綜合體，盛讚全片「扣人心弦！」「驚艷絕倫！」「令人著迷！」更有不少影評人直言，本片有可能成為本屆坎城競賽的奪獎熱門。

《HOPE》國際口碑大爆發 外媒盛讚「超越好萊塢任何科幻片」

除了一般觀眾的絕讚心得，國際媒體更陸續給出優異口碑。《綜藝》：「史上最偉大、最精彩的動作電影！」《好萊塢報導者》：「一部瘋狂又過癮的娛樂之作！一場酣暢淋漓、刺激無比的視聽盛宴！」《Screen Daily》：「一場油門踩到底、幾乎毫無喘息空間的血腥暴力盛宴！」英國《衛報》：「充滿瘋狂外星激戰的怪誕科幻大亂鬥品質極高，非常值得一看的作品！」《TheWrap》：「導演手法令人嘆為觀止，堪稱大師級水準，是近年上映的最好的怪物電影之一」。《Deadline》：「一部超越好萊塢任何科幻電影的作品，憑藉精湛的攝影、扣人心弦的配樂、腎上腺素飆升的速度感，以及生動的人物刻畫，瞬間抓住觀眾眼球！」

另一方面，在場的南韓媒體也同樣給予肯定。《京鄉新聞》：「引人入勝的南韓大片，絕對讓你欲罷不能！」《JTBC》：「一部足以衝擊金棕櫚獎的瘋狂電影問世！」《韓民族日報》：「片長2小時40分，絲毫沒有浪費時間，完全依靠動作場面帶來類型片所特有的感官刺激！」《每日經濟新聞》：「一部讓你無法移開視線，即使你一邊想著『到底看到了什麼？』卻又一邊又無法自拔的電影！」

從怪物驚悚、末日災難到失控人性的極限衝突，羅泓軫再度呈現《HOPE》這部超越觀眾想像的瘋狂鉅作，挾帶炸裂般的國際好評與驚人氣勢，不僅被視為本屆坎城影展最具話題性的作品之一，更被不少媒體盛讚將重新定義南韓商業大片的規模與想像力。本片確定由「采昌國際多媒體」引進，將在今年暑假於台灣盛大上映，讓這場震撼感官與情緒極限的末日狂潮，瘋狂席捲大銀幕。

本片劇情描述一處偏遠小鎮，一則「猛虎出沒」的消息，瞬間引爆全鎮恐慌。警察哨所所長以為只是荒誕傳聞，卻在接連發生的離奇事件當中，逐漸察覺某種超乎常理的存在，正逐步逼近整座小鎮。此時，增援部隊因為大規模野火全面撤離，對外通訊也徹底中斷，讓整個小鎮宛如孤島。為了保護留下來的老人與居民，他與警員只能死守最後防線。另一方面，深入山區追蹤猛獸行蹤的鎮民們，卻反過來成為被獵殺的目標。當恐懼開始蔓延、人性逐漸失控，一場源於未知的危機，也隨之演變成一場橫跨生存、信仰與毀滅的宇宙級災難…。

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《HOPE》。圖/Plus M Entertainment