白晝之夜強勢回歸！2026 Pinkoi 瘋設祭：530+設計品牌，六大展場設計亮點一次看

從線上收藏，走到現場相遇！亞洲領先跨境設計 購物平台Pinkoi 年度最大實體市集 「Pinkoi Design Fest瘋設祭」10月30日至11月1日於台北花博 公園圓山園區爭艷館登場。今年以「相遇」為主題，集結532個設計品牌 ，其中187個品牌來自世界各地，包括東京 、大阪、福岡、沖繩、首爾 、釜山、香港 、清邁等，每3個品牌就有1個來自海外，現場更有35個日韓品牌首次來台，其中超過七成是插畫角色品牌。同場還有源自挪威奧斯陸、從東京來台的FUGLEN，以及沖繩黑糖飲品The Sinmay等異國風味。

2026年Pinkoi Design Fest今年會場採川字型設計，並加寬走道間距，把空間留給喜歡插畫品牌的忠實粉絲，讓相遇體驗變得更舒適。（圖：Pinkoi）

10月31日（六）延長開放至晚間8點，民眾逛完瘋設祭，還能順遊同園區登場的台北白晝之夜 。活動期間Pinkoi會員免費入場，台新Richart卡友享專屬通道入場，達成任務再拿人氣設計師WOOOGUO與Richart聯名小物，綁定Pinkoi Pay消費，還可享最高現折10%，詳細活動辦法請見活動網站。

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從跨境設計到真實相遇，讓喜歡不只停留在線上

Pinkoi執行長顏君庭表示：「今年有187個海外品牌從東京、首爾、清邁等城市來到台北，其中35個日韓品牌是第一次與台灣消費者見面。Pinkoi始終相信，好設計不該被國界限制。瘋設祭就像一趟不用出國的設計旅行，讓台灣消費者遇見亞洲各地的創作者，也讓亞洲的創作者遇見台灣。」Pinkoi台灣區總經理陳昱珊表示：「許多消費者第一次認識設計品牌，是在Pinkoi上按下收藏；但真正讓人記住的，往往是在市集裡和設計師面對面的一句交談。今年以『相遇』為主題，就是希望把線上累積的喜歡，轉化為真實生活中的連結。這532個品牌，大家或許早已在線上見過，這次終於能面對面相遇。」

Pinkoi Design Fest 瘋設祭 6 大亮點一次看

今年瘋設祭規劃六大亮點，從入口擊掌互動裝置「Hi FIVE!」揭開序幕，到可親手剪下緞帶帶走的藝術裝置「Ribbons Alive」；還有日韓新面孔、亞洲插畫角色、跨城市設計選物與異國風味美食 ，三天另有舞台體驗活動，帶你從入場那一刻起，展開一場不必出國的設計旅程。

（相遇TIPS：超便利線上逛展地圖必存必用！）

今年會場首創超便利線上逛展地圖，可以搜尋並收藏喜歡的攤商。圖／翻攝自Pinkoi 展場連結

亮點一｜從入口就開始相遇！Hi FIVE!互動裝置，為每個獨特的自己擊掌

呼應今年「相遇」的主題，Pinkoi瘋設祭以「Hi FIVE! Design the way you are」為概念，打造充滿互動感的入口裝置，邀請每位來訪者透過擊掌入場，開啟一場與設計、與他人、也與自己相遇的旅程。擊掌是最簡單的打招呼，也象徵人與人之間的認同與連結，讓民眾從踏入展場的第一刻起，就感受到活動的熱情與活力。每個人都有獨特的個性與生活方式，而設計的迷人之處，正是能承載多樣的觀點與故事，Pinkoi瘋設祭希望透過這個簡單有趣的互動，讓民眾以開放的心認識更多創作者，讓每次相遇都成為發現新靈感的起點。

亮點二｜把相遇變成可以帶走的紀念！Ribbons Alive緞帶裝置，親手剪下專屬心意

今年另一大亮點是以緞帶為主角的「Ribbons Alive」裝置，透過緞帶交織出的層次與流動感，打造會隨著人們走動、停留與互動而不斷變化的現場風景。緞帶不僅是裝置的視覺元素，也象徵人與人之間看似無形、卻能逐漸交織的關係，當來訪者穿梭其中，每一次停留與互動，都為這場設計盛會留下屬於自己的參與痕跡。欣賞裝置之餘，現場也規劃緞帶體驗，邀請民眾親手剪下一段喜歡的緞帶，依自己的創意改造成飲料提繩、手機掛繩或禮物裝飾，讓展場的設計元素轉化為隨身使用的小配件。

