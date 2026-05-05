【影評】《你是不會當樹嗎》：綠意與人類狀態，橫跨百年的靜謐哲思

《你是不會當樹嗎？》：綠意與人類狀態

由三段人類狀態串連起的整片，同時訴說了人類情感、男女之情、人對植物的熱愛、科學的吸引力…還有那株活了百年的銀杏樹。

而貫穿於此主角之樹的，便是三段男女之間的微妙情愫。

互有好感的男女總在曖昧與渺微氣氛中，互相探索、測試、隱藏與釋出情感。

三段盡是如此。

裡頭所提及的三段男女關係，剛好隨著時代真貌演進：

一、 1908年，正直且腦袋聰明的女性正遇上了那段仍男尊女卑的時代，而掌握其進入學院的關鍵，正是眼前四個沙豬老男人。

二、 1972年，嬉皮時代的他倆，是全然平等的兩端，甚至，男子還為了心儀女性遠行而悉心照顧那株她做實驗用的天竺葵。

三、 2020年，同是中年男女的蕾雅瑟杜似乎比梁朝偉還深明關於植物的知識，隱有女強男弱之味。

這演進之味，或是刻意？姑且不論、確是有趣至極。

《你是不會當樹嗎》。圖/海鵬影業

除卻三段之情，人類與植物之間交流互觸亦是絕佳。

而三段之中皆各有「略反派」，如：一、學院中的噁心沙豬男教授。二、迷戀女角的嬉皮呼麻男生。三、偉仔早期的女助教。

此三段亦將「權力」與無動植物做了個連結與對比。

權力無動、卻又大動大欲，但植物除了空氣水和陽光，幾乎無欲。

誠然老莊之道的：「無」。

導演欲將「萬物皆美」此論以靜觀鏡頭賦予觀眾沉思，尊重萬物、並用心感受，甚有老子「和其光、同其塵」之味。

中西裡外似乎同在處理一樣的問題…人的自處和於世界上的定義。縱使氣味不同，所述幾乎一致。

其中所提之葉脈與人的錯雜血管（上段一）、植物對照顧者的心有靈犀（中段二）、除了提供實驗還蘊有療癒之姿的百年銀杏（後段三），盡以時間流動層層堆疊、環環相扣，並以時代演進闡述科學之亦步亦趨。

但所有之述說，盡皆溫柔不已。

植物本就是不會動、靜靜地立於當地之物，在人們發現其有感知能力之前，它們就像個大自然中無聲的陪伴體。

若依片中所述---植物對人類與環境有所感知，那麼，這一株活了百多年的銀杏，也將這些身邊來來去去的人類狀態藏與深記於其中了？

誠然微妙有趣至極。

《你是不會當樹嗎》。圖/海鵬影業

植物除了肩負改善空氣品質之職，亦帶著一股靈性，自然而然地會讓人想親近它們，是故這三段角色們與觀者，也在裡頭感受到了綠意、空靈和輕鬆。

植物的「不動與靈性」，是為兩大迷人之要。

然而那株主角之樹，亦在百多年之間這三段人類關係中靜靜地陪伴著他們。

一、女學生在樹下與助教幽會。二、年輕男女角在樹下日久生情、男角亦常坐於其樹枝上看書。三、偉仔對這株大樹有著濃烈情感、它亦毫無所為地推動了偉仔與蕾雅瑟杜之間的感情。

它彷彿毫無行動、卻又實際地促成諸多身旁之人的行動---誠然矛盾有趣至極，亦與本片核心相吻合……植物的天然感知能力。

而三段之角，皆以身體部位接觸了他，無動之身，卻引發諸多動作，其等待著旁人接近，像是個溫柔和藹的長者。

「樹」一直提供了諸多現世價值與益處，如：提供休憩乘涼之處、讓人頓入空靈與放空的舒適、甚或淨化空氣的重責。

我的一位好友曾提及：「當兵的時候，有水跟樹就是人間絕美。」

誠然詼諧之言、卻又堅實。

《你是不會當樹嗎》。圖/海鵬影業

本片節奏毫無拖泥帶水、遲滯或違和之境（甚至於描潤日常瑣事之間極富張力與動感），將靜、大自然和情感，作為其最根本訴說的狀態與題目。

值得一提為…此片乃描述日常、植物與人、人與人之間情感的哲思片，是故片中幾無熱烈滾鬧的動作場面，而偉仔與蕾雅瑟杜雖本就是絕美俊帥之人，於此竟毫無斧鑿之痕地完整呈現自然的中年男女之相。

色調亦是飽滿，其中所有人物表演完整地自然順遂，就像在現場看到他們的經歷一般，全然妙趣。

「綠意」本就天然使人輕鬆與喜愛，貫穿整片的大自然之美，潤滲出無比釋然輕鬆的清淡暢懷。

而我們，也會一次次義無反顧地迷失於大自然與綠意之中。

《你是不會當樹嗎》。圖/海鵬影業