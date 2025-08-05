《Grub》張嫣凌奪美國最佳恐怖片大獎 學生製片商業成功案例引人注目

《Grub》勇奪美國最佳恐怖片大獎 創新募資策略突破 115% 目標

台灣製片張嫣凌（Valentina Chang）以首部製片作品《Grub》在北美影展圈創下亮眼成績，不僅勇奪邁阿密科幻影展「最佳恐怖片獎」，更與《冰與火之歌》作者喬治·R·R·馬丁監製作品同場競演，成為台灣影視人才進軍好萊塢的成功典範。

擁有品牌與數位行銷背景的張嫣凌，將其專業技能成功運用於影片製作。她首度嘗試使用美國獨立影視募資平台 Seed & Spark，憑藉一系列針對科幻與恐怖片受眾的社群議題討論、內容行銷與媒體策略，僅用兩個月時間就成功突破 115% 募資目標，讓《Grub》在同類型專案中脫穎而出。

「在某次殺青派對上，攝影師朋友 Matai Jones 告訴我，他們已經為這個項目準備兩年，甚至有《MIB星際戰警》的特效化妝師 John Goodwin 加入，但就缺一個可以統籌專案的製片。」張嫣凌回憶起與《Grub》結緣的過程。

打造國際化製作團隊 台灣人才閃耀好萊塢

在張嫣凌的統籌下，《Grub》集結了來自全球各地的頂尖人才：義大利配樂作曲家 Eduardo Cioffi，其作品遍及 Apple TV、Netflix、Prime 等串流平台；來自印度《我和我的冠軍女兒》特效團隊成員 Abhilash Nanda 和台灣的特效師 Rima Sui 等。這種國際化的製作模式不僅提升了影片品質，也展現了台灣製片人整合全球資源的能力。

導演 Cameron Elie 年僅 16 歲，卻已有豐富的表演資歷，曾出演 Netflix 影集《All American: Homecoming》、FOX 電視劇《火速救援最前線》、及 CBS 影劇《艾爾在美國》。他以自身對娛樂產業的經驗作為靈感，創作出這部結合寓言與恐懼的作品。張嫣凌表示：「和高中生導演 Cameron Elie 合作是非常特別的製片體驗。Cameron雖是童星出身，卻擁有驚人的導演功力，能在兩個月內完成後期交片，這是多數影視研究生都做不到的事。」

《Grub》於 Roku TV 限定線上發行。圖/張嫣凌提供

征服北美指標性影展 商業發行創學生製片罕例

在張嫣凌的策略推廣下，《Grub》陸續入圍北美、歐洲多項指標性影展，包括兩個北美歷史最悠久、規模最大的恐怖類型影展 2024 Screamfest Horror Film Festival、2025 Chicago Horror Film Festival （最佳學生恐怖片提名）、2025 Miami Science Fiction Film Festival（最佳恐怖片獎）、和 2025 Sci-Fi-London Film Festival。影片更獲得美國娛樂產業權威媒體《Deadline》報導，並成功在 Roku TV 平台上線發行，開創海外學生製片少見的商業成功案例。

「我們完全沒想到一部學生短片可以在這樣的舞台上，與真正定義奇幻世界的創作者並列放映，真的又驚又榮幸。」張嫣凌在回憶與喬治·R·R·馬丁同場放映的經歷時表示。最新消息顯示，《Grub》已入選 2025 Catalina Film Festival ，將於今年 9/25~28 放映，另獲得好萊塢最具影響力的短片影展 2025-2026 HollyShorts Monthly Screening Series 的肯定，播映日期尚待影展公告。

《冰與火之歌》作者喬治·R·R·馬丁出席影展。圖/張嫣凌提供

持續深耕國際市場 新作探討女性議題

張嫣凌並未因《Grub》的成功而停步，其監製的新短片《The Big Match Girl》已完成後期製作。該片延攬獲得學生奧斯卡獎的 Ilayda Centikaya 擔任製片、法籍黎巴嫩裔導演 Marie Roubhan 執導，探討女性在不同年齡階段所面對的社會壓力與身份矛盾。

「我們希望談的是女性在時間上面臨事業與親密關係發展困難的現實。這部片名的靈感來自安徒生童話《賣火柴的小女孩》，但我們希望她不再只是個悲劇符號，而是能選擇命運的角色。」張嫣凌對新作品充滿期待。從行銷人才轉身製片人，張嫣凌以《Grub》證明了台灣影視人才在國際市場的競爭力，也為更多有志進軍好萊塢的台灣創作者開啟了成功範例。👉張嫣凌官方網站

Valentina 為推廣《Grub》國際首映，出席倫敦科技電影節。圖/張嫣凌提供