《驚奇4超人：第一步》銀色衝浪手驚天預告 「行星吞噬者」降臨大家必死無疑

漫威影業年度鉅作《驚奇4超人：第一步》將於7月23日（三）大銀幕蓄4待發，特殊影廳全台獻映！今天再度公開最新精彩片段搶先看和最新幕後花絮，看銀色衝浪手向驚奇4超人下戰帖「撂狠話」！還有四位主角一起現身說法，異口同聲地說：「戲裡戲外都親如一家！」

《驚奇4超人：第一步》最新片段搶先看首先由銀色衝浪手登場，從天而降的他宣告史上最強神級大反派「行星吞噬者」即將降臨，要大家做好必死無疑的準備，就連身在現場的驚奇先生和隱形女也面面相覷，令全世界再度被籠罩在瀕臨末日危機當中！

《驚奇4超人：第一步》劇照 銀色衝浪手現身地球宣告末日降臨。圖/漫威影業提供

第二支片段則是完全相反的溫馨週日晚餐，霹靂火與石頭人先在家裡閒聊等待，驚奇先生和隱形女才姍姍來遲，但另有「遲來隱情」的隱形女卻也隨之被迫公開，原來他們正在期待小寶寶的到來！霹靂火和石頭人立馬雀躍恭喜隱形女，但也不忘吐槽驚奇先生，當然還自詡將是全世界最棒的舅舅。

《驚奇4超人：第一步》劇照 隱形女準備公開懷孕喜訊。圖/漫威影業提供

在最新幕後花絮中，四位主角異口同聲地說彼此戲裡戲外都親如一家。「驚奇隊長」佩德羅帕斯卡先說：「這家人充滿了關懷與愛，而我們不費吹灰之力就辦到了！」「隱形女」凡妮莎寇比也說：「我們非常幸運能夠如此契合。」「霹靂火」喬瑟夫昆恩接著附和：「這種化學反應絕對是強求不來的！」「石頭人」艾邦摩斯貝克許最後總結：「我們四個極力讓這家人更加人性化！」

全球宣傳也正馬不停蹄地進行中，台灣時間上周五，主演卡司佩德羅帕斯卡、凡妮莎寇比、喬瑟夫昆恩、艾邦摩斯貝克許、「銀色衝浪手」茱莉亞加納和「行星吞噬者」拉爾夫伊內森全體暨導演麥特夏克曼一同出席於倫敦IMAX影院盛大舉行的特映，更有從海德公園連線的皇家愛樂樂團《驚奇4超人：第一步》配樂組曲「首奏會」，由本片奧斯卡配樂家麥可吉亞奇諾引介。身為西班牙後裔的佩德羅帕斯卡透露本片的拍攝景點之一、位於西班牙北部的奧維埃多，就是他的家族根源，所以更令他在拍攝時有份回家的親切感！而昨日四位主角包含凡妮莎寇比驚喜著挺著懷孕的大肚遠渡澳洲雪梨出席活動，現場也聚集大量粉絲為一睹巨星光彩！《驚奇4超人：第一步》將於7月23日（三）蓄4待發全台震撼大銀幕👉《驚奇4超人：第一步》預售頁活動頁

👇《驚奇4超人：第一步》搶先看片段「強敵壓境」篇

👇《驚奇4超人：第一步》搶先看片段「公布喜訊」篇

👇《驚奇4超人：第一步》蓄⓸待發

《驚奇4超人：第一步》劇組出席倫敦宣傳 （左起）導演麥特夏克曼、茱莉亞加納、艾邦摩斯貝克許、佩德羅帕斯卡、凡妮莎寇比、喬瑟夫昆恩及拉爾夫伊內森。圖/漫威影業提供

《驚奇4超人：第一步》劇組出席倫敦宣傳 （左起）茱莉亞加納、艾邦摩斯貝克許、佩德羅帕斯卡、凡妮莎寇比、喬瑟夫昆恩及拉爾夫伊內森。圖/漫威影業提供

《驚奇4超人：第一步》劇組出席雪梨宣傳 （左起）佩德羅帕斯卡、凡妮莎寇比、喬瑟夫昆恩、艾邦摩斯貝克許。圖/漫威影業提供

《驚奇4超人：第一步》劇組出席雪梨宣傳 （左起）喬瑟夫昆恩、佩德羅帕斯卡、艾邦摩斯貝克許、凡妮莎寇比。圖/漫威影業提供

《驚奇4超人：第一步》。圖/漫威影業提供

《驚奇4超人：第一步》。圖/漫威影業提供