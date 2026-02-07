2026台北國際書展／疫情期間法漫銷售飆升！董龑分享法漫的前世今生

台北國際書展將透過更豐富的內容，彰顯臺灣出版界魅力與實力：對外，具現臺灣為華文出版樞紐的策略地位，以吸引期望開拓華文市場的全球出版人參與；對內，多層次的鋪陳臺灣出版風貌，從文學／非文學、童 書、動漫等類型，到文字、圖像、聲音等形式，蒐羅紙本到數位等載體，持續打造最具文化視野的形象與口碑。

