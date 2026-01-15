臺史博2026年度計畫邁向「世界的博物館」：四大特展以歷史回應當代、二期擴建將分期施工

國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）今（14）日舉辦媒體交流會，首度完整揭示今（2026）年度四大重點特展規劃，也同步向媒體說明博物館未來發展方向與已啟動的第二期公共建設計畫。臺史博表示，歷經了常設展更新、組織升格的重要階段，博物館正積極從「大家的博物館」邁向「世界的臺史博」，以更具國際視野的策展與空間布局，向世界展現臺灣的文化軟實力。

臺史博俯瞰圖。圖／臺史博提供

展覽規劃方面，今年的策展方向持續以「從歷史回應當代」為核心，透過女性、運動、信仰與山林等主題，回望臺灣社會在不同時代中的選擇、移動與集體經驗。率先於去（2025）年底登場的《轉機—臺灣女子移動紀事特展》為臺史博繼2012年女性專題展後，再度推出的大型女性主題展覽，透過16位女性的人生旅途，呈現百年間臺灣女性在國內與跨國移動中的抉擇與能動性，並集結國內外超過60處單位協力完成，展期至今年8月30日止。

「轉機：臺灣女子移動紀事特展」主視覺。圖／臺史博官網

「轉機：臺灣女子移動紀事特展」移動女子的機車廣告。圖／臺史博官網

呼應今年第20屆亞洲運動會，臺史博與運動部共同推出《亞洲在場—臺灣與亞洲運動會特展》（展期自今年4月21日至10月18日），首度系統性梳理臺灣參與亞運的歷史脈絡，跳脫獎牌導向，呈現運動員生命史與競技運動在臺灣社會中的文化意義；下半年則推出國際重點大展《萬相天后：臺灣媽祖信仰與物質特展》（暫名），荷蘭國家博物館館藏的7幅珍貴媽祖聖跡圖冊將首次來臺展出，同時串聯臺灣各地媽祖廟文物，展現信仰的跨地域流動；年底則有《山有多遠—臺灣登山100周年特展》（暫名），是臺史博首檔山岳專題展覽，回望百年間臺灣登山活動的軌跡，並呼應近年隨著山林政策逐步開放，登山活動日益蓬勃、山林議題受到高度關注的現象，期盼引領觀眾展開一段兼具知識性與感官體驗的展覽旅程。

臺史博啟動第二期擴建工程計畫，目標120年正式全面再開館（先期規劃示意圖）。圖片來源：臺史博

除展覽內容外，臺史博也向媒體說明第二期擴建工程計畫，未來將以國際接軌、當代蒐藏、文化科技與產業觀光為方向，規劃新增典藏空間、特展與文化科技展廳，並以「歷史長廊」串聯各館，打造兼具展示、教育與休閒功能的國際級博物館。二期擴建不只是硬體空間的延伸，更是博物館未來願景的重要一步，期盼透過結合文化科技、促進公眾參與及強化國際交流，讓臺史博成為世界理解臺灣歷史與文化的重要窗口，也在「大家的博物館」基礎上，穩健邁向「世界的臺史博」。施工期間將採分區、分階段方式進行，期間部分戶外園區將進行施工，但展館仍持續正常營運，不影響民眾參觀，並預計於119年分段取得使用執照後，目標120年正式全面再開館。

此外，博物館觀眾和棒球迷有福了！「統一7-ELEVEN獅隊」即將於今年3月中職新賽季在亞太成棒主球場開打，臺史博與統一獅球團正積極商討「觀展＋觀賽」的行銷合作，擴大文化與運動魅力，未來本區活動熱鬧精彩可期。

臺史博2026年四大年度特展 詳情一覽

1. 「轉機：臺灣女子移動紀事特展」

時間：2025年12月25日至2026年8月30日

地點：展示教育大樓第1特展室

本展覽回顧百年來臺灣女性如何在制度、身體與社會框架的限制中，尋找轉圜的可能，走向更廣闊的人生舞臺。是繼2012年的「臺灣女子．非常好特展」以來，臺史博推出的第2檔以女性為專題的大展，結合女性生命史與大時代脈動，以更深廣的面向呈現女性的能動性，內容集結國內外超過60處單位與個人的借展與協力才得以完成。

