連續6年引進！《波隆那世界插畫大獎展》遴選78位國際藝術家、390幅原作在華山文創園區繽紛登場

由翡冷翠文創策劃引進的《波隆那 世界插畫大獎展（Bologna Illustrators Exhibition）》，將於2026年7月4日至9月28日在華山1914文化創意產業園區西4館、西5館盛大展出。

這是翡冷翠文創連續第6年將享有「插畫界奧斯卡」美譽的波隆那插畫展引進台灣，讓一年一度精選自全球的插畫原作再次跨海來台，也使本展成為國內藝文界與插畫愛好者每年引頸期盼的重要文化盛事，翡冷翠文創邀請觀眾走進圖像所構築的想像世界，展開一場跨越語言與文化的視覺旅程。

本次以「透過插畫，看見想像與世界」為核心，透過插畫家 筆下的世界，重新建構想像。 圖／翡冷翠文創提供

波隆那世界插畫大獎正式開展，入選的台灣插畫家鄭元欽（左二）現身現場開幕。 圖／翡冷翠文創提供

翡冷翠文創表示，波隆那插畫展自1967年創辦以來，始終站在兒童出版與當代插畫創作的最前線，不僅是全球最具代表性的插畫展之一，更是世界各地插畫家展現創作實力、與國際出版及藝術界交流的重要舞台。

本次展覽共收到來自81個國家與地區、3,520位插畫家的投稿，累計達17,600件作品，最終由國際評審團精選出78位藝術家、390幅年度原作，完整呈現當代插畫多元且精彩的創作風貌。

本次展覽以「透過插畫，看見想像與世界」為策展核心，將觀展體驗規劃為一段循序漸進的探索旅程。觀眾將從沉浸式入口展開序幕，走進貼近日常情感的故事場景，進一步欣賞不同技法與媒材的創新實驗，最後在跨文化的敘事與視覺語言中，看見世界各地創作者對生命、自然、社會與未來的多元思考。

從踏入展區的那一刻起，想像就開始發光，帶領孩子一起發揮想像力。 圖／翡冷翠文創提供

展出作品同時涵蓋繪畫、素描、拼貼、版畫及數位媒材等多種形式，展現插畫藝術豐富的表現力，也讓歷史、人文與當代議題在同一展場中相互對話。

翡冷翠文創指出，這不僅是一場插畫作品的展覽，更是一趟重新學會好奇、理解與想像的觀看旅程。展覽從童年的想像力出發，同時回應當代社會多元而複雜的議題，無論是親子家庭、女性藝文觀眾、插畫愛好者、設計工作者，或是喜愛閱讀圖像的人，都能在展覽中找到屬於自己的感動與共鳴，讓圖像成為跨越年齡、文化與世代的共同語言。

圖／翡冷翠文創提供

今年入選的台灣插畫家鄭元欽表示：「能夠獲選，我真的感到非常非常開心。來自世界各地的插畫家，都用自己獨特的視角講述一個故事。我希望大家能像玩遊戲一樣，花一點時間，試著用自己的方式去詮釋展出的五幅作品，也許會因此發現意想不到的驚喜與感動。」

展覽介紹｜四大展區

Zone 1｜想像之門 Gateway of Imagination

展覽的起點被設計為沉浸式夢境入口——走進這一區，就像把日常的門輕輕關上。龍、夜色、奇幻生物與不可思議的場景接力出現，讓你在「相信」與「懷疑」之間來回擺盪，每一步都像翻開下一頁未知的故事。

展區1｜想像之門。 圖／翡冷翠文創提供

《大象的記憶》- 費蕾什特．納賈菲。 圖／取自翡冷翠文創官網

Zone 2｜生活的詩 Poetry of Life

在熟悉的城市、家庭與童年記憶裡，插畫家以溫柔的筆觸描摹關係、情感與時間的痕跡。關於媽媽、家、情緒，以及那些說不出口的小小在意，都被圖像溫柔收納；你可能會在某一幅畫裡突然認出自己。

展區2｜生活的詩。 圖／翡冷翠文創提供

本次展覽以四大主題展區，串起一段畫家們創造的旅程。 圖／翡冷翠文創提供

Zone 3｜圖像實驗室 Visual Laboratory

進入「白盒」般的實驗場域，觀看焦點回到媒材、構圖與視覺語言本身。線條、色塊、材質、節奏、版面與印刷語言彼此碰撞，讓人發現圖像不只是故事的載體，它本身就能是一種思考與遊戲。

展區3｜圖像實驗室。 圖／翡冷翠文創提供

展區三「圖像實驗室」來探討線條、色塊、材質、節奏、版面與印刷語言如何彼此碰撞。 圖／翡冷翠文創提供

Zone 4｜世界的故事 Stories of the World

旅程的尾聲是開放而遼闊的「世界地圖」。來自不同國家與文化背景的作品相互照映，從城市到遠方、從個人到群體，路線、地景、記憶與關係交織成一張巨大的敘事地圖。你可以沿著作品旅行，看見世界，也看見自己。

展區4｜世界的故事。 圖／翡冷翠文創提供

圖／翡冷翠文創提供

商店｜精選典藏

展覽裡讓你停下腳步的那一幅，也可以成為日常的一部分。部分畫作延伸成生活小物與收藏品，讓圖像不只停在牆上，而是陪你走進生活、送給想分享的人。

即日起開展至9月28日，展期間單人全票390元，3歲至6歲兒童、65歲以上長者等可選現場愛心票195元 ，更多展覽資訊 可至翡冷翠文創官網。或至官方臉書平台查詢。

展覽資訊 波隆那世界插畫大獎展 Bologna Illustrators Exhibition

展覽日期：2026年7月4日（六）9月28日（一）

展覽時間：週一至週日 10:00－18:00（17:00 停止售票、入場）

展覽地點：華山1914文化創意產業園區西4館、西5館

票價：全票390元、愛心票195元

主辦單位：翡冷翠文創事業股份有限公司