《戰火下的毛孩》牠們聽不懂槍聲卻是戰火下最溫柔的救贖

紀錄片《戰火下的毛孩》由長期關注動物權益的日本導演山田茜執導，2022年，她在俄烏戰爭爆發不久，便深入烏克蘭戰區，在當地動保人士的陪同下，一步步透過狗狗純真的視角，反映出戰爭下的人性、苦難與希望，並揭示出人們跨越疆界，共同追求和平的普世價值。

關於人與狗的羈絆，導演山田茜指出，據說人類大約在一萬多年前就開始與狗狗生活在一起，建立起跨越物種的強大連結，「我認為在艱困的時期，小貓小狗們的陪伴與支持，能帶給人類相當大的救贖感，在當前的戰爭中也是如此。」《戰火下的毛孩》片中也訪問了一名英國退伍軍人湯姆，他正是在戰場罹患創傷後壓力症候群（PTSD），之後靠著治療犬治療，慢慢重獲新生的最佳案例。恢復健康的他，為了回饋曾在最痛苦時期拉他一把的毛孩們，積極投入全球各地戰場動物救援行動，同時也安排戰場上的士兵們與治療犬進行互動，讓他們在動物的陪伴下修復身心。

此外，除了第一線的救援行動，片中也訪問了烏克蘭在地的IT企業家，他們為了幫助在戰場上和家人走散的毛小孩，和各地動物收容所、醫療機構合作，開發了一套動物識別系統，在短短一個月內免費提供了超過5萬個動物識別晶片，幫助人們和最愛的毛小孩團聚。導演山田茜表示，期盼將這些戰火之下溫暖、真實的故事傳遞出去，讓更多人看見戰火下烏克蘭人們與動物的處境。為此，導演山田茜亦無償授權本片，計劃於一月在台灣放映，並將於上映首周末自費訪台，出席映後座談，與台灣觀眾面對面聊聊自己在烏克蘭的所見所聞。台灣片商為讓本片以及導演山田茜的理念成功發聲，也展開了群眾募資計劃，希望透過眾人的力量，籌得最基本發行費用。募資現已進入倒數階段，更多募資詳情👉《戰火下的毛孩》募資頁面

2022年2月，俄烏戰爭爆發，烏克蘭各地遭受俄羅斯軍隊侵略。戰事發生一個月後，以拍攝貓、狗聞名的日本紀錄片導演山田茜決定啟程前往烏克蘭，試圖紀錄下那些在戰爭中經常被忽視的小生命，讓牠們的遭遇得以被看見。在那裡，她偶然看到了一段令人心碎的影片，一間郊區的動物收容所，戰爭期間有222隻狗活生生被餓死在籠子裡，沒有食物、也沒有水。奪走牠們生命的不是這場戰爭，而是人類。

戰火下的毛小孩究竟經歷了什麼？導演山田茜在三年間多次重返烏克蘭訪問相關單位、志工團體。這些年，她除了親眼見證了渺小的毛孩們在極端環境下掙扎求生的意志，也認識了許許多多來自世界各地，不顧自身危險，積極救援毛孩的無名英雄。在牠們與他們的努力下，關於生命的美好光芒也為黑暗的戰爭帶來了一線微光。《戰火下的毛孩》將於1月30日正式在台灣上映。

《戰火下的毛孩》。圖/天馬行空

《戰火下的毛孩》。圖/天馬行空

《戰火下的毛孩》。圖/天馬行空