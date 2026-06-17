三毛最愛瓷盤與手稿公開！臺文館推出「愛情書寫特展」逾60本書、文物與聲光互動 感受愛與失落

國立臺灣文學館 即日起於臺灣文學基地 及臺灣文學糧倉推出「在別人的故事裡，看見愛：臺灣文學的愛情書寫」特展，透過文學作品、珍貴館藏與跨域藝術 展演，呈現愛在相遇、陪伴、拉扯與分離之間的多種樣貌。展期即日起至2027年1月17日。

展覽展出六十餘本臺灣文學作品，隨著觀展腳步閱讀文本，邀請觀眾從中尋找最能觸動自己的愛情片段。

不同於以浪漫情懷為核心的愛情探討，臺文館本次推出的特展從不同世代作家的書寫出發，看見愛如何在現實生活、權力關係與歷史變動中，展現複雜而真實的面貌。展覽包括「愛的修辭實驗」、「愛的生存實踐」、「愛的權力衝撞」及「愛的邊界與流動」四大單元，展出六十餘本臺灣文學作品，邀請觀眾從詩、小說 、散文與書信中，尋找最能觸動自己的愛情片段。愛情或許沒有標準答案，卻能在不同生命中，展現各自的樣貌。

此次展出臺文館多件富有故事性的館藏與作家手稿。例如作家三毛 與丈夫荷西在西班牙生活時所購買的彩繪盤，搭配《我的寶貝》收錄的〈幸福的盤子〉手稿展出。這件藏品承載著三毛對幸福的想望，原本期待幸福如盤子般逐年累積，卻因意外戛然而止，映照出生命無常，以及愛的深刻痕跡。

臺灣文學糧倉展區以文字投影呈現未能送達的思念與告別，感受愛如何跨越時間與距離，被記憶與延續。

臺文館表示，為呈現愛情在不同時局中的多樣性，在展覽單元中的「愛的邊界與流動」，導入了《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人》內容。表達過往白色恐怖時期，許多關係被迫中斷，直到多年後，受難者與家人之間未能送達的思念與告別，才重新被看見。此單元以信件與遺書串聯臺灣文學基地與臺灣文學糧倉兩座歷史建築，讓觀眾在移動與閱讀之間，看見愛如何跨越距離、時間與生命的變局，被保存、記憶與延續。

靈感來自拓拔斯·塔瑪匹瑪《情人與妓女》的互動藝術作品《尚未抵達》，由設計師駱若瑀創作，邀請觀眾透過色光、文字互動，感受愛在移動、等待、靠近與錯過間的變化。

為延伸文學閱讀的感官經驗，特展邀請藝術家透過聲音、影像、光影與數位互動裝置，轉譯文學作品中的情感，包括由互動藝術設計師駱若瑀創作《尚未抵達》，其靈感來自拓拔斯·塔瑪匹瑪《情人與妓女》。故事中的少女懷抱對未來的期待搭上火車，窗外流動的光影映照出她對新生活的憧憬，卻也與後續遭遇形成令人不勝唏噓的對比。藝術家將這段閱讀感受轉化為持續旋轉的光影裝置，觀眾可以拿起壓克力透明片，在交疊的光線中尋找文學摘句，親身感受移動、等待、靠近與錯過。

在數位時代，彼此的愛與心意如何相遇？展場設置《書寫心語》，邀請讀者在心語樹掛上的手寫書籤，並拍照、上傳，讓心語在實體空間、雲端畫面中隨機相遇。

在書頁以外，影像藝術家羅洋《溫柔與刺的切面》則以流轉文字與光影，映照親密關係中的拉扯、傷痕與自我理解。

展場亦結合羅洋的影像藝術《溫柔與刺的切面》及方子懷的聲音藝術《尚未寄出的信》，讓文學不只停留在書頁之間，也成為可以走進、觀看與聆聽的感官經驗。展覽最後，邀請觀眾參與《書寫心語》，寫下一句想說的話，化為數位書籤，與其他觀眾留下的心意在展場中相遇。並在兩座展區分別收集「心心相印章」，拼出完整的愛情印記。

展覽期間將陸續推出多場推廣活動，從臺灣文學中的愛情書寫延伸跨域體驗。首波暑期活動包括7月19日音樂藝術家王榆鈞、8月15日紙雕藝術家鄭星慧分別帶來創作分享與手作課程，邀請觀眾透過音樂與紙藝，感受文學作品中的情感層次與愛的不同樣貌。更多展覽內容及活動報名資訊，歡迎持續關注臺灣文學館臺北分館官網及粉絲專頁。

臺灣文學基地及臺灣文學糧倉推出「在別人的故事裡，看見愛：臺灣文學的愛情書寫」特展，邀請觀眾走訪兩座展區，重新指認愛情的不同面貌。

【在別人的故事裡，看見愛：臺灣文學的愛情書寫】

展覽日期| 即日起至2027年1月17日

地點：臺灣文學基地展覽廳(臺北市中正區濟南路二段27號) 展覽日期| 即日起至2026年10月4日

地點：臺灣文學糧倉文學沙盒(臺北市中正區杭州北路26號旁) 開放時間| 每週二至週日10-18時

週一休館，逢國定假日照常開館，連續假日結束後一日休館。