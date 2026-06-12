為什麼我們的愛總是煎熬？心理師剖析愛情裡的9種疑惑，陪你療癒受傷的心

隨著人生閱歷增加、經歷了幾段感情的洗禮，我們或許以為自己會在愛情裡變得更加游刃有餘，但往往事與願違。對愛渴望，卻總是失望？你永遠在尋找確保愛情堅貞的證據嗎？都說愛是恆久、忍耐又恩慈，但為什麼你的愛情故事，總是徬徨、煎熬又殘酷？

「愛心理」創辦人、諮商心理師吳姵瑩在一刻鯨選的聲音課程《不安的愛：破解愛情裡的九種疑惑》中，為我們點出這些困境背後的核心。她長期耕耘在家庭系統與內在小孩工作中，聽見了大家對愛的各種疑惑，並透過心理學的剖析，帶領我們照見並擁抱那個曾經受傷的內在小孩。（文末限免資訊別錯過！）

以下特別精選課程中幾個極具共鳴的愛情情境，讓我們一起解開親密關係裡的不安謎團。

總是遇到錯的人？小心陷入「共依存關係」的陷阱

你是否常被朋友說是「渣男渣女吸引機」，或者總是深陷苦戀之中？吳姵瑩指出，會吸引到這類型的伴侶，背後其實有一個心理因素，那就是對關係的「依賴性」過高。這樣的人往往專挑需要被照顧的、看起來弱勢的對象來付出，形成一種「一方像父母，一方像小孩」的不對等照顧模式，也就是所謂的「共依存關係」。苦戀的伴侶，需要這種關係來證明自己被需要，才能感覺到安定和安全。

此外，還有一個深層的心理現象叫做「幸福上限假說」。當不開心、不快樂成為生活中的常態，面對幸福時反而會感到慌亂，甚至引發自我詛咒，認為自己沒資格享受或擁有幸福。這也是為什麼，當另一半終於改過自新、關係準備邁向幸福時，有些人反而會覺得內心空洞，甚至做出破壞關係的行為，因為他們為人付出的價值感彷彿也跟著蒸發了。

越愛越扣分？其實你正在投射童年的「未完成使命」

在感情初期覺得對方很完美，相處久了卻不斷扣分、開始懷疑自己找錯人？心理學中有一種「負面吸引力法則」，意思是我們會被身上帶有「熟悉特質」的人吸引，有時候對方不一定是你真正想要的，但那份熟悉感（不論是舒服或不舒服）會讓你願意與他互動。

吳姵瑩引導我們反思與異性父母的互動經驗。如果異性父母是固執、強勢的，我們很容易在伴侶身上偵測到類似行為，並投射我們過往的憤怒與失望。有時候，我們甚至會努力想去扭轉、改變另一半，希望對方不要像自己的父親或母親，這其實是為了完成「童年未完成的使命」——渴望去打敗父親或拯救母親，卻不自覺把伴侶當成了假想敵。然而，當你成功扭轉了伴侶，他可能也不再是當初吸引你的那個人了。

禁不起伴侶說一句？看見防衛背後的「刺蝟孩子」

進入穩定的長期關係後，有時明明只是想討論事情，對方卻像隻「刺蝟」般豎起防備，立刻反擊或冷戰。這種情況，往往源自於「刺蝟孩子的受傷童年」。

當一個人在小時候感受到自我意識受到限制、常常需要聽命於控制欲強的大人時，內心會產生極大的憤怒與受傷感。長大後進入親密關係，只要感受到一絲絲「不和諧」或覺得行為思想不被支持，受傷的內在小孩就會被觸發。他們害怕再次被剝奪自由，因此只能一直重複使用防衛與攻擊的策略，來捍衛自己的思想與自我價值。理解這點後，我們才能看見對方帶刺的外表下，其實隱藏著渴望自由與尊重的孤單靈魂。

把自己愛回來，迎向真正的幸福

愛情，向來都是自我關係的延伸。吳姵瑩在課程中強調，我們心裡都住著一個渴望愛的孩子，而在關係中的種種不安與掙扎，多半根源於曾經受傷的內在小孩。

我們都有機會決定，不讓內心的傷繼續影響成年的親密關係。只要我們願意透過覺察，並搭配正向語、正念呼吸或「想像療癒」等具體練習方法來陪伴自己，我們就能解開對愛的不安疑惑，往屬於自己的幸福越來越靠近。

不安的愛：破解愛情裡的九種疑惑