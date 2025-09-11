第七屆《金創獎》出爐！玩勮工廠《烏秋—黑羽的斷翼者》奪得金獎、最佳人氣獎 雙料冠軍

由廣藝基金會與文化內容策進院聯手主辦的 2025 第七屆《表演藝術金創獎》，9月6日正式揭曉！玩勮工廠以動漫美學打造的原創武打音樂劇《烏秋—黑羽的斷翼者》一鳴驚人，視覺與聽覺張力爆表，青春熱血與矛盾情感交織，現場觀眾心跳直接加速三倍。最終勇奪金獎與 20 萬元獎金，成為本屆最閃耀的亮點！

銀獎（獎金 15 萬元）由閱時原創 BL 音樂劇《我的當兵生活怎麼會男上加男》抱走，銅獎（10 萬元）則頒給喜歡唱片股份有限公司《阿嬤的過去進行式》。兩名佳作也各獲獎金 5 萬元，分別是動見体《KTV 多雲時晴偶陣雨》與高丞賢《Drag 后生還者》。題材多元，創意出奇，堪稱一場表演界的「百味自助餐」！

多元題材，激烈競爭

第七屆《金創獎》試演決選暨頒獎典禮，在桃園廣達電腦總部廣藝廳熱烈舉行。現場不僅雲集表演團隊與藝文場館代表，更吸引大批觀眾湧入支持。觀眾還能透過人氣投票替心愛團隊應援，現場氣氛熱到連冷氣都想請假。

玩勮工廠《烏秋—黑羽的斷翼者》高票奪冠。製作人魏匡正領獎時感性表示，感謝評審團的青睞，更感謝觀眾願意在作品「還在冒青煙的階段」就進場支持。九位演員為短短二十分鐘試演，硬是排練了二十次，汗水灑滿舞台，有人甚至「用血汗換掌聲」，最終換來這場震撼演出。更驚喜的是，《烏秋—黑羽的斷翼者》還拿下觀眾票選的「最佳人氣獎」，等於是評審專業認可、觀眾熱情擁抱，雙料加冕，氣勢如同二段跳！

玩勮工廠以動漫美學打造的原創武打音樂劇《烏秋—黑羽的斷翼者》勇奪金獎

銀獎作品《我的當兵生活怎麼會男上加男》以青春喜劇的筆調，把軍旅生活演繹得驚喜不斷、戀愛懸疑兼備，青春到可以拿來當保養品。銅獎《阿嬤的過去進行式》則以失智為題，帶領觀眾穿梭現實與潛意識，探索祖孫情誼與家人衝突，在不斷重建的場景中揭開愛與認同的真相。

廣藝基金會執行長楊忠衡表示，金創獎邁入與文策院合作的第二年，不僅是優秀創作的評選，更肩負打造臺灣表演藝術創作平台的使命，他期盼透過健全機制孕育好作品、好平台與好市場。文策院副院長胡婷俐也表示，佩服廣達電腦與廣藝基金會長年深耕表演藝術，文策院去年起加入合作，積極推動市場化發展，提供行銷宣傳、首演巡演規劃與投資評估等「全套支援」，協助團隊從比賽場走向世界舞台。

廣藝基金會執行長楊忠衡

評審代表北藝中心董事王孟超總結表示，本屆五部入圍作品題材涵蓋武俠、軍旅、失智等領域，各具特色，競爭火熱。他也提醒金獎得主，從試演走到完整製作，將是一段「從熬湯到煉丹」的過程，必須接受多重淬鍊才能成就佳作。

本屆金創獎評審從創作理念、製作可行性、未來市場等面向，評選最具潛力與發展性的團隊

本屆金創獎評審陣容豪華，除楊忠衡、胡婷俐、王孟超之外，還有大清華傳媒總監製馬天宗、故事工廠執行長林佳鋒、榮耀基金會執行長孫瑞君、臺中國家歌劇院副總監鄢繼嬪，及廣藝基金會副執行長林霈蘭、節目處總監陳鈺芬等九位，從創作理念、製作可行性、未來市場等面向，評選最具潛力與發展性的團隊。