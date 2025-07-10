《29號公路》詩集改編 綾瀨遙x大澤一菜孤獨又親密的旅程

★ 改編自日本詩人中尾太一同名詩集《ルート29、解放》

★ 《偶然與想像》攝影師飯岡幸子 鮮明捕捉絢麗的生命之河

★ 電影主題曲「Mirror」Bialystocks 唱出當代孤寂 撫慰心靈的動人樂曲

★ 「日本國民女神」綾瀨遙、《呼叫愛美子》大澤一菜 攜手解放世界的自由與憂傷

「孤獨」這個名詞在全世界漸漸引起共鳴甚至大量的討論話題，伴隨著生活習性、群體結構的改變，孤獨不僅於老年化，甚有年齡下探的趨勢。日本國民女神綾瀨遙於新作《29號公路》(Route 29)擔綱主演，飾演一名清潔工，個性冷僻的他總是順應自己的心情在過日子，哪怕只是一個人，他沒有任何目標，只想靜靜地獨自生活。

《29號公路》改編自日本詩人中尾太一同名詩集《ルート29、解放》，並由曾在日蟬映10個月《呼叫愛美子》導演森井勇佑持導演筒，再次邀來大澤一菜與日本國民好感度第一女星綾瀨遙共同擔任主演。綾瀨遙飾演個性冷僻的清潔工紀子，午休時意外接受陌生人的請求，盼臨終前能見離家出走的女兒。這突如其來的委託意外喚醒紀子對生命的盼望，於此搶了公司的公務車踏上尋人之旅。

離家出走的小春因無法承受母親的疏離與責備，但聽到媽媽即將離世卻馬上與紀子一同探望。沿途他們彼此敞開心扉，歷經種種奇遇，紀子還被誤會是綁架小春的犯人。這條漫漫長路的29號公路，讓兩個孤獨的靈魂彷彿在未來的道路上展開新的樣貌，因而更了解自己。

《29號公路》。圖/捷傑電影提供

29號公路是日本兵庫縣姬路市到鳥取這條道路，整部片沿著這條公路取景拍攝，絢爛繽紛的山林地景彷彿被套上奇幻色彩的濾鏡，與故事核心「孤獨」也帶著絲絲暖意。綾瀨遙表示接受本片邀約前，近一年沒有參與電視及電影的拍攝，讀完劇本後，文字間他感受到流淌著非常溫柔的空間，不由自主地落淚。在長達近一年的這段空白，因為這部作品讓他毫無壓力、自然地走進角色的世界。

《29號公路》在2024東京影展世界首映，近期在2025台北電影節台灣首映後受到廣大觀眾的支持與讚賞，對於導演再次探討「孤獨」這個議題無不感動。本片將在7月25日全台上映。詳細電影資訊👉捷傑電影官方社群

《29號公路》。圖/捷傑電影提供

《29號公路》。圖/捷傑電影提供

《29號公路》。圖/捷傑電影提供

《29號公路》。圖/捷傑電影提供