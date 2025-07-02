《大同世界》打破時空嘲諷體制 在加拿大看見伊朗

★ 2025 奧斯卡最佳國際影片15強 加拿大代表

★ 2024 坎城影展導演雙週 觀眾票選獎

★ 2024 多倫多影展 最佳加拿大發現獎

★ 2024 澳洲墨爾本國際影展 最佳影片

★ 2024 瑞典斯德哥爾摩國際影展 最佳導演

★ 2024 泰國曼谷世界影展 最佳導演

兩個孩子、一名導遊、一位魯蛇，三段平行的故事軌跡

在加拿大溫尼伯與伊朗德黑蘭之間時空交疊

《大同世界》(Universal Language)，故事講述兩個孩子在冬日冰層中發現一張鈔票，奔波整天只為破冰取鈔；一名兼職導遊帶著充滿疑惑的觀光團，到處參訪乏人問津的古怪遺蹟；一位男子辭去朝九晚五的無趣工作，踏上似是返鄉探親又像逃亡的神秘旅程。還有偷眼鏡的火雞、喪禮上蒐集淚水的專家，幾條看似平行的生命軌跡，在溫尼伯與德黑蘭間的灰色地帶意外交織，時空撲朔、身分迷離，原本陰錯陽差總是錯過，竟終環環相扣不斷結果。

《㊣麥肯齊金總理秘史♂》馬修蘭金自編自導自演瘋狂奇想喜劇力作，強勢晉級奧斯卡最佳國際影片15強。致敬伊朗電影大師阿巴斯《何處是我朋友的家》的敘事精神，深受經典神作《石榴的顏色》的美學影響。導演取材自身夢境、生活札記與家族軼事，以工整構圖和繽紛色彩，套疊伊朗電影的質樸寫實、魁北克的冷調寂寥與溫尼伯的加拿大式幽默，在魔幻的現世謎城中編織詩意的人性寓言。宛如阿巴斯遇見魏斯安德森再來點賈克大地，一切看似荒誕錯亂卻又妙趣橫生、深情溫柔。幻世寓言7月18日上映。

《㊣麥肯齊金總理秘史♂》加拿大鬼才導演 馬修蘭金

自編自導自演 最新瘋狂奇想力作

本片導演馬修蘭金（Matthew Rankin），1980年生於加拿大溫尼伯，執導作品關注歷史與政治題材，動畫、紀錄與實驗風格兼長。年輕時，他懷抱著一個天真的夢想，前往伊朗，希望能向偉大的伊朗電影大師學習電影。儘管這個夢想最終未能實現，馬修確實走上電影創作的道路，作品曾入選日舞影展、SXSW、安錫國際動畫影展、多倫多影展、柏林影展、坎城影展等。首部長片《㊣麥肯齊金總理秘史♂》曾獲柏林影展影評人費比西獎；新作《大同世界》入選坎城影展導演雙週並拿下觀眾票選獎，更代表加拿大角逐奧斯卡最佳國際影片霸榜15強。

《大同世界》。圖/好威映象提供

《大同世界》。圖/好威映象提供

《大同世界》。圖/好威映象提供

《大同世界》。圖/好威映象提供

《大同世界》。圖/好威映象提供

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《大同世界》。圖/好威映象提供

《大同世界》。圖/好威映象提供

《大同世界》導演馬修蘭金。圖/好威映象提供