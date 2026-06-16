今夏必看！ 托雷多美術館珍藏首度來台預售開賣　林布蘭、哥雅、透納8件必看真跡一覽

今夏必看！「古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展Ⅰ」精選托雷多美術館 52 件珍貴館藏，集結林布蘭、哥雅、透納、范・戴克、弗拉戈納爾等歐洲藝術史重量級名家真跡。從王公貴族肖像、宗教與神話敘事，到自然風景與日常生活描繪，帶領觀眾穿越三百年藝術發展歷程，感受古典繪畫在人文精神、情感表現與光影技法上的卓越成就。

「古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展Ⅰ」展覽主視覺（圖文／富邦美術館、時藝多媒體提供）

展覽消息公布後即引發藝術愛好者熱烈關注，限量3萬張超早鳥票更於短時間內全數完售，展現市場高度期待。隨著預售票正式開賣，觀眾將有機會近距離欣賞來自美國百年藝術殿堂托雷多美術館的珍貴館藏，親身感受歐洲古典藝術跨越時代的永恆魅力。

美國百年藝術殿堂首度來台 呈現西洋藝術四百年精華

創立於1901年的托雷多美術館（Toledo Museum of Art），被譽為美國最重要的藝術博物館之一，典藏超過三萬件藝術作品，涵蓋古代文明、歐洲繪畫、現代藝術及當代創作等重要收藏。館方長年以高品質典藏與藝術教育聞名國際，並持續推動藝術向大眾開放的理念。

本次為托雷多美術館珍藏作品首次大規模來台展出，透過兩檔展覽完整呈現從古典到現代的藝術發展脈絡，讓台灣觀眾無需遠赴美國，即可近距離欣賞世界級藝術殿堂的重要館藏。

美國 托雷多美術館（Toledo Museum of Art）建築外觀。圖／維基百科

林布蘭、哥雅、透納等大師真跡齊聚 重現歐洲繪畫黃金時代

率先登場的「古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展Ⅰ」將於2026年7月18日至10月19日於富邦美術館展出。本次精選托雷多美術館52件珍貴館藏，匯聚林布蘭、哥雅、透納、范・戴克、弗拉戈納爾等藝術史重要大師作品，橫跨文藝復興晚期、巴洛克、荷蘭黃金時代、洛可可、新古典主義與浪漫主義等重要藝術流派。

展覽涵蓋宗教與神話、歷史場景、宮廷肖像、日常生活、靜物與自然風景等多元題材，透過大師們精湛的光影表現與細膩筆觸，呈現歐洲社會、人文思想與藝術風格的演變歷程。觀眾將循著藝術家的視角，穿越三百年的藝術長河，感受古典繪畫對情感、信仰與人性的深刻描繪，領略歐洲藝術黃金時代的永恆魅力。

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預售票正式開賣 限量推出導覽手冊套票

為迎接展覽登場，即日起至 2026年7月17日止推出預售優惠。預售單人票每張400元（原價500元），讓觀眾以優惠價格搶先收藏世界級藝術盛宴門票；同時推出限量「預售導覽手冊套票」，每套750元（原價1,000元），內含展覽門票及專屬導覽手冊，兼具觀展導讀與收藏價值。

本次導覽手冊收錄超過二十件經典畫作解析與藝術家故事，帶領讀者深入認識作品背後的時代背景、藝術風格與創作歷程。部分作品更特別規劃延伸故事專欄與藝術名詞解說，從畫面細節、歷史脈絡到藝術技法，提供更豐富的閱讀體驗。無論是作為觀展前的暖身指南、觀展中的隨身導讀，或觀展後的珍藏紀念，都能陪伴讀者進一步走入大師筆下的藝術世界，為觀展旅程增添更多深度與溫度。

8件必看展品搶先看：

文章目錄 🎨 01-02. 林布蘭・范・萊恩《戴羽飾帽的男子》、《穿皮草大衣的男子》

🎨 03. 約瑟夫・馬洛德・威廉・透納《威尼斯聖地墓園》

🎨 04. 法蘭斯・哈爾斯《風景中的范・坎彭家族肖像》

🎨 05. 尚-奧諾雷・弗拉戈納爾《捉迷藏》

🎨 06. 伊莉莎白・路易絲・維傑-勒布倫《塞雷斯伯爵夫人》

🎨 07. 安東尼・范・戴克《男子肖像》

🎨 08. 法蘭西斯科・德・哥雅《孩童與推車》

🎨 01-02. 林布蘭・范・萊恩《戴羽飾帽的男子》、《穿皮草大衣的男子》

林布蘭・范・萊恩 是17世紀荷蘭巴洛克時期最具代表性的藝術家之一，被譽為荷蘭史上最偉大的畫家與光影大師，以精湛的光影運用與深刻的人物刻畫聞名。《戴羽飾帽的男子》描繪一位身著戲劇性服飾的青年，並非特定人物肖像，而是林布蘭探索人物情感與心理狀態的習作。畫中細膩的光影變化與低垂眼神所流露的內省氣質，充分展現其對人性觀察與藝術表現的卓越成就。

林布蘭第二件肖像《穿皮草大衣的男子》則是林布蘭晚年創作，此件作品除了展現林布蘭敏銳觀察力外，還有令人嘆為觀止的純熟繪畫技巧，不只畫面色彩豐滿，大師筆觸在人物肌理與服飾呈現上也相當出色，尤其是紅色束腰外衣上方的刺繡領口，細膩精緻，兩件作品差距25年，這次展覽可一次飽覽兩種時期的創作，值回票價。

林布蘭・范・萊恩《戴羽飾帽的男子》，1631，油彩、木板，81.3 × 66 cm。Toledo Museum of Art, Gift of Edward Drummond Libbey.（圖文/富邦美術館、時藝多媒體提供）

