2026台北國際書展／童書主題館設置「驚奇市場」 帶領孩子均衡學習

2026台北國際書展從2月3日至8日於台北世貿一館舉辦。今年童書主題館規劃「驚奇市場」，以菜市場作為策展靈感，將書本化為商品，讓孩子走進六個攤位探索、採買三十六本書，形成孩子自己的閱讀套餐。

今年童書主題館聘請柯倩華、張淑瓊、丘嘉慧三位學者專家擔任策展顧問，規劃「驚奇市場」並精選適合親子共讀的優質作品。主題館以市場概念規劃六大主題攤位，包括心靈有機屋、情緒廚房、知識能量站、創意魔法坊、情感小舖、文化市集。張淑瓊介紹道，像是我們到市場去會選菜、做料理，我們的想法是走到這裡，但不是買菜、不是買魚、不是買水果，而是透過六個攤位、三十六本書，讓孩子到攤位探索，製作屬於自己的閱讀書單。

攤位透過不同種類的書籍和小遊戲，讓孩子「均衡」學習。心靈有機屋學習自我概念和心理成長，透過小遊戲讓孩子在不同的小動物身上，一起探索不一樣的行動力；情緒廚房讓孩子表達情緒的代表色，除了體會情緒，更學習表達情緒；知識能量站包括自然、數理、體育的知識書籍；創意魔法坊培養想像力，孩子可以自由創作，或是從不同攤位的料理卡汲取經驗，創作出屬於自己的創意料理，再將熱騰騰的料理呈現在螢幕上；情感小鋪陪伴孩子學習人際互動和共感理解；最後的文化市集從不同地方的文化和生活故事，理解其他文化，也理解自己的文化。

從逛市場的採買經驗出發，今年的童書主題館從六個攤位，帶領孩子走入自我、情緒、知識、創意、人際、文化，以多元的形式，一步步引導孩子展開一場閱讀的探索之旅。

展覽資訊： 2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026 閱讀泰精彩

展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）

展出時間：

2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00

2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00

2/8(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/

