《大競走》史蒂芬金首部小說改編 想活命？一直走！警告三次就出局

改編自「恐怖大師」史蒂芬金第一部長篇小說，揭露他19歲時的驚人腦洞

改編自「故事之王」史蒂芬金（Stephen King）真正的處女作！《大競走》（英文片名：The Long Walk）即將在台上映。《大競走》小說直到1979年才以史蒂芬金筆名「理查巴克曼」（Richard Bachman）出版，但其實早在他19歲時就已完稿，為史蒂芬金實際上撰寫的第一部長篇小說，從中就可以看出日後讀者熟悉的反烏托邦科幻驚悚風格。

一直以來有多位好萊塢傳奇大導都想將《大競走》拍成電影，包括《活死人之夜》編導喬治羅梅羅（George A. Romero）和《刺激1995》編導法蘭克達拉伯恩特（Frank Darabont）等好萊塢傳奇人物都曾嘗試將這部著作搬上大銀幕，但最後因各種困難而無法達成。也因為如此，由《飢餓遊戲》億萬名導法蘭西斯勞倫斯（Francis Lawrence）所執導的《大競走》終於被拍成電影即將上映本身就是個奇蹟。

本片匯集了眾多新生代明星，包含以《甘草披薩》提名金球獎影帝的庫伯霍夫曼、《異形：羅穆路斯》中驚艷觀眾的大衛榮松和在《兔嘲男孩》裡展現精湛演技的羅曼格里芬戴維斯等，堪稱影壇巨星接班人搖籃。要與在小說改編電影上屢創佳績的名導勞倫斯一起挑戰史蒂芬金這本最難影視化的小說！原著作者史蒂芬金在社群媒體上積極轉發電影相關消息，並稱讚其預告「棒極了！」，可見對改編版本的認可及興奮之情。《大競走》9月12日與全美同步上映。

《大競走》。圖/車庫娛樂提供

演員日行3萬步！「脫下Converse後襪子都是血」

以《天聲男孩》一鳴驚人的天才童星加勒特沃寧（Garrett Wareing）這回在《大競走》中飾演史戴本，訪談裡他表示包含自己在內的50位演員都是親自上陣，一天走2萬5千到3萬步，走到腳底都長水疱：「那天在片場有個孩子坐下說：『我的鞋子裡有東西』他脫下Converse帆布鞋，襪子已經被血染紅了，所以都是真的。那是個艱難的環境，我想我們某種程度都因為創傷而連結在一起，並透過銀幕完美傳遞了。」沃寧表示他們全程大約走了261英里（相當於基隆到屏東的交通距離）：「大約是繞曼哈頓走8圈，走到累得要死，我後來一屁股坐在地面上，從沒感覺過柏油路這麼舒服。」

《大競走》中「路克天行者」馬克漢米爾（Marl Hamill）飾演冷酷無情的大反派「少校」，他於訪談表示「少校」的形象脫胎自兒時目擊的恐怖場景。回憶起自己和父親在日本海軍基地長大的時光，他曾親眼目睹高階軍官們在烈日下對士兵進行嚴格的訓練，直到有人嘔吐不止，還被迫吞回嘔吐物：「太殘忍了，我很清楚這傢伙（少校）是誰，因為我親眼見過他。」導演法蘭西斯勞倫斯則解釋自己想要一個複雜的形象，身上混雜著莊重與疲憊感：「他可以把自己童年時遇到各式各樣的人混合在一起，然後塑造出他心目中的少校。」漢米爾於戲中精采的演出也讓外媒Collider盛讚：「展現出與他飾演的小丑（Joker）不相上下的邪惡面。」《大競走》9月12日全台上映。

《大競走》故事講述，一群青少年在每年一度的比賽「大競走」中行走著，規則很簡單，他們必須保持一定的速度步行，超速或停下來將會收到警告，當累積滿三次警告就會領到「罰單」——也就是遭到擊斃。這項比賽沒有終點線，直到產生最終的勝利者才算結束，想要活命只能一直走下去。9月12日 與全美同步上映

《大競走》庫柏霍夫曼（左）、大衛榮松（右）。圖/車庫娛樂提供

《大競走》馬克漢米爾。圖/車庫娛樂提供

《大競走》。圖/車庫娛樂提供

《大競走》茱蒂葛瑞兒。圖/車庫娛樂提供

《大競走》馬克漢米爾（左）、導演法蘭西斯勞倫斯（右）。圖/車庫娛樂提供

《大競走》。圖/車庫娛樂提供