2026台北國際書展／疫情期間法漫銷售飆升！董龑分享法漫的前世今生
台北國際書展於2月4日在國際沙龍舉辦講座「法語圈漫畫世界」，由法國達高集團（Média-Participations）上海有限公司總經理董龑主講。董龑指出，「法漫」泛指所有法語區域的漫畫創作，其源頭可追溯至19世紀法國東部城市教堂彩色玻璃窗上的圖像敘事，以及結合文字的政治諷刺刊物，逐步發展出具分鏡敘事特色的漫畫形式。
談及當代法國漫畫現況，董龑表示，法漫在疫情期間與銷售大幅提升，也顯示出社群時代讀者對於閱讀圖像的習慣增加。題材上，如今的法漫高度多元，從傳統冒險故事延伸至政治諷刺與女性主義創作等，同時在制度層面上已相當成熟，例如，安古蘭國際漫畫節長年成為全球漫畫產業的重要活動。
展望未來，董龑也指出法漫面臨日漫強勢競爭、創作週期長導致成本偏高等挑戰，但在法漫持續拓展全球市場、跨媒體改編潛力增加的情況下，她仍對法國漫畫的發展，以及台灣漫畫作品進入國際市場的可能性，抱持樂觀態度。
●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。
展覽資訊：
2026第34屆台北國際書展
Taipei International Book Exhibition 2026
閱讀泰精彩
展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）
展出時間：
2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00
2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00
2/8(日) 10:00-20:00
展期6天全面開放購票入場
書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/
