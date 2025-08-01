《戰疫前線》小栗旬x松坂桃李 鑽石公主號3711人命懸一線

1艘爆發疫情的豪華郵輪，攸關來自56個國家

3,711位乘客的性命，以及團結一心的無數平凡英雄

《戰疫前線》(Frontline)(前线 フロントライン)故事講述，2020年2月，停泊在橫濱港的豪華郵輪「鑽石公主號」，超過100名乘客出現症狀，是日本第一起發生新型冠狀病毒重大感染的船上事件，負責前線救援的是災害派遣醫療團隊「DMAT」。以搶救乘客性命為優先的DMAT指揮官・結城英晴（小栗旬），以及為了保護國內、將防止病毒傳入日本本土為最優先考量的厚生勞動省官員・立松信貴（松坂桃李），他們必須在對立之下攜手合作。

面對突如其來的疫情，不顧自身安危、選擇站上最前線的平凡英雄們，還有登上船指揮現場的仙道行義（窪塚洋介），拋下岐阜的家人、趕赴現場的醫師真田春人（池松壯亮）以及挺身面對未知病毒的船上工作人員。在各方衝突以及排山倒海的輿論壓力下，他們應該守護的是這個國家，還是眼前的生命？

本片改編自真實事件，面對首艘郵輪發生群聚感染事件。當時，日本尚未設立任何針對病毒災害的專責機構，最終被派往船上執行救援任務的，是災害派遣醫療團隊DMAT。雖然他們是處理地震與洪水等災難的專家，卻毫無應對未知病毒的經驗。隨著情況擴大，來自世界各地的批評聲浪也接踵而至。本片由《空中急診英雄》製作人增本淳企劃及撰寫劇本，由新銳導演關根光才執導，集結實力派演員小栗旬、松坂桃李、池松壯亮、窪塚洋介、森七菜，攜手還原當時生死交關的緊張現場。8月29日上映。

《戰疫前線》。圖/天馬行空提供

真實事件改編，《空中急診英雄》製作人「增本淳」擔任編劇、企劃製作

新銳導演「關根光才」執導，還原第一艘發生重大疫情的郵輪現場

本片由曾製作《白色巨塔》、《急診室醫生系列》、《小孤島大醫生2006》、《空中急診英雄》等醫療職人劇的增本淳擔任企劃製作、編劇。增本淳擅長將醫療現場第一線的人性故事，轉化為充滿娛樂性的影視作品，此次他再次出擊，著手改編發生於2020年日本橫濱港「鑽石公主號群聚感染事件」，他表示，製作這項企劃的初衷是「想將這段不為人知，充滿愛與勇氣的故事傳達給更多人！」

他深入整起事件的始末進行調查，並從自己撰寫的超過300頁採訪筆記中，精心整理出那些在船上發生，至今從未被揭露的故事，並謹慎地改編成劇本，「那些內容都相當令人震撼、深深觸動人心，這是一連串鮮為人知，充滿愛與勇氣的故事，我希望這部作品能引起更多人的共鳴並將這些故事分享出去。」

本片找來去年推出第二部劇情長片《難言之隱》，獲得報知電影獎多項大獎提名的導演關根光才執導。一直對社會人文議題高度關注的關根光才，此次也以寫實又強而有力的視角，重現新冠病毒在中國以外，首次爆發的大規模群聚感染事件，以及身處其中的每個單位、角色在那個當下所做出的抉擇，他表示，「這是一部罕見又具挑戰性的作品，也是一個我們每個人都該共同面對的課題。參與這部作品讓我感受到身為一名影像創作者，責任有多麼重大！」

《戰疫前線》。圖/天馬行空提供

豪華郵輪面臨未知病毒侵襲，他們各司其職為守護性命並肩作戰

小栗旬X松坂桃李X池松壯亮X窪塚洋介 詮釋極致人性巨作

本片集結小栗旬、松坂桃李、池松壯亮、窪塚洋介等豪華卡司同台共演，鉅細靡遺描寫了鑽石公主號於2020年2月3日進入橫濱港後，至3月1日所有乘客與船員下船為止的整個過程。雖然是根據真實事件改編，但對演員們而言，無論是題材還是角色，都是極具挑戰性的功課，因此他們也都抱持著覺悟投入演出。飾演DMAT團隊指揮官結城英晴的小栗旬直言，「這是一部應該被拍成電影的作品！」他坦言自己本來完全不知道原來有一群人，在當下那樣的情況下奮戰，如今大家的生活雖然已逐漸回歸正常，但仍不該遺忘這起重要事件，「透過電影將這段歷史傳遞出去，對我們而言是一項極具挑戰性的任務！」

至於在片中與結城有多場對手戲的厚生勞動省公務員立松信貴，則由松坂桃李飾演，作為政府、民眾與醫療團隊橋梁的他，儘管與醫療團隊時有摩擦，仍全力居中協調的身影令人印象深刻。而在事件爆發第一時間登船參與救治的醫師真田春人、仙道行義則分別由池松壯亮和窪塚洋介飾演。作為疫情時期的無名英雄，他們細膩帶出危急時刻下人性的多重樣貌，他們的選擇與顧慮都將讓觀眾有深刻共鳴。此外，飾演郵輪櫃台人員羽鳥的森七菜、飾演電視台記者上野的櫻井由紀、接收下船乘客進行隔離的醫師宮田的瀧藤賢一，每個大事件底下的面孔，都將在本片中以真實又深刻的面貌呈現。8月29日上映。

《戰疫前線》。圖/天馬行空提供

《戰疫前線》。圖/天馬行空提供

《戰疫前線》。圖/天馬行空提供

《戰疫前線》。圖/天馬行空提供

《戰疫前線》。圖/天馬行空提供