「走進史努比的藝術人生 」快閃台北松菸 首度公開聯名藝術作、百款《花生漫畫》限定商品同步登場

史努比 粉絲荷包危機預警來啦！延續《花生漫畫 75周年特展-走進史努比的藝術 人生》於2025年展出期間獲得的熱烈迴響，以及高雄站獲得廣大粉絲熱烈支持後，「走進史努比的藝術人生 快閃 小巡迴 」將於8月6日起正式進駐台北松山文創園區。

圖／KKLIVE

快閃巡展亮點一次看！

延續PEANUTS 75週年特展的精神理念，本次快閃小巡迴匯集來自世界各地藝術家的無限創意，透過多元的藝術視角，重新詮釋史努比與好友們的故事，帶領觀眾重新感受史努比與摯愛夥伴們歷久彌新的故事與魅力。

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亮點1：主視覺嚴選日本藝術家聯名作 北高同步開展中

首次公開亮相日本藝術家崔雅喜(Ahhi Choi)的《影之律動》(Shadow Groove)與《普普遊行》(Pop Parade)兩件作品，分別作為台北與高雄快閃小巡迴的主視覺，以史努比經典形象融合藝術家獨具特色的流動曲線，營造輕快活潑、充滿律動感的視覺意象，為展場開啟獨特意象；展場內亦集結其他藝術家的創作，Superfiction、霍夫曼、人申二等以 《PEANUTS》世界裡的經典角色為靈感的作品透過不同藝術家的創意詮釋，不僅展現PEANUTS 經典角色歷久彌新的魅力，也呈現查爾斯‧M‧舒茲(Charles M. Schulz)筆下角色所激發的豐富藝術靈感與多元創作視角，充滿藝術想像的展覽空間，處處皆有巧思，更增添內心深處對於PEANUTS溫暖與幸福時刻的情感連結。

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亮點2：全新聯名周邊 雨中的歐拉夫繽紛你的生活

台北站展出不同於高雄站的藝術作品，全新藝術家聯名的系列商品也同步推出，引借高雄站人氣商品-人申二 X 花生漫畫《雨中的歐拉夫》絨毛娃娃，更多限定系列商品萌樣上市，邀請北台灣粉絲再次走進《花生漫畫》的療癒世界，感受史努比與藝術生活結合的多元魅力。讓每位走進空間的粉絲，一邊感受藝術、一邊收藏藝術，在史努比的陪伴下展開一場充滿創意與想像力的藝術旅程。

除了藝術作品外，同時展出超過百款僅於本次快閃巡迴展限定販售的《花生漫畫》獨家商品及藝術家聯名系列，讓粉絲一次收藏多款限定商品。

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亮點3：台北限定周邊 飛耳史努比必收藏

台北站系列商品的最大亮點，是以展覽為靈感打造的特色展示區，融入日本藝術家崔雅喜(Ahhi Choi)其標誌性的黑白線條美學，將展覽空間打造為兼具靜謐優雅與律動感的沉浸式藝術場域。首次登場的藝術家聯名娃娃第二彈 — 「崔雅喜 (Ahhi Choi) X 耳朵飛飛史努比」。便是以藝術家獨特的視覺風格為靈感，當史努比穿上藝術家經典線條襯衫、戴上俐落墨鏡，以充滿個性的全新造型亮相；最令人驚喜的是，娃娃更加入可互動的耳朵設計，只要輕按史努比腹部，招牌耳朵便會瞬間飛起，為這款限定收藏增添更多驚喜與趣味。

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從《花生漫畫75周年特展》到今年夏天展開的快閃小巡迴，持續透過當代藝術 創作、沉浸式展區與獨家藝術家聯名系列，陪伴每一位喜愛史努比的粉絲。本次將以嶄新且充滿啟發性的方式，帶領觀眾感受《花生漫畫》所傳遞的友情、創意與想像力，享受創意與日常生活交織而成的獨特體驗。更多資訊可至KKLIVE Taiwan官網或FB粉專查詢。

展覽資訊 ： 走進史努比的藝術人生 - 快閃小巡迴 台北站

快閃日期▸ 2026/08/06(四)– 2026/09/28(一)

開放時間▸ 11:00 – 19:00

快閃地點▸ 松山文創園區 南向製菸工廠 走進史努比的藝術人生 - 快閃小巡迴 高雄站

快閃日期▸ 2026/07/03(五)– 2026/09/28(一)

開放時間▸ 11:00 – 22:00

快閃地點▸ 新光三越 高雄左營店 10樓 (高雄市左營區高鐵路123號10樓)

組圖／琅琅悅讀，圖片來源：KKLIVE