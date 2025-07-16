《厄廈》李玹雨x文晶熙 老公寓被邪教相中一步步蠶食住戶的心

★韓國BIFAN富川國際奇幻影展

★英國LEAFF倫敦東亞電影節

★李玹雨《她愛上了我的謊》《偉大的隱藏者》《紙房子：韓國篇》

★文晶熙《The 8 Show》《天氣好的話，我會去找你》

★Girl’s Day 方珉雅 《絕對達令》

《厄廈》(英語:The Unrighteous；韓語:원정빌라)是一部2025年上映的韓國恐怖、懸疑電影，由金善國執導，李玹雨、文晶熙、方珉雅主演。講述了開發與未開發共存的外圍城市的老別墅成為邪教的目標，慢慢被蠶食，並在其中為守護家人和家而孤軍奮戰的青年家長的故事。

《厄廈》故事講述，老舊公寓裡，住在 203 室的年輕住⼾周賢，⼀肩扛起照顧病⺟與姪子的重擔，同時為了生活奔波。他和公寓鄰居們相處融洽，唯獨樓上 303 室的住⼾申惠，不僅自私無禮，還總是為了停車和噪音問題與他爭執不休。⼀次惡作劇，周賢將不⼩⼼收到的邪教傳單塞進了申惠的信箱。沒想到，這個舉動竟點燃了申惠內⼼深處的瘋狂，將整棟公寓的鄰居們，甚至周賢的家人，都拉入危險之中......。《厄廈》電影7月25日上映。

《厄廈》。圖/政駒實業提供