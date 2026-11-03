臺史博15週年館慶迎「新浪潮」 三大市集打造復古主題街區11/7熱鬧登場

國立臺灣歷史 博物館 （以下簡稱臺史博 ）迎來開館15週年，今年再度攜手深受親子 家庭喜愛的「小樹市集 」，將於11月7日至8日舉辦「臺史博新浪潮」館慶活動，以1960、70年代臺灣生活為靈感，結合特色市集、懷舊 體驗與互動表演，在園區打造復古主題街區。隨著臺史博即將邁入二期擴建階段，館方也特別規劃「園區記憶票選活動」，邀請民眾回顧熟悉的園區風景，共同迎接博物館「新浪潮」嶄新篇章。

館慶兩日集結三大特色市集。全臺最大親子二手市集「小樹市集」帶來超過百攤攤位，從玩具、童書到各式生活用品，歡迎大小朋友一同尋寶、交流，讓舊物找到新主人，並透過二手漂書、繪本閱讀等活動，傳遞惜物與資源再利用的生活精神；餐飲市集「Happy Day Market」匯聚超過50個攤位，帶來叭噗冰淇淋、𥴊仔店零嘴，以及多樣臺式與異國美食、特色甜點；文創市集「漂鳥集」則集結手作藝品、文創IP、桌遊與多肉植物等特色商品。現場同步推動「五元回收計畫」及循環杯、餐具租借服務，鼓勵民眾減少一次性用品使用，讓逛市集也能實踐永續生活。

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除了三大特色市集，園區也規劃一系列懷舊體驗。民眾可透過「手繪美人扇」體驗復古彩妝，或以真人比例的「真人紙娃娃」嘗試復古穿搭；喜愛傳統工藝的民眾，則可挑戰「龍鬚糖DIY」，感受糖絲反覆拉伸的細膩技藝，以及傳統酒瓶綁紮技藝「縛酒矸」、八角「虎頭包」摺紙等昔日生活巧思。戶外草地另設有紙炮、高蹺、扯鈴、毽子等經典童玩，讓大人重溫兒時樂趣，也讓孩子認識不同年代的遊戲。館內「叫賣臺灣味」互動活動，則透過早期貨攤與生活物件，呈現昔日臺灣街頭的生活風景。

臺史博推出園區地景票選活動，邀請民眾回顧15年來的園區風景與共同記憶。

「搏逗兄弟」馬戲喜劇與Swing Taiwan搖擺舞，重現昔日康樂臺的熱鬧氛圍。

復古生活街區也少不了熱鬧的康樂臺表演！擅長結合新馬戲與肢體喜劇的「搏逗兄弟」，將帶來《加減成廚》，以逗趣的肢體表演、雜耍特技與小丑喜劇，搭配現場互動為大小朋友帶來歡笑；Swing Taiwan則帶領民眾體驗社交搖擺舞（Swing Dance），歡迎穿上印花襯衫、喇叭褲、波點洋裝等復古服飾，跟著爵士樂在大草地上自在起舞，即使沒有舞蹈經驗也能輕鬆加入。

館慶期間，民眾除了參觀常設展，也可欣賞《萬相天后：臺灣媽祖信仰文化特展》、《邊界之外‧島嶼之中：當代臺灣非公民的故事特展》，從媽祖信仰的多元面貌，到當代不同社群的生命經驗，認識臺灣社會的歷史與當代議題。館內外也將搭配推出特展推廣活動。

（左起）臺史博特展《邊界之外‧島嶼之中：當代臺灣非公民的故事特展》、《萬相天后：臺灣媽祖信仰文化特展》，展場空間。圖／臺史博提供

隨著臺史博二期工程預計於明（2027）年中開始設置施工圍籬，館方特別規劃「憶起臺史博，你最喜歡的地景」票選活動，邀請民眾透過不同時期的園區照片，選出心中最喜愛的臺史博風景。15年來，臺史博園區不只是參觀展覽的場域，也是許多民眾散步、遊戲及共度假日時光的生活空間。館方期盼藉此與民眾共同回顧園區記憶，迎接博物館二期擴建的新階段。

臺史博表示，今年館慶以「新浪潮」為主題，透過復古生活體驗與跨世代交流，邀請民眾分享不同年代的生活故事，回顧博物館與民眾共同走過的15年。11月7日至8日，凡設籍臺南市安南區的居民，出示相關證明即享免票入館；一般民眾憑當日入館門票，可兌換限量15週年紀念明信片及活動體驗券。歡迎大小朋友相約臺史博，遊園逛市集、玩體驗，更多活動及優惠資訊請至臺史博官網、臉書粉絲專頁查詢。

臺史博將於11月7日至8日舉辦「臺史博新浪潮」15週年館慶活動，集結親子二手、特色餐飲及文創市集。

活動、展覽資訊 「臺史博新浪潮」館慶活動

時間：2026年11月7日至8日

地點：國立臺灣歷史博物館