從挑選緞帶、動手製作到思考如何運用，每個人都能為這段紀念賦予專屬的意義，留給自己或送給親友，都能讓這份心意在活動結束後繼續延續。現場也設有鏡面自拍牆，邀請民眾和設計師、朋友及自己合影，為這趟設計探索之旅留下影像紀念。從空間中的視覺體驗、親手帶走的緞帶作品，到留下回憶的合照，「Ribbons Alive」讓相遇不只發生在當下，更能透過隨身小物與影像延續下去。

亮點二｜把相遇變成可以帶走的紀念！Ribbons Alive緞帶裝置，親手剪下專屬心意（圖：Pinkoi）

亮點三｜不用出國的設計之旅！海外品牌首度來台，Pinkoi打造跨國設計交流平台

出境旅遊熱度持續不減，日本、韓國一直是台灣旅客的熱門目的地。據交通部觀光署統計，2026年上半年出國人次突破千萬，其中前往日本約393萬人次、韓國約113萬人次。Pinkoi呼應這股跨國文化交流熱潮，今年瘋設祭特別邀請不同領域的海外品牌來到台北，從創意文具、原創插畫、生活雜貨到個性配件，讓消費者不用出國，也能近距離感受各城市的設計靈感。來自大阪的stamp be mine OSAKA自主研發透明樹脂印章「TO-MEI HAN」，搭配壓克力底座與印台，印跡清晰細緻，題材多元，讓印章不只是文具，也成為兼具知識與趣味的創作工具；日本生活雜貨品牌naproom，珍視每個人的不同與美好，以創作者的感性打造風格鮮明的生活小物；韓國珠寶品牌OFOR將情感化為故事，讓每件作品承載心意；源自釜山的運動鞋品牌POSEGANCH，則為穿搭注入新的個性。透過跨城市、跨品類的品牌齊聚，Pinkoi瘋設祭讓消費者在現場一次接觸多元亞洲設計，把線上的收藏帶到現場。

亮點三｜不用出國的設計之旅！海外品牌首度來台，Pinkoi打造跨國設計交流平台（圖：Pinkoi）

（左至右：stamp be mine OSAKA；naproom；OFOR；POSEGANCH）

亮點四｜插畫創作新面孔！從療癒系角色到手作不倒翁，挖掘亞洲創作者的奇趣靈感

（上由左至右：kuriyamaroroko；Otugi Forest；下由左至右：HEEHEECLUB；MIND.A.DAY；woolly）

從療癒系角色、原創插畫到具巧思的創意文具，今年瘋設祭邀來多組創作品牌，將獨特的插畫角色延伸至日常用品，讓作品不只存在於紙上，也能化為陪伴生活的收藏配件。本次首度來台的23個韓國品牌中，有19個屬於插畫角色類別，展現韓國原創角色的多元面貌。主打「一抹笑容」的HEEHEECLUB將原創角色延伸為化妝包、壓克力吊飾、胸章及隨機貼紙等周邊；MIND.A.DAY以神秘又可愛的蒙面貓COVERCAT為主角，傳遞療癒與溫暖；Otugi Forest將世間萬物化為圓滾滾的不倒翁，以跌倒後總能重新站起的姿態，為生活帶來溫柔的打氣。日本創作者同樣帶來充滿想像力的作品，來自東京的kuriyamaroroko將腦海中的想像化為一隻隻毛茸茸、模樣奇特的原創生物； woolly則以讓人會心一笑的大叔臉人偶為特色，延伸推出化妝包、收納袋等生活周邊。從插畫角色周邊、奇趣人偶到生活雜貨，瘋設祭帶你一次探索日韓創作者如何將角色創意化為生活中的陪伴。