展覽以「行前準備」為始，回顧百年來臺灣女性在「移動」中所遭遇的阻滯與綁縛，並分為「國內線」與「國際線」兩大主軸，觀眾可自由前往9個登機門(GATE)，跟著16位主角們一同踏上旅途。「國內線」橫跨日本時代的產婆、1949年戰亂中的女性身影、1970年代鐵道隨車員、工廠女工與藝霞歌舞劇團的巡演生活，到1990年代彭婉如為女性參政權奔走的故事，以及女性權益抗爭與跨國婚姻面臨的處境。「國際線」則呈現張聰明的環球旅行，以及陳進、林月雲、莊淑旂等人赴日深造的志向；回望謝雪紅在俄羅斯的生命轉折及美國對她的多重意義；再走入三毛筆下的撒哈拉，開啟讀者對遠方的無限嚮往。

「轉機：臺灣女子移動紀事特展」GATE 日本。圖／臺史博官網

菊紋衛生帶，1895-1945（日本時代），織品。圖／取自臺史博典藏，示意圖實際展品以官方開展公布為主

2. 「亞洲在場–臺灣與亞洲運動會特展」

時間：2026年4月21日至2026年10月18日

地點：展示教育大樓第2特展室

2026年適逢第20屆亞洲運動會（以下簡稱亞運），亞運作為亞洲最重要的體育賽事之一，本展以洲際、國家、社會、個人間的四種尺度連結，剖析體育運動發展與臺灣社會的關係，了解臺灣為何參與及如何參與國際競賽、競技運動與公眾的關係、運動知識如何儲備累積等，以提升大眾對臺灣體育運動文化不同的理解和認識，讓競技運動的討論除了「贏得獎牌」外，還有更多可能性。

圖／取自臺史博提供，實際展品以官方公布為主

3. 「萬相天后:臺灣媽祖信仰與物質特展（暫名）」

時間：2026年10月13日至2027年5月16日

地點：展示教育大樓第2特展室

媽祖是臺灣最具代表性的傳統信仰之一，其慈悲與靈驗深植人心，長久以來感動著無數信眾。歷史上人們對媽祖的感應，是不斷在國家、社會與個人的參與下被建構與再現的文化實踐。

本次展覽透過館藏與國內外機構典藏，以及各地媽祖廟所傳承的重要文物，探討媽祖神蹟如何被形象化，並展現出媽祖信仰的多元面貌。我們將聚焦於宗教物件背後的製作、敬獻與香火流動，進一步揭示媽祖信仰如何在臺灣社會中形成一張跨地域、跨階層的網絡，並隨地化地展現其在地特色。

隨著時代更迭，人們面對不同的社會與生存挑戰，媽祖作為精神依靠與護佑象徵，持續扮演著穩定人心、凝聚社會的關鍵角色。其神蹟不僅是信仰故事的呈現，更體現了宗教在推動社會安定與持續前進過程中的能動性與深遠影響力。

圖／取自臺史博提供，實際展品以官方公布為主

4. 「山有多遠—臺灣登山100周年特展（暫名）」

時間：2026年12月11日至2027年8月29日

地點：展示教育大樓第2特展室

以1926年臺灣山岳會成立為起點，探討臺灣這個山岳國家自日本時代到當代百年以來「人」與「山」的關係/距離、登山觀念與行為的變遷等，並透過展示設計轉化為一趟具知識性、互動性及感官性的登山體驗，帶領觀眾共同思索登山的意義與山林的價值。

臺灣山岳會《臺灣山岳彙報》合訂本，1926-1945（日本時代-昭和時期），書籍。圖／取自臺史博典藏，示意圖實際展品以官方開展公布為主

臺灣山岳會《新高登山地圖》，1926-1945（日本時代-昭和時期），紙質。圖／取自臺史博典藏，示意圖實際展品以官方開展公布為主