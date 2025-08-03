《戰疫前線》導演關根光8/23訪台 解讀疫情下的衝突與共鳴

電影《戰疫前線》(Frontline)改編自真實事件，重現發生於2020年日本橫濱港「鑽石公主號群聚感染事件」。由曾製作《白色巨塔》、《急診室醫生系列》、《小孤島大醫生2006》、《空中急診英雄》等醫療職人劇的增本淳擔任企劃製作、編劇，請來新銳導演關根光才執導，集結實力派演員小栗旬、松坂桃李、池松壯亮、窪塚洋介、森七菜，攜手還原當時生死交關的緊張現場。

對於此次接演這部話題性十足的作品，在片中飾演災害派遣醫療團隊「DMAT」指揮官的小栗旬表示，當時收到企劃增本淳傳來的劇本時，問了他做了多少田調工作，他立刻遞上一大疊厚厚的資料，「我在讀完劇本後深深感受到增本淳先生有多麼想拍這部電影，整個劇本，他的調查非常詳實，當中也帶出了很多我過去從來不知道的資訊。這讓我覺得不論如何都要參與其中，讓更多人了解當時發生的事情。」片中除了帶出醫療人員、政府公務員、郵輪工作人員，每個人在各自的崗位各司其職守護船上乘客性命的努力與勇氣，也帶出了他們與家人在日常生活中所面臨的困境和歧視。

電影上映後，劇組及演員們收到了很多來自醫護人員的郵件，除了有人開心表示「很開心當時的努力得到了肯定！」，也有人分享自己所在的醫院正是當年接收了第一起新冠病毒感染者的醫院，當時不僅每天不斷接到來自各界民眾、媒體的電話，也真的如電影所呈現的那樣，有醫護人員的子女遭到托兒所拒絕進入。對於這些回饋，導演關根光才表示，「我們無法預測下一次這樣的危機何時會再來臨，這部電影上映後，可能會引發各種意見與爭論，但我認為那是必要的。

不過，我們希望大家不是單方面地指責對方不同的立場，而是能透過對話去理解彼此的想法。如果這部作品能成為一個契機的話，我將感到無比欣慰。」導演關根光才將於8月23日訪台，與台灣觀眾面對面分享這個極具時代意義的故事。《戰疫前線》將於8月29日在台上映。

《戰疫前線》。圖/天馬行空提供

2020年2月，停泊在橫濱港的豪華郵輪「鑽石公主號」，超過100名乘客出現症狀，是日本第一起發生新型冠狀病毒重大感染的船上事件，負責前線救援的是災害派遣醫療團隊「DMAT」。以搶救乘客性命為優先的DMAT指揮官・結城英晴（小栗旬），以及為了保護國內、將防止病毒傳入日本本土為最優先考量的厚生勞動省官員・立松信貴（松坂桃李），他們必須在對立之下攜手合作。

面對突如其來的疫情，不顧自身安危、選擇站上最前線的平凡英雄們，還有登上船指揮現場的仙道行義（窪塚洋介），拋下岐阜的家人、趕赴現場的醫師真田春人（池松壯亮）以及挺身面對未知病毒的船上工作人員。在各方衝突以及排山倒海的輿論壓力下，他們應該守護的是這個國家，還是眼前的生命？超值預售套票於博客來售票網、天馬行空線上表單、真善美劇院熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3原文海報」壹張，數量有限，售完為止。更多資訊👉天馬行空粉絲團

《戰疫前線》。圖/天馬行空提供

《戰疫前線》除了帶出每個人在各自的崗位各司其職守護船上乘客性命的努力與勇氣，也帶出了他們與家人在日常生活中所面臨的困境和歧視（左：松坂桃李 右：小栗旬）。圖/天馬行空提供

《戰疫前線》電影上映後，劇組及演員們收到了很多來自醫護人員的郵件，有人分享真的如電影所呈現的那樣，有醫護人員的子女遭到托兒所拒絕進入。圖/天馬行空提供

《戰疫前線》。圖/天馬行空提供