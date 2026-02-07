2026台北國際書展／疫情期間法漫銷售飆升！董龑分享法漫的前世今生

琅琅悅讀／ 台北國際書展

於2月4日在國際沙龍舉辦講座「法語圈漫畫世界」，由達高集團（Média-Participations）上海有限公司總經理董龑主講。董龑指出，「法漫」泛指所有法語區域的，其源頭可追溯至19世紀法國東部城市教堂彩色玻璃窗上的圖像敘事，以及結合文字的政治諷刺刊物，逐步發展出具分鏡敘事特色的漫畫形式。

談及當代法國漫畫現況，董龑表示，法漫在疫情期間與銷售大幅提升，也顯示出社群時代讀者對於閱讀圖像的習慣增加。題材上，如今的法漫高度多元，從傳統冒險故事延伸至政治諷刺與創作等，同時在制度層面上已相當成熟，例如，安古蘭國際漫畫節長年成為全球漫畫產業的重要活動。

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

展望未來，董龑也指出法漫面臨日漫強勢競爭、創作週期長導致成本偏高等挑戰，但在法漫持續拓展全球市場、跨媒體潛力增加的情況下，她仍對法國漫畫的發展，以及台灣漫畫作品進入國際市場的可能性，抱持樂觀態度。

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

展覽資訊：

2026第34屆台北國際書展
Taipei International Book Exhibition 2026

閱讀泰精彩
展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）
展出時間：
2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00
2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00
2/8(日) 10:00-20:00
展期6天全面開放購票入場
書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
台北國際書展 法國 漫畫創作 女性主義 改編

台北國際書展

台北國際書展將透過更豐富的內容，彰顯臺灣出版界魅力與實力：對外，具現臺灣為華文出版樞紐的策略地位，以吸引期望開拓華文市場的全球出版人參與；對內，多層次的鋪陳臺灣出版風貌，從文學／非文學、童 書、動漫等類型，到文字、圖像、聲音等形式，蒐羅紙本到數位等載體，持續打造最具文化視野的形象與口碑。

相關連結

延伸閱讀

2026台北國際書展／疫情期間法漫銷售飆升！董龑分享法漫的前世今生

2026台北國際書展／「不是心靈雞湯，還有憂鬱」許瑋甯新書《寫進時間的故事》赤裸記錄人生軌跡

誠品畫廊新春鉅獻：藝術家夏陽「神門百顏」展現70載東方傳奇，巨幅毛毛人版門神鎮守迎歲

2026台北國際書展／公視《反正你也不睡覺》節目主持人吳曉樂x陳栢青直播：探討讀空氣的能力與閱讀同理

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。