亮點四｜插畫創作新面孔！從療癒系角色到手作不倒翁，挖掘亞洲創作者的奇趣靈感（圖：Pinkoi）

（上由左至右：kuriyamaroroko；Otugi Forest；下由左至右：HEEHEECLUB；MIND.A.DAY；woolly）

亮點五｜讓風格走進日常！從個性飾品、繽紛包款到手工鉤織，探索跨城市設計選物

（左：GYAN GYAN STYLE；中上：cheek.jerk；中下：MMOTHER.DDAUGHTER；右：AKA.）

從展現個人態度的飾品、為穿搭增添焦點的繽紛包款，到承載手作技藝與文化故事的鉤織作品，Pinkoi瘋設祭匯聚來自亞洲各地的設計品牌，讓選物不只是生活所需，更成為表達自我、展現生活態度的方式。日本飾品品牌GYAN GYAN STYLE以「WEAR THE UNIVERSE」為理念，設計跨越性別、年齡與國界的飾品，鼓勵每個人自由探索風格；cheek.jerk以鮮明活潑的色彩為特色，推出各式繽紛包款與收納小包，讓亮眼配色成為整體造型的點睛之筆；手作工藝方面，來自泰國的MMOTHER.DDAUGHTER將母女之間的合作化為品牌特色，與泰國在地女工匠合作，手工鉤織帽款、髮帶、肩包與小包，讓傳統手藝以實用的形式延續；日本品牌AKA.則大膽運用色彩鮮明的和服腰帶與非洲布料，打造包款、服飾及生活配件，在材質與色彩的交融間，創造兼具摩登感與鮮明個性的單品。

亮點五｜讓風格走進日常！從個性飾品、繽紛包款到手工鉤織，探索跨城市設計選物（圖：Pinkoi）

（左：GYAN GYAN STYLE；中上：cheek.jerk；中下：MMOTHER.DDAUGHTER；右：AKA.）

亮點六｜從北歐咖啡香到日本職人飯糰！集結異國風味，展開味蕾設計旅行

設計不只存在於選物之中，也藏在一杯咖啡的風味、一口米飯的講究及對地方食材的獨特詮釋中。Pinkoi瘋設祭今年邀來東京、福岡與沖繩的特色餐飲品牌，從北歐咖啡文化、日本職人料理到沖繩生黑糖，讓民眾在逛市集之餘，也能透過味覺感受異地的生活美學。源自挪威奧斯陸的FUGLEN，以北歐淺焙咖啡與復古家具聞名，這次由FUGLEN東京來台，現場除了販售咖啡，也將帶來挪威烈酒調酒；來自福岡的魚料理店ごはんや飯すけ，嚴選日本米和新鮮海鮮，提供現握現吃的職人日式飯糰；首次來台的沖繩黑糖飲品The Sinmay，在顧客眼 前現刨沖繩生黑糖，落進拿鐵裡讓甜味慢慢化開。從咖啡香氣、米食鮮味到黑糖的濃郁，多種飲食文化在瘋設祭交會，為設計市集增添豐富的味覺層次。

亮點六｜從北歐咖啡香到日本職人飯糰！集結異國風味，展開味蕾設計旅行（圖：Pinkoi）

（左至右：FUGLEN；ごはんや飯すけ；The Sinmay）

台新Richart卡友享快速入場、Pinkoi Pay最高10%優惠

逛瘋設祭除了探索設計好物，也能把握指定信用卡優惠。台新Richart卡友可享專屬通道快速入場，現場使用Pinkoi Pay綁定台新Richart卡付款，單筆刷滿NT$900，現折NT$90（每帳號限折一次，限量1,000份）。透過Richart Life APP切換至「Chill刷」，最高再享5%台新Point（信用卡）回饋（詳台新銀行官網）。現場亦規劃台新Richart卡友休憩空間，提供雞蛋糕與特調飲品，並推出台新Richart與插畫家WOOOGUO合作的限定贈禮，完成指定任務即可兌換「臉臉貓」限定聯名飲料杯套或帆布袋，邀請消費者在逛展之餘稍作休息。

台新Richart卡友享快速入場、Pinkoi Pay最高10%優惠（圖：Pinkoi）

今年會場首創超便利線上逛展地圖，可以搜尋並收藏喜歡的攤商。圖／翻攝自Pinkoi 展場連結

活動資訊 Pinkoi Design Fest瘋設祭

活動日期｜2026年10月30日（五）至11月1日（日）

每日時間｜10月30日（五）10:00–18:00；10月31日（六）10:00–20:00；11月1日（日）10:00–18:00

活動地點｜台北花博公園圓山園區爭艷館（捷運圓山站）

入場方式｜Pinkoi會員免費入場（出發前請確認Pinkoi App帳號可登入）

活動網站｜https://www.pinkoi.com/topic/pinkoi_designfest 線上逛展地圖｜https://www.pinkoi.com/map/pinkoi-designfest-2026