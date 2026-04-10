【影評】《末日小隊請登入》：真實虛擬交錯的人間真貌，放空的絕美

在所有的虛擬之後，那長時間的眾人奔跑於曠野之中，或是告訴我們…不管是虛擬或現實，盡得活在當下、戮力享受，那麼，是現實或虛擬皆不重要了。

那是於一整片略顯無聊的日常遭遇之後，最深刻重擊入觀者腦海的箴言。

結尾接近十分鐘的冗長曠野無意義漫遊，竟深滲出了「無意義」的重烈絕重意義。

沒有人不喜歡放空、甚至超級迷戀，在這複雜剛冷急速人世，那一整段放逐自己專注奔跑（事實上他們只是坐在電腦前面）於整個虛擬世界的接近破曉曠原、草味飛蟲冷空氣似若真的竄入觀者體內，他們只是想探索這個由另一個人類製造出的虛擬世界之終點與邊界，但那一整段，彷彿是個極致輕快的釋然以及深具重量的人生狀態。

因為那毫無現世價值的極致動物性「放空」，彷彿於此無盡追逐物質或成就的人世間，深層地重烙進所有人腦中…「這才是活著的樣子。」

人在原始草原中的恣意放縱，盡是「人」的終極真實樣貌。

沒有人能一天16小時無盡滑手機看Rose的金髮或Lisa的大腿、也沒有人能連續工作16小時（除了商業巨頭），你要說牧羊人或蒙古民族浪費生命至極、或憐憫採蜂人的底層勞動辛酸，但或許他們的心靈比特斯拉或輝達飽滿了許多？也或比侯導或大衛林區自在與時刻暢悅清快？

《末日小隊請登入》。圖/好威映象

而那段近乎脆弱與清淡的無義追尋奔馳，亦深端出人世間諸多「不強但善良」的人類真貌。

黃國峻在深鑿己身近乎終點譜出了這麼多驚世絕美之書後自殺、邱妙津亦在當時稍遇齟齬之queer狀態與文學的極致潤美後自戮、哥哥與尊龍那並駕齊驅的東方絕世盛顏卻仍逃不離驟逝、甚至，現今幾乎所有漸出絕棒之書或電影的創作者，都有著只有他們自己才深知之自體頂深憂鬱、自我厭惡與不斷重建、與外在世界全然格格不入的痛酸深楚與困擾。

他們就真的不強。

沒有辦法應付日常生活的種種、沒有辦法輕易說服或影響另一個陌生人、沒有辦法輕鬆日入斗金、沒有辦法準確地投籃或將棒球投入捕手手套、沒有辦法將汽車一次停入停車位、沒有辦法擺脫父母或家人的輕微怨懟、甚至沒有辦法好好享受每一頓美食。

但除卻他們由上天賜與的文學藝術天賦，這世上多的是這般的「弱者」。

那就是人類，每一個平等的人類。

《末日小隊請登入》。圖/好威映象

我們接受了多少必須不斷「往上」的精神洗禮與刺激，但那些完整放逐與感受自我的時刻，卻是人們生命中最具重量的幾許時間之一。

愛、平靜與健康，正是人間極致三聖。

而此片中另一個妙趣之點於...主角是三個進入遊戲中欲紀錄一切之人，他們在這個遊戲設定廣闊、可以自由屠殺、細節設定極其有趣與腹地幾乎無垠的虛擬世界中遇到一個基地的團體，裡頭有著殘忍、以殺戮為樂的頭頭女玩家。

這點其實很矛盾，我們玩GTA或三國無雙就是要以無盡殺戮亂砍紓壓，但在片中，那女頭頭竟讓觀者聯想到其現實中是否亦為一個幾無人性的中二惡女？

極致矛盾、尖銳、詭異與偌大反差的現象。

《末日小隊請登入》。圖/好威映象

而以「遊戲」之名吸引眾人之味，於其設定上確是有味至極。

這遊戲基本上就是一個回歸到「根本」的位置---玩家必須自行尋找食物與住所、擁有武器或同伴，然後自己決定是要屠殺別的玩家、一起合作或和平共處。

感覺像極了風靡多年的喪屍題材電影。

而其漸擺脫開放世界遊戲中的常見缺點---場景物件人物的「格子化」（Pixel），如早期WOW（World of WarCraft）中常見之人物或場景那太過數位化的粗糙細節，此一跟隨科技前進的精緻，亦是迷人之點其一。

但其實於這幾年，「格子化」已漸漸從搗亂破壞遊戲品驗與質感之位駕崩了，從近年的《黑神話：悟空》和諸多遊戲已可見一斑。

很多地方已可深刻感受到畫面人物場景物件的「濃重」與「堅實」。

《末日小隊請登入》。圖/好威映象

片中諸多以「真實」呈現於「虛擬」世界中的各種現象狀態復刻了現今社會與世界。

例如眾人相聚火堆旁取暖、於下雨的街道上奔跑、與陌生人初遇時的些許尷尬釋出善意或茫然未知，在在於電腦中端呈真確現世移植。

然而在這麼個仿製「紀錄片」的真實電影中，同存著人物的重量引力、劇情的稍深推進、以及觀影體驗的畫面質感，雖然欲述之議題稍嫌輕然飄渺與無重，仍是個像是夢境中悄然刺入的偏旁之錯，與深蘊「印象派式」的瞬閃印象。

這片除了以「真實與虛擬」交錯冒刺出同時尖銳飄渺、卻又堅實矛盾的遙想深思，亦於近百年間才浮冒水面的「電子遊戲」諷刺、遙指或沉思現世人間的諸多現象狀態。

誠然輕重共存、百妙謬沉。

《末日小隊請登入》。圖/好威映象