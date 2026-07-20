台北寶藏巖「美國建國250週年史料特展」開幕！250尊女神陣列、英雄測驗翻玩歷史

為慶祝即將到來的美國建國 250 週年，由寶藏巖 國際藝術村舉辦之「美國建國 250 週年史料特展」於今日在十字廣場盛大揭幕。本次展覽不僅詳盡梳理了美國自 1776 年建國至今的關鍵發展，更透過震撼的 250 尊自由女神像陣列與多樣數位 互動裝置，邀請民眾深入了解形塑現代美國的五大國家精神。

（左起）臺北市文化局長蔡詩萍、AIT文化新聞組組長司馬騰、臺北市資訊局局長趙式隆，出席「美國建國250週年史料特展」開幕式。圖／寶藏巖國際藝術村提供

五大核心精神貫穿美國兩百五十年歷史

本次展覽以自由 (Liberty)、民主 (Democracy)、平等 (Equality)、法治 (Rule of Law) 及多元與包容 (Pluralism) 為核心架構。現場展出多項影響深遠的歷史法案高階數位圖，包括 1776 年的《獨立宣言》、確立政府架構的《美國憲法》，以及保障個人基本自由的《權利法案》。

此外，展覽也特別納入反映社會演進的重要法律，如廢除奴隸制度的憲法第 13 修正案、確立平等保護原則的第 14 修正案，以及對後世民權運動影響深遠的《1964 年民權法》與深刻改變人口結構的《1965 年移民與國籍法修正案》。

圖／寶藏巖國際藝術村提供

互動亮點：250尊女神陣列與英雄測驗

展覽現場最受矚目的視覺焦點，莫過於象徵美國建國 250 年的 250 尊自由女神像石膏翻模陣列，透過壯觀的視覺呈現，象徵自由火炬在不同世代間的傳承與守護。展場同時規劃了「國旗演進歷史區」，展示從 1775 年至今共 28 面美國國旗的演化過程，呈現美國版圖的擴張歷程。

為了增加觀眾的參與感，特展也導入了多項互動設施：

USA 250 英雄測驗： 觀眾可透過數位裝置測試自己屬於哪位美國歷史英雄（如亞伯拉罕·林肯）。

美國 50 州互動地圖： 讓民眾可以自由地於地圖前探索美國各州的地理與文化特色。

美國28面國旗： 250年間，美國的國旗變化了27次，此次展覽也將把這些旗幟一齊展示出來，讓民眾直接欣賞到它的變化。

精彩開幕系列活動：拼圖儀式與外交官機智對決

開幕儀式於十字廣場展開，由與會貴賓共同舉杯慶賀。隨後於半樓廣場舉行獨特的「拼圖美國地圖」啟動儀式，象徵聯邦體制的凝聚過程。隨後的導覽活動則帶領嘉賓走入「創意小客廳」，深度介紹了展間內各處的作品。

特展開幕當日下午更安排了有趣的互動活動「外交官機智對決」，參與者與美國外交官針對美國歷史、文化與台美關係進行互動，在輕鬆愉快的氛圍中落實文化交流。

「美國建國 250 週年史料特展」展期即日起展開，歡迎各界民眾蒞臨，一同見證這段美國建國輝煌之旅！更多資訊可至寶藏巖國際藝術村官網或社群平台查詢。

圖／寶藏巖國際藝術村提供

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展覽資訊 美國建國 250 週年史料特展

展期： 2026.07.19 (日) – 10.31 (六) 周一休園

地點： 寶藏巖國際藝術村

圖／寶藏巖國際藝術村提供

精華 FAQ Q1：這場在寶藏巖舉辦的特展主要展出什麼內容？ 特展以美國自1776年建國以來的重要歷史為主題，整理關鍵法案、國旗演變與國家精神，並透過數位圖像與互動裝置，讓觀眾理解美國社會與制度的形成過程。

Q2：展覽中最吸睛的視覺與互動亮點有哪些？ 現場最受矚目的是250尊自由女神像石膏翻模陣列，另有國旗演進歷史區、USA 250英雄測驗與美國50州互動地圖，讓民眾在觀看與操作中認識美國歷史與文化。

Q3：特展的展期與地點安排在哪裡，民眾何時可參觀？ 展覽即日起於寶藏巖國際藝術村展出，地點在十字廣場及相關展區，展期為2026.07.19至10.31，周一休園，民眾可於開放期間前往參觀。