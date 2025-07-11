《超人》影評：在脆弱與強大之間，重塑當代超級英雄的身分認同

導演詹姆斯岡恩（James Gunn）版的《超人》（Superman）是一場勇敢的嘗試，他想盡辦法讓這個太過耳熟能詳的超級英雄故事，賦予新的切入點，岡恩讓這個故事透過不同時序的排列，凸顯了主角超人的情感掙扎與脆弱人性面。像是開場就是一位剛剛打了敗仗、回家療傷的超人。電影以這樣受傷脆弱面向的超人作為開頭，顛覆了以往超人電影的傳統(公式)，是對於過去熟悉的剛強無敵超人做出區隔。

導演岡恩不再像過往將超人塑造成遙不可及的天神形象，而是讓觀眾看見一個真實脆弱、有個人情緒的超級英雄，從「救世主」到如何「救自己」。這部電影還具備某種當今時代感的隱喻，片中的愛自拍發社群的傻白甜、瘋猴子軍團的酸民網軍、囚禁黑牢、國際政局戰爭（「以巴戰爭」），不僅反映當代現象也呼應當前的國際政治，導演讓電影成為與現實世界寓言對照。

而且另一個刻劃的視角是，超人本身就是外來移民的身分，無論是片中在美國生活的第三世界移民，或是本身也是外來移民的超人，都是在這個大熔爐努力尋求認同的人們。正如導演岡恩曾所說：「這版《超人》其實是美國的故事，是一個外來移民如何尋找身分與價值的故事。」電影本身也不脫導演過去像是《星際異攻隊》（Guardians of the Galaxy）系列或是《自殺突擊隊：集結》（The Suicide Squad）等片的影子，更不用說他曾監製過的科幻恐怖片的《靈異乍現》（Brightburn），根本就是邪惡版超人的顛覆(惡搞)之作。

從克里斯多福李維、布蘭登勞斯、再到亨利卡維爾，比起過去幾版，2025年版的大衛科倫斯威特（David Corenswet）所詮釋的超人/凱艾爾，更爲質樸脆弱且溫柔善感，或許可以這麼說，這個版本的超人更加人性化了。他與女主角與瑞秋布羅斯納漢（Rachel Brosnahan）飾演的露薏絲蓮恩（Lois Lane）之間也有不俗的角色化學反應。兩人從開始的鬥嘴爭執的橋段到最後的和好，不禁讓人想到《小報妙冤家》（His Girl Friday）那種 Screwball Comedy 的好萊塢經典元素。

《超人》新角色「正義幫」登場：「綠光戰警」蓋加德納(左1)、鷹女孩(左2)、卓越先生(右1)。圖/華納兄弟提供

另外，這集更有「綠光戰警」、「鷹女孩」 、「元素人」、「卓越先生」等正義幫登場，「卓越先生」很搶鏡，超狗氪普托更是搶戲到犯規。雖說大師 John Williams 那首經典的原創主旋律實在無可取代，但 David Fleming 與 John Murphy 還是譜出了激昂熱血的超級英雄電影音樂。

一般觀眾最關心的，在視覺技術層面上，新版《超人》也毫不遜色於過往那些同類型大作，從壯觀的動作戰鬥場面（「卓越先生」 直闖敵營用T球體(T-Spheres)殺敵的段落最為出色） ，到「口袋宇宙」的繽紛奇幻空間，岡恩成功創造出屬於他個人風格的科幻動作喜劇（就像前面提到的《星際異攻隊》、《自殺突擊隊：集結》等），華麗舞蹈般的慢鏡動作，前後景同時處理不同事物的趣味感。

作為DC 超級英雄類型的終極門面，2025年的《超人》以尋找歸屬的移民身影，成就了時代真實的英雄寓言。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《超人》。圖/華納兄弟提供