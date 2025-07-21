《96分鐘》李李仁x王柏傑 高鐵搏命追炸彈斥資1.6億

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，呂雪鳳、黃奇斌、鄭志偉、陳雪甄、巫建和、孔令元共同演出。

被稱為「警察專業戶」的李李仁，在《96分鐘》中飾演追查炸彈案的爆破專家上司「李傑」，為還原角色專業背景，他事前深入研究爆裂物處理流程，在拍攝小空間動作戲時甚至憋氣太久、體力透支直呼「差點看到人生跑馬燈！」和導演洪子烜二度合作的王柏傑，在《96分鐘》挑戰飾演補教名師「劉楷」，憑藉物理公式推理列車上的炸彈危機，被封為「物理之神」。在片中雖無動作戲份，卻要大量硬背複雜術語、精準走位，腦力消耗驚人，讓王柏傑苦笑說：「這場戲NG快20次，真的比打戲還累！」

李李仁《96分鐘》激戰憋氣挑戰人體極限 曝險見人生跑馬燈！

歷時九年籌備與拍攝、斥資1.6億元台幣打造的災難動作片《96分鐘》，由《狂徒》導演洪子烜執導，集結林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁等實力派卡司，真實呈現災難突襲下的人性抉擇。片中不僅場面調度緊湊逼真，高張力的動作戲更對演員體力與心理都是巨大考驗。演出刑警經驗豐富的李李仁，有別於以往角色，在《96分鐘》中飾演警察局長「李傑」，為追查三年前未解的炸彈案真相，毅然登上南下列車，展開驚險調查。

為詮釋角色的防爆專業背景，李李仁事前做足功課，深入了解爆裂物處理流程，只為讓演出更具說服力。其中一場在狹窄空間內與對手激烈搏鬥的動作戲，對李李仁來說更是演藝生涯罕見的極限挑戰，他回憶：「那場戲情節非常緊湊，我當下的直覺反應是憋住氣繼續扭打，結果太投入，直到導演喊卡前都沒換氣。」長時間暫停呼吸與高強度對戲的情況下，讓他在拍攝結束瞬間感到全身力氣被抽空，李李仁打趣地說：「差點就要看到人生跑馬燈了！」

《96分鐘》李李仁飾演警察局長，為追查未解的炸彈案真相，登上南下列車展開調查。圖/華影國際提供

王柏傑腦力全開化身「物理之神」 高難度台詞狂NG直呼比動作戲還累

繼《台灣犯罪故事》後再度與導演洪子烜合作，王柏傑在災難動作鉅作《96分鐘》中挑戰全新形象，飾演高智商的物理補教名師「劉楷」，為挽回與妻子姚以緹瀕臨破裂的婚姻，登上南下的高鐵列車，卻意外捲入一場生死危機。面對災難壓境，角色從驚慌掙扎到挺身而出，王柏傑細膩詮釋內心轉折，情感真摯動人，演技備受好評。

王柏傑在《96分鐘》堪稱「頭腦擔當」，面對爆炸威脅與列車時速的極限時刻，他必須一邊說出台詞中精密複雜的物理公式，一邊精準配合鏡頭走位與拍攝節奏，被劇組笑稱是《96分鐘》的「物理之神」。儘管這次不是動作戲主力，王柏傑透露腦力消耗完全不輸體力挑戰：「那場戲需要同時計算列車速度、能量轉換等等，滿滿專業術語的台詞全靠硬背才能記住。」加上多人走位要互相配合，NG次數也直線飆升：「我們整場戲大概NG了快20次，真的比拍動作戲還崩潰，腦袋快燒起來了！」

《96分鐘》王柏傑飾演物理補救名師，意外捲入一場生死危機。圖/華影國際提供

每秒鐘，生存倒數；每分鐘，人性抉擇

一場震驚全台的炸彈攻擊案，讓拆彈專家宋康任（林柏宏 飾）從此退出前線。三年後，他與刑警妻子黃欣（宋芸樺 飾）搭上台北直達高雄的高鐵，卻接獲前上司李傑（李李仁 飾）的警訊──列車上藏有炸彈！為挽救婚姻的物理補教名師、爆炸案罹難者家屬、毫不知情的返鄉乘客們，全被捲入這場突如其來的死亡危機，宋康任必須在列車疾駛的96分鐘內解除炸彈，同時面對內心深埋的秘密。他能否力挽狂瀾，在倒數中拯救全車性命？《96分鐘》將於9月5日引爆大銀幕，更多資訊👉《96分鐘》官方FB

犯罪動作題材作品《96分鐘》。圖/華影國際影藝有限公司提供

《96分鐘》王柏傑飾演物理補教名師，高難度台詞全靠硬背。圖/華影國際提供

《96分鐘》。圖/華影國際提供