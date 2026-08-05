兩廳院表圖特展《音樂中的奇幻異境》精選館藏穿梭西洋音樂史，探索超現實感官魅力

當樂音化為媒介，音樂如何帶領我們穿梭於現實與超現實之間？國家兩廳院 表演藝術 圖書館 自 8 月 4 日起推出全新主題特展《音樂中的奇幻 異境》，特別邀請臺北藝術大學音樂學系副教授李宜錦老師與館員共同攜手推薦豐富館藏。展覽透過西洋古典與當代作曲家的經典名作，帶領聽眾以耳朵為引，踏入一場跨越世紀、融合宿命哲思與感官想像的聽覺異旅。

兩廳院表圖特展《音樂中的奇幻異境》展覽一隅。圖／國家兩廳院提供

本次展覽分為「最後審判與末日預兆」與「幻境與神祕時空」兩大展區，呈現音樂如何描繪人類對死亡的恐懼，以及對宇宙神秘和夢境的無限遐想。

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走進幽冥與宿命：從〈末日經〉看西洋音樂史上的死亡符號

展覽前半部以中世紀天主教安魂彌撒中的經典樂篇〈末日經〉（Dies Iræ）為核心展開。這首帶有不祥與審判意味的旋律，在不同世代作曲家的筆下演化出震撼心靈的多元面貌：白遼士在交響樂中將其化為死亡審判的狂暴巨浪；拉赫曼尼諾夫與李斯特則藉由管弦樂與鋼琴，勾勒出《死之島》的幽冥氛圍以及與死神的壯烈共舞；小提琴大師易沙意則在琴弦間刻劃出揮之不去的命運陰影，深層展現人類對未知與死亡的恐懼與不安。

兩廳院表圖特展《音樂中的奇幻異境》展覽一隅。圖／國家兩廳院提供

兩廳院表圖特展《音樂中的奇幻異境》展覽一隅。圖／國家兩廳院提供

穿梭夢境與宇宙：用音樂築起超現實的感官迷宮

擺脫死亡引力後，後半展區轉而引導聽眾探索「幻境與神祕時空」。印象派與近現代大師德布西、拉威爾與杜卡斯，分別以音符捕捉了牧神的耽美夢境、暗夜精靈的低語以及魔法學徒的冒險故事；巴克斯、利亞多夫與穆索斯基則以宏大的管弦樂配器，在聽覺中築起海妖花園、靜謐的魔法湖與狂野的荒山魔宴。

此外，展覽更延伸至當代思維，納入霍爾斯特、萊利、史克里亞賓與佩爾特等大師作品，將音樂從民間神話推進至宇宙神祕學與形而上的哲學思考，讓人在意識探索與沉澱中，體驗一場極致的聽覺感官盛宴。

《音樂中的奇幻異境》主題特展自 8 月 4 日至 9 月 30 日於兩廳院表演藝術圖書館展出。現場提供豐富的館藏影音，歡迎廣大樂迷與民眾前往探訪，體驗樂音所打造的超現實時空。兩廳院亦將於 9 月 5 日（六）下午 2 點至 4 點於表演藝術圖書館舉辦展覽推廣講座【穿梭末日與幻境的音樂異域之旅】，特別邀請臺北藝術大學音樂學系副教授李宜錦與國家兩廳院藝術推廣組黃翔凌共同主講，引領聽眾深度解碼樂音背後的奇幻意象與超現實魅力，歡迎有興趣的民眾踴躍於官網報名參加。

兩廳院表圖特展《音樂中的奇幻異境》主視覺海報圖／國家兩廳院提供