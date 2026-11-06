直擊超硬派現地創作！高雄國際鋼雕藝術節 11/16起台日藝術家完成作將在哈瑪星鐵道園區展出

鋼鐵不只是工業材料，也能在藝術家 的巧手下展現全新樣貌！「2026高雄 國際鋼雕藝術節 ：SUPER STAGE」現地創作 營《硬派認證 SUPER HARD》正在哈瑪星鐵道園區進行，邀請台灣 、日本 藝術家運用鋁板、鋼材與建築 鋼筋等材料展開現地創作，透過切割、焊接、敲擊等工法，讓不同創意與技術在現場交會。創作活動持續至11月15日，完成作品將於11月16日至22日在現地展出，邀請民眾把握機會，親身感受鋼雕藝術的現場魅力！

高雄市政府文化局長王文翠表示，現地創作營是高雄國際鋼雕藝術節長年以來的重要特色，也是展現港都工業精神的創作現場。今年以「SUPER HARD」為核心概念，從鋼鐵堅硬的物理特性出發，延伸象徵高雄的硬底子工夫，體現出城市的產業文化、工藝技術與勞動精神。歡迎民眾走進現場，近距離觀賞藝術家與材料反覆交手的過程，看見作品背後蘊含的技術、汗水與創造力。

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仲地研二與水谷篤司首次挑戰戶外創作，將高雄海港印象融入《浮於港灣的山水》。

今年現地創作營由陳奕彰擔綱策展人，他曾於2012年以藝術家身分參與鋼雕藝術節，相隔14年再度回到熟悉的創作現場，笑稱這次是自己的「Comeback Stage」。從參展者轉任策展人，他期許自己成為藝術家最堅實的後援，運用過往參與經驗，協助整合技術資源、協調現場條件，並與來自台灣及日本、不同世代的創作者交流，陪伴藝術家克服創作過程中的各種挑戰。

哈瑪星鐵道園區成為台日藝術家揮灑創意的舞台。來自日本的雙人組水谷篤司與仲地研二，首次挑戰戶外創作，在南台灣炙熱的陽光下感受鋼鐵的溫度，並將港灣城市的印象融入作品《浮於港灣的山水》，以鋼材構築連結城市過去、現在與未來的風景。同樣來自日本的藝術家本鄉芳哉，過去習慣獨自在工作室敲擊鋁板創作，這次來到哈瑪星鐵道園區，開放的環境吸引不少遊客駐足，好奇觀察他的創作過程。面對圍觀的民眾，他也熱情邀請大家拿起鐵錘一同敲擊，讓不同人的敲擊力量與節奏共同留存於作品《存在》之中，為鋼雕藝術注入群眾參與的記憶。

本鄉芳哉透過敲擊在鋁板留下紋理，讓作品《存在》宛如巨石矗立在鐵道園區。

日本藝術家本鄉芳哉運用鋁板創作，透過敲擊讓痕跡留存於《存在》之中。

黃冠崴以鋼筋為材創作《鋼鐵森林》，並導入3D列印讓數位技術與傳統重工結合。

來自日本的仲地研二沐浴在高雄陽光下，思索鋼材如何構築城市的未來風景。

台灣藝術家的創作同樣精彩。黃冠崴將熟悉的3D列印思維帶入傳統重工，運用東和鋼鐵的大型廢鋼材與建築鋼筋，創作《鋼鐵森林》，讓數位技術與工業材料展開跨界對話。新生代藝術家吳聯吟則從其他藝術家選材後留下的廢鋼料中尋找創作靈感，刻意減少對造型的控制，讓材料隨機落下、就地焊接，與鐵工技師在現場即興創作，逐步形塑出作品《選取工具》，整個過程宛如共同演奏一場「重金屬爵士樂」。

四組藝術家的作品預計於11月15日前陸續完成，並於11月16日至22日完整展出。邀請民眾把握機會走進哈瑪星鐵道園區，感受鋼鐵藝術最具臨場感的創作能量；也可前往駁二蓬萊B3倉庫，欣賞主題展《安全第一 SUPER SAFE》，從不同視角認識高雄的鋼鐵文化。更多展覽資訊 請上鋼雕藝術節官網（https://26kisisf.pier2.tw/）查詢。

高雄國際鋼雕藝術節創作營開跑，駁二邀民眾來哈瑪星感受鋼鐵藝術的現場魅力！

活動、展覽資訊 硬派認證

日期：10/23(五)－11/15(日)

地點：哈瑪星鐵道園區

時間：每日 10:00-18:00（不定時上下班） 2026 高雄國際鋼雕藝術節 — SUPER STAGE

主題展區 10/23(五)－11/22(日)｜駁二藝術特區 蓬萊B3倉庫

周一到周四 10:00-18:00；週五、六、日及國定假日 10:00-20:00

現地創作

10/23(五)－11/15(日)｜哈瑪星鐵道園區

每日 10:00-18:00（不定時上下班）

街區串聯 10/23(五)－11/22(日)｜鹽埕街區