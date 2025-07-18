《詭妾》導演夢見印尼「南海女神」 20年執念打造最詭異情婦

★ 啟發自印尼神話——南海女王Nyi Roro Kidul

★ 勇奪印尼本土票房冠軍！締造近5000萬票房佳績

★ 印尼人氣混血女星露娜馬雅化身冶豔蛇妖

★ 《薇娜：死後七日》導演安吉烏巴拉再一驚悚懼作

勇奪印尼本土票房冠軍！《薇娜：死後七日》導演安吉烏巴拉再一驚悚懼作，全新恐怖電影《詭妾》（原文片名：Gubdik）即將在台上映。本片由印尼人氣混血影星露娜瑪雅（Luna Maya）與馬克西姆布提爾（Maxime Bouttier）主演，故事描述四名竊賊打算結夥搶劫一名政府官員的情婦——妮艾的家，但妮艾似乎不是普通人物，屋內不時傳來哭喊聲，他們不只得找出逃離的方法，還得想辦法在漸漸升高的恐懼感中試著存活下來…。《詭妾》(Gundik)8月1日竊妾死語。

談到本片靈感，導演安吉烏巴拉（Anggy Umbara）說：「我曾經夢到自己來到海邊的一棟房子。在那裡，我看到一條蛇的尾巴。我拉了一下，發現蛇纏繞在珊瑚上，尾巴末端是一個女人，她用一種非常惱火的眼神看著我。當時我立刻想到，她就是Nyi Roro Kidul（通常譯為奈伊或南海女神）。」傳說中奈伊曾是一位美麗的公主，因遭王妃忌妒，施法在她身上降下長滿疥瘡的詛咒，而被迫離開王國，走了七天七夜的奈伊最終遵循內心聲音跳入了南海之中，沒想到身上的疥瘡奇蹟般地消失，她從此之後成為了南海的女神及守護神。奈伊通常被描述為具有人身魚尾或蛇尾、身著綠衣的美麗女子。「這個夢想縈繞在我心中好幾年了，我覺得我必須拍一部關於她的電影。」經過了近20年導演安吉的願望終於實現，本片中奈伊轉化為一名高官的「詭妾」，為故事帶來了意想不到的轉折與恐懼。

露娜瑪雅對恐怖場景絕不陌生，以模特兒出道的她初期以恐怖片《蘇珊娜：活葬》及其續作聞名，她在當中飾演慘遭殺害、尋求復仇的孕婦，並以此角獲得有「印尼金球獎」之稱的瑪雅獎（Maya Awards）影后殊榮。而《詭妾》預告片中也可以看到她泡在血池中和以鮮血沐浴的情景。露娜瑪雅透露《詭妾》裡使用的是人造血：「（人造血）甜甜的、有薄荷味，你可以要求要什麼口味。因為部分血液會入口，所以必須是食品級的，通常是蜂蜜或糖。」但「浴血」場景也為《詭妾》帶來麻煩，由於部分成人場景和一幕露娜瑪雅飲血的畫面，導致《詭妾》一開始被印尼當局給出21+的限制級分級，大膽挑戰印尼電影尺度。

資深演員阿古斯昆科羅（Agus Kuncoro）在《詭妾》中飾演退伍軍人奧圖，因此武器的握持和使用準確性就顯得相當重要，他在訪談透露片中出現的武器都是真槍實彈上陣：「（導演）安吉從不讓我們在近身時使用仿製武器。他都說『不，必須是真的。』」阿古斯補充現場有位教官監督他們怎麼持槍，演員們也都接受過專業教練的培訓，以便能夠安全正確地使用武器。

本片中頗受矚目的還有露娜瑪雅與馬克西姆布提爾這對現實中的夫妻檔，兩人於電影上映不久後完婚，《詭妾》成為這對眷侶未婚身分的最後一部電影。同樣具有多元文化背景的兩人在社群媒體上享有高知名度，印尼奧地利混血的露娜Instagram坐擁3905萬粉絲；而馬克西姆近年則參與由茱莉亞羅勃茲和喬治克隆尼主演的《幸福入場券》而踏入國際視野。有趣的是，導演安吉烏巴拉曾在訪談中提及，一開始露娜以為自己要飾演的是四個搶匪之一，非常興奮；而馬克西姆則誤會自己是接到「Gundik」一角的劇本，殊不知「Gundik」在印尼語中是「妾」的意思，鬧了一場烏龍。此外，兩人在電影中有一場吻戲，馬克西姆表示雖然當時已經在和露娜交往，但他依然保持著專業態度：「說實話，我們當時追著太陽跑，所以有點趕時間。根本沒時間去感受這美景帶來的興奮感，我們只是急著親吻，快點，下一個場景。」《詭妾》8月1日全台上映。

《詭妾》。圖/車庫娛樂

《詭妾》。圖/車庫娛樂

《詭妾》。圖/車庫娛樂

《詭妾》。圖/車庫娛樂

《詭妾》。圖/車庫娛樂

《詭妾》。圖/車庫娛樂

《詭妾》。圖/車庫娛樂

《詭妾》。圖/車庫娛樂

《詭妾》。圖/車庫娛樂