蘇州滄浪亭沉浸式崑曲演出！重現《浮生六記》百年文學經典與詩意夏夜

文、圖_張仁英

初夏的蘇州 ，傍晚來得遲緩。六月的夕陽尚有幾分遲疑，遲遲不肯沉進地平線，把最後一抹胭脂色的光暈留在滄浪亭的飛簷上。我踏進園門時，天色正從青灰轉為幽藍，暑氣被晚風一寸寸收攏，只剩下滿園竹枝在暮色裡輕輕搖曳，發出細碎的簌簌聲。這是滄浪亭——蘇州最古老的園林，北宋年間便已存在。千年來多少文人墨客在此流連，而今晚，我們要在這裡聽一齣《浮生六記》。

這是一齣沉浸式的園林崑曲 ，沒有固定的舞臺，滄浪亭的一亭一榭、一橋一水，都是演出的一部分，觀眾跟著演員在園中移步換景。從看山閣走向面水軒，腳下是沈復走過千百回的石徑，眼前是芸娘浣洗過的池水。演出的正是《閨房記樂》、《閑情記趣》等原文章節，在故事的發生地演故事，戲與景層層疊印，像兩幅宣紙對裱，嚴絲合縫。

看著沈生與芸娘在眼前眉眼盈盈，盡是少年夫妻的歡悅與羞澀。想起《浮生六記》裡的文字：「時當六月，內室炎蒸，幸居滄浪亭愛蓮居西間壁，板橋內一軒臨流，名曰『我取』。簷前老樹一株，濃陰覆窗，人面俱綠。」此刻不正是這樣的六月嗎？沈復與芸娘的故事，本就該屬於蘇州，屬於這樣的夏夜。

芸娘是清代文學史上最可愛的女性形象之一。她可以女扮男裝陪丈夫逛廟會，可以拔釵沽酒為知己，可以在困頓中把日子過得詩意盎然。作為文學與戲曲的跨界嘗試，這場演出將清代散文 經典與百戲之祖崑曲揉合得恰到好處。沒有高高在上的舞臺，只有觸手可及的詩意與煙火氣。崑曲也不再是博物館裡的文物，而是夏夜裡自然生長出來的聲音。

戲散時，月色正濃。走出園門回頭望，竹梢上掛著那彎淺月，燈光已滅，滄浪亭重歸寂靜。只有晚風還在替我回味，那一場一百多年前的愛情，和這個屬於每一個「浮生」的夏夜。

夜色中的滄浪亭復廊。

入場茶禮。

本文作家簡介 張仁英◎品牌工作者，現旅居蘇州，學書法，讀讀書，品賞江南。 作家張仁英。

●文章授權轉載自《旅讀Or 》雜誌第172期：純真國度斯里蘭卡，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第172期

出版頻率：月刊

出版日期：2026-06-01