林布蘭・范・萊恩《穿皮草大衣的男子》(Man in a Fur-Lined Coat)，約1655-60，油彩、畫布，114.9 × 88.3 cm。Toledo Museum of Art, Clarence Brown Fund, 1977.50

🎨 03. 約瑟夫・馬洛德・威廉・透納《威尼斯聖地墓園》

約瑟夫・馬洛德・威廉・透納 是英國浪漫主義最具代表性的風景畫家之一，被譽為「光之畫家」。他以細膩的光影變化與流動筆觸聞名，擅長捕捉自然景色轉瞬即逝的氛圍。本作描繪威尼斯潟湖景致，透過朦朧色彩與層層光影，讓建築、水面與天空交融一體，展現威尼斯如夢似幻的迷人風貌。

約瑟夫・馬洛德・威廉・透納《威尼斯聖地墓園》，1842，油彩、畫布，62.2 × 92.7 cm。Toledo Museum of Art, Gift of Edward Drummond Libbey. （圖文/富邦美術館、時藝多媒體提供）

🎨 04. 法蘭斯・哈爾斯《風景中的范・坎彭家族肖像》

法蘭斯・哈爾斯 為荷蘭17世紀最具代表性的肖像畫家之一，與林布蘭、維梅爾齊名。本作描繪布商吉斯伯特・范・坎彭一家，透過人物目光與肢體互動，展現家庭親密與和諧氛圍。哈爾斯以生動自然的筆觸捕捉人物神情與動作，使畫面充滿生命力，成為其早期家族肖像的重要代表作。

法蘭斯・哈爾斯《風景中的范・坎彭家族肖像》，1623–25，油彩、畫布，152.4 × 164.5 cm。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Florence Scott Libbey Bequest in Memory of her Father, Maurice A. Scott, and the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey, Bequest of Jill Ford Murray, and Gift of Mrs. Samuel A. Peck, Mrs. C. Lockhart McKelvy, and Mr. and Mrs. Frederick S. Ford, by exchange. （圖文/富邦美術館、時藝多媒體提供）

🎨 05. 尚-奧諾雷・弗拉戈納爾《捉迷藏》

尚-奧諾雷・弗拉戈納爾 是18世紀法國洛可可藝術的重要代表人物，以描繪愛情、遊樂與宮廷生活聞名。本作以花園中的「捉迷藏」場景隱喻戀愛與青春，透過輕盈筆觸、柔和色彩與俏皮互動，展現洛可可藝術浪漫、優雅且充滿感官魅力的特色。

尚-奧諾雷・弗拉戈納爾《捉迷藏》，ca. 1750–52，油彩、畫布，116.8 × 91.4 cm。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey. （圖文/富邦美術館、時藝多媒體提供）

🎨 06. 伊莉莎白・路易絲・維傑-勒布倫《塞雷斯伯爵夫人》

伊莉莎白・路易絲・維傑-勒布倫 是18世紀法國最具代表性的肖像畫家之一，亦曾擔任法國皇后瑪麗・安東妮的御用畫家。她擅長以自然生動的筆觸描繪人物神情，打破傳統宮廷肖像的拘謹風格。本作描繪塞雷斯伯爵夫人剛完成書信、準備寄出的瞬間，透過輕鬆優雅的姿態與細膩神情，展現其活潑自信的個人魅力。

伊莉莎白・路易絲・維傑-勒布倫《塞雷斯伯爵夫人》，1784，油彩、畫布，91.4x73.7 cm。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey. （圖文/富邦美術館、時藝多媒體提供）

🎨 07. 安東尼・范・戴克《男子肖像》

安東尼・范・戴克 是17世紀法蘭德斯巴洛克時期最重要的肖像畫家之一，也是魯本斯最傑出的學生。1632年成為英國國王查理一世的宮廷首席畫家後，更奠定其在歐洲宮廷肖像藝術中的重要地位。

本作描繪一位身份不詳的紳士，人物以優雅從容的姿態現身，搭配華麗絲質服飾與精緻蕾絲裝飾，展現17世紀上流社會的風尚與氣度，也充分體現范・戴克細膩典雅的肖像風格。

安東尼・范・戴克《男子肖像》，1630，油彩、畫布，105.4 × 83.8cm。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey. （圖文/富邦美術館、時藝多媒體提供）

🎨 08. 法蘭西斯科・德・哥雅《孩童與推車》

哥雅被認為是18世紀末至19世紀初最重要的西班牙藝術家，曾擔任聖費南多皇家美術學院院長，並於1799年首席宮廷畫家，大部人較熟悉他的為貴族和皇室繪製的人物肖像，精湛展現洛可可風格的宮殿設計。而他的創作也經常反映當時動盪的歷史背景，故被譽為「最後一位古典大師與第一位現代大師」。

本作生動捕捉四位孩童玩耍的純真片刻，他們身穿華服正興高采烈地敲鼓、吹奏樂器，以明朗色彩與細膩筆觸，完美展現出貴族階層童年生活的歡樂與無憂無慮。

《法蘭西斯科・德・哥雅《孩童與推車》（Children with a Cart），1778-79，油彩、畫布，145.4 × 94 cm。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey

展覽資訊： 《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展Ⅰ 》

時間：2026/7/18-2026/10/19

地點：富邦美術館 1F 水景展廳 (110 臺北市信義區松高路79號) 《現代藝術百年：莫內到馬諦斯－托雷多美術館珍藏展Ⅱ 》

時間：2026/12/12-2027/4/13

地點：富邦美術館 1F 水景展廳 (110 臺北市信義區松高路79號)