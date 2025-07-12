《越南名偵探：無頭詛咒》2.4億票房嚇破膽 19世紀村莊驚現8具無頭屍

賣座突破2490億越南盾（約2.49億台幣）的越南影史恐怖片票房冠軍《越南名偵探：無頭詛咒》（英文片名：Detective Kien: The Headless Horror），故事描述19世紀，越南北方的一個村莊裡，出現了八具無頭浮屍，讓村民之間人心惶惶，擔心有不祥之物盯上這座村子。某天，生活在村裡的海曼（丁玉葉 飾）發現心愛的姪女小娥（段明安 飾）失蹤了，害怕小娥也變成下一具無頭浮屍，她決定向曾經幫助過她的偵探阿堅（國輝 飾）求助。阿堅能夠順利找到海曼的姪女嗎？《越南名偵探：無頭詛咒》將於7月25日全台大銀幕戰慄上映。

《越南名偵探：無頭詛咒》導演武國越（Victor Vu）是在南加州成長的越裔美籍導演，現年49歲的他拍片超過二十年，作品橫跨驚悚、喜劇、歷史、恐怖等類型，更曾以2015年作品《綠地黃花》（Tôi thay hoa vàng trên co xanh，暫譯）代表越南角逐奧斯卡最佳外語片，不過最終未獲提名。談到新片《越南名偵探：無頭詛咒》，武國越表示這部片是他的夢想，「從十幾歲起，我就熱愛欣賞偵探故事和偵探電影，但這些電影大多是西方電影，我渴望有一天，能夠拍一部源自越南的偵探片。」

越南男星國輝（Quoc Huy）在《越南名偵探：無頭詛咒》裡飾演主角偵探「阿堅」，被問到是否喜歡偵探作品時，他表示自己喜歡《福爾摩斯》的小說和電影，還有《神探狄仁傑》的電視劇，《名偵探柯南》和《包青天》也是他的偶像，他尤其喜歡《包青天》裡的「展昭」一角，「大家不要笑，以前我曾經夢想能夠像展昭那樣拿著劍走路。」

《越南名偵探：無頭詛咒》結合了偵探和恐怖元素，然而片中的「鬼」並非電腦動畫，劇組特別邀請胡志明市越武道（Vovinam）隊成員陳鈺秀（Tran Ngoc Tu）來扮演，他高達2.2公尺，是目前越南國內第二高的人。因為本片的鬼是死於水中，劇組參考溺死的屍體來設計它的外型，跟其他恐怖片裡的鬼截然不同。女主角兼製片丁玉葉（Dinh Ngoc Diep）表示：「每天，扮演鬼的人都要花六小時化妝，用於成形的有機矽膠也非常昂貴，每次化妝可能都要花到上億越南盾，但也因此，恐怖橋段產生了非常真實的效果。」據稱，劇組花了大約3億到6億越南盾（約33萬到66萬台幣）在鬼的特殊化妝上。

《越南名偵探：無頭詛咒》在越南正式上映之前，並沒有在媒體上引起太多討論，直到上映幾天之後，口碑開始發酵，河內和胡志明市的電影院不得不加開更多深夜場次，以滿足觀眾爆增的需求。因為觀眾的熱烈支持，《越南名偵探：無頭詛咒》最終票房突破2490億越南盾（約2.49億台幣），超越《鬼才要回家》，成為越南影史最賣座的恐怖片。《越南名偵探：無頭詛咒》的票房成功主要仰賴觀眾之間的口耳相傳，許多觀眾看完之後紛紛邀請親朋好友二刷、三刷，更主動在社群網站和電影論壇上推薦本片，盛讚其劇情精彩、充滿意想不到的轉折，《越南名偵探：無頭詛咒》更獲得越南當地推理愛好者們的肯定，對很少拍攝推理類型電影的越南是相當罕見的狀況。

《越南名偵探：無頭詛咒》不只在票房方面取得成功，也獲得許多媒體和影評的肯定。《ELLE Man Vietnam》盛讚：「巧妙地將古裝偵探、恐怖和幽默相結合，提供了一段引人入勝的觀影體驗。」《Báo Lâm Đồng》表示：「《越南名偵探：無頭詛咒》是越南偵探電影向前邁出的一大步……如果你喜歡這個類型，這絕對是一部不能錯過的電影！」

《Travellive Magazine》認為：「片中令人毛骨悚然的部份足以和《名偵探柯南》漫畫早期的陰鬱氛圍相提並論，那些謀殺案總是包含著不可預測的恐怖元素。」《The Influencer Vietnam》表示：「這部電影的劇本結構合乎邏輯，讓觀眾始終抱持著好奇心……恐怖元素透過有效的跳躍驚嚇橋段巧妙地整合在一起，這類橋段沒有被濫用，但足以營造出令人毛骨悚然的感覺。」更點名本片是「2025年最好的越南電影之一」。《越南名偵探：無頭詛咒》將於7月25日全台大銀幕戰慄上映。