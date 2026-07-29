國美館「中華民國第22屆國際版畫雙年展」183件作品展現當代版畫多元與新意

由文化部所屬國立臺灣美術館 主辦的「中華民國國際版畫雙年展」，自1983年創辦至今已邁入第二十二屆，為全球歷史最悠久的國際版畫雙年展之一，多年來持續致力於推廣版畫藝術創作，並促進國際文化交流，已成為國際版畫藝術的重要交流平臺。

本屆雙年展共收到來自81個國家、1,336件作品報名參賽，經初審選出202件作品入圍複審，最終遴選出來自36個國家的183件作品，其中包含15件得獎作品及168件入選作品。展出作品涵蓋亞洲、歐洲、美洲及大洋洲等地區，呈現當代版畫創作多元而豐富的國際面貌。

國美館長陳貺怡表示，「中華民國國際版畫雙年展」自創辦以來，始終透過公開徵件、專業評選與國際交流，持續匯聚世界各地版畫創作者的重要成果，並逐步發展為國際版畫藝術交流的重要平臺。本屆展覽不僅展現長年累積的國際能見度，也反映版畫藝術作為跨文化交流媒介的重要價值。從展出作品中可見，藝術家 以不同文化背景與創作視角，回應個體經驗、地方記憶、自然環境及當代社會等多元議題，並透過傳統版畫技法、跨媒材與多元形式的探索，持續拓展版畫媒介的創作可能，充分展現當代版畫藝術豐富多元的發展樣貌。

本屆金、銀、銅牌獎、評審團特別獎、優選及佳作等15件得獎作品，來自臺灣、泰國、西班牙、波蘭、中國、日本、印度、孟加拉及英國等9個國家，展現本展作為國際版畫交流平臺所匯聚的多元文化樣貌。其中，泰國藝術家班嘉蓬．薩通拉（Benjaphorn Satornrach）以作品〈母艦〉榮獲金牌獎，西班牙藝術家托馬斯．帕里恩特．杜托（Tomás Pariente Dutor）的作品〈組合學 II〉獲頒銀牌獎，銅牌獎則由臺灣藝術家陳奕伶作品〈我在偽石版上印了真石版機〉獲得，該作透過對版畫媒介與印製機制的轉化與辯證，展現當代版畫創作對媒介本質的思考。除銅牌獎作品外，本屆亦有16件臺灣藝術家作品入選展出，展現臺灣版畫創作者在國際版畫舞臺上的創作實力。

金牌獎_班嘉蓬．薩通拉。 圖／國立臺灣美術館

銀牌獎_托馬斯．帕里恩特．杜托。 圖／國立臺灣美術館

「中華民國第二十二屆國際版畫雙年展」銅牌獎作品，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦。 圖／國立臺灣美術館

本屆評審團由臺灣、美國、日本及比利時等地專家共同組成。評審團指出，本屆作品展現不同文化背景與視覺傳統交會下的豐富樣貌，創作者持續關注個體經驗、地方記憶、自然環境及當代社會處境等議題；同時，傳統版畫技法與當代創作方法並存發展，部分作品亦展現跨媒材與多元形式的探索，反映當代版畫創作在媒介運用與表現方式上的持續開展。

配合展覽開幕，國美館特別於7月12日舉辦藝術家座談會，邀請得獎藝術家分享創作理念及版畫實踐經驗，並邀請波士頓塔夫茨大學美術館學院版畫實務教授珍妮弗．施密特（Jennifer Schmidt）進行專題演講，探討當代版畫實踐與數位檔案之間的關聯，透過專題演講與交流活動，與大眾分享版畫藝術的多元面貌及發展趨勢，持續深化國際版畫藝術之間的對話與交流。

「中華民國第二十二屆國際版畫雙年展」即日起至10月18日於國美館101、202展覽室展出，邀請觀眾透過來自世界各地藝術家的精彩創作，一同感受當代版畫藝術豐富多元的創作能量與國際視野。更多展覽及活動資訊請參見國美館官網及官方社群平台（Facebook、Instagram）。

「中華民國第二十二屆國際版畫雙年展」展覽現場，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦。 圖／國立臺灣美術館

「中華民國第二十二屆國際版畫雙年展」展覽現場，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦。 圖／國立臺灣美術館

展覽資訊： 「中華民國第二十二屆國際版畫雙年展」

展覽時間：2026年7月11日至2026年10月18日

展覽地點：國立臺灣美術館 101、202展覽室