南美館「恁兜攏按怎拜？」延續府城信仰與美食羈絆 超喜氣藝術陪你新春

臺南市美術館年節大展「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」即日起開展。本次展覽獲得臺灣首廟天壇天公廟、臺灣府城隍廟、北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮、竹溪禪寺、八吉境道署關帝廳及人田十口品牌有限公司的大力協助，並首度與超人氣漫畫IP《神明便利商店》跨界聯名。開幕式當天邀請多位參展藝術家與文化界人士共同參與，為這場融合臺南在地生活美學的展覽揭開序幕。

展覽與Paparaya 《虎爺實習中》及HOLLY YA合作，館內處處可見不同樣貌的虎爺身影。（南美館提供）

餐桌與神桌的秘密，家的愛如何傳遞

臺南府城，以豐富的歷史文化聞名，被譽為「美食之都」與「眾神之都」。在這座城市，日常飲食與民間信仰、凡人與神明，緊密地交織在一起，形成一種獨特的文化景觀。展覽希望透過藝術性的觀點與思維，帶領民眾看見屬於在地的生活美學語彙。

南美館館長龔卓軍表示，本次展覽的核心理念在於探討臺南家庭中「餐桌」與「神桌」的儀式感轉換。在臺南，家庭的核心不只是屋簷，更是這兩張桌子交會的場域。展覽說明指出，連結這兩端的關鍵靈魂通常是家庭中的女性，例如媽媽或阿嬤，她們以食物為語言，將「媽媽味」轉化為對家人的愛，並提升為向神明祈求的「祝福載體」。臺南人特殊的「食福（tsiah-hok）」文化，即人神共食、共享福分，造就了臺南美食的精緻與多樣性。許多民眾耳熟能詳的廟口小吃，如米糕、肉粽、紅龜粿，最初皆是為了祭祀而生。

榮獲國際肯定的光雕作品「靈動的目光」也可再次在南美館中看見。（南美館提供）

藝術家李育昇老師的〈⾼雄鍋燒意麵皇后旗袍〉曾在巴黎文化奧運「寶島富麗秀」亮相，由變裝皇后漢娜穿戴演出（南美館提供）。

如「辦桌拼盤」般的藝術盛宴

本次展覽策展靈感來自臺灣「辦桌拼盤」的多元並陳特色，巧妙結合藝術、工藝、設計、動漫與遊戲（ACG）及宮廟文物。觀眾可以透過互動設計，擺放「食物」作品，打造個人的餐桌即神桌，建立屬於自身的祭祀故事。展覽同時呈現神祇形象的現代轉型，例如虎爺、門神、玉皇大帝、城隍、關公及媽祖，透過藝術與IP設計賦予新面貌。

廟口文化與地方小吃也是展覽的重要面向，呈現信徒與小吃共同構築的在地風景。最後，展覽引入臺灣特有的自由與包容視角，展出香港藝術家vawongsir的〈加多雙筷〉及林純用的海廢藝術〈明日餐桌〉，讓傳統文化在創新呈現中煥發新生命。

臺南市美術館「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」，從門神象徵歡迎走進眾神之都，也透過多元的藝術呈現方式看見廟埕辦桌、家宴、年菜等臺灣人民的飲食文化。（南美館提供）

百虎齊發，傳統虎爺的新生命

另外，在「百虎齊發」展區中，觀眾將看到各式各樣的神獸虎爺，其中展示在醮台上超過100隻虎爺，係由高雄師範大學唐硯漁副校長慷慨出借歷年的收藏。人田十口品牌設計總監，同時也是醮台區的設計師林家煥說：「從傳統繡布、人間國寶大師陳啟村廟宇木雕，到動漫形象與潮流IP的虎爺，雖然媒介不同，但其實都在講述同一個信仰與生活的故事。這是一種跨世代的共創，也顯現信仰仍是人們喜愛的日常」。本次展覽透過時間軸，從過去、現在到未來串連展出各種虎爺形象，如同日本有招財貓一般，而我們臺灣有神獸虎爺。

展覽與Paparaya 《虎爺實習中》及HOLLY YA合作，館內處處可見不同樣貌的虎爺身影。（南美館提供）

這件名為〈樂土〉的虎爺是用廢棄香灰所做成的。（南美館提供）

百虎齊發的醮台下也和一般神明桌一樣有一隻虎爺，此處也能藉由互動與換到招財的小發財金紀念品。（南美館提供）

動漫IP帶路，跟著導覽語音穿越古今

為吸引年輕族群，南美館亦特邀《神明便利商店》漫畫IP與其音樂劇團隊，由王意萱、李梓揚、張維佐、賴盈螢、劉桓、蔡邵桓等6位劇中主創演員擔任本次展覽的語音導覽員，帶領觀眾以輕鬆幽默的方式遊歷展場。展覽中更結合了豐富的文創商品與多媒體互動設備，讓傳統信仰文化在現代語境中獲得新生。

「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」展自2026年1月22日起至5月24日在臺南市美術館展出。南美館並與臺南晶英酒店合作研發府城招財宴、溫故知新咖啡廳推出期間限定套餐，敬請期待。陸續亦將推出各項相關活動，誠摯邀請大眾蒞臨，重新體驗這場充滿「臺南味」與「神氣」的藝術慶典。

將唐硯漁副校長收藏的虎爺精選六隻進行IP文創開發，民眾可以藉由掌管不同事務的虎爺投擲彩色小球，投入籃框內可以抽取籤牌，看看虎爺提供的指示。（南美館提供）

將唐硯漁副校長收藏的虎爺精選六隻進行IP文創開發，民眾可以藉由掌管不同事務的虎爺投擲彩色小球，投入籃框內可以抽取籤牌，看看虎爺提供的指示。（南美館提供）