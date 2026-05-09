《六張臉：狂言師的舞台人生》傾注90載 日本國寶攜子偕孫演繹600年藝術

「演藝如明月，高深不可及。」 ── 六世野村萬藏

傳承超過 650 年，日本傳統藝術「狂言」以幽默與洗練的「型」，演繹人類最純粹的喜怒哀樂。 作為狂言界第一把交椅，現年 94 歲的人間國寶「野村万作」，自三歲初次登台以來，將九十載的生命全部傾注於舞台。

本片由《喬瑟與老虎與魚》日本奧斯卡名導犬童一心執導，貼身記錄万作大師演出經典劇目〈川上〉的特別日子。 面對高齡對體力的考驗，他依舊堅持「姿態之美」，在後台與兒子野村萬齋、孫子野村裕基之間，展現了職人家族最嚴謹的技藝傳承。 紀錄片特別邀請影帝小田切讓擔任旁白，引領觀眾走入這場超越時空、充滿生命智慧的藝術饗宴。

【經典曲目收錄】 狂言〈川上〉：探問「夫妻之愛」與「宿命」的嚴肅異色作。 狂言〈靱猿〉：野村世家子弟初次登台的起源劇目。 狂言〈釣狐〉：狂言師步入成熟境界、難度最高的技術巔峰。

電影《六張臉：狂言師的舞台人生》已於4月24日上映，更多電影相關資訊請參考🔗輝洪 Facebook 粉絲專頁。

《六張臉：狂言師的舞台人生》。圖/輝洪開發

《六張臉：狂言師的舞台人生》。圖/輝洪開發

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