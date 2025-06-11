師大表藝所20周年首屆「2025大師小劇節」7團隊6/13起展現藝穗節自由精神

臺師大表演藝術研究所（簡稱：師大表藝所）迎來創所20週年，推出「2025大師小劇節 NTNU Fringe」，以藝穗節（Fringe Festival）的自由精神創作能量，將於6月13至22日，在知音劇場、文薈廳與梁實秋故居等地登場。七組表演團隊帶來偶戲、肢體劇場與行為藝術等作品，邀觀眾走進非典型劇場，體驗當代表演的多元可能。

台師大表藝所特聘教授、也是大師小劇節行政總監何康國分享，表演所20年來從華文音樂劇的深耕，培養眾多音樂劇人才，到愛丁堡展演實習計畫的國際化嘗試，探索產業新路。藉由推出大師小劇節，與全球藝穗節協會接軌，促進國際交流。何康國強調大師小劇節效法發源於1947年的愛丁堡藝穗節精神，作品不經審查，場地極具彈性，讓年輕創作者針對空間與觀眾屬性，設計專屬演出。

梁實秋故居是本屆亮點場地之一，這座僅容15至20人的古蹟充滿人文氣息，激發創作者突破傳統劇場框架，何康國認為古蹟與表演藝術結合，不僅是文化再生，更讓劇場無處不在。其他場地如知音劇場與文薈廳，也為年輕人提供實驗舞台，展現創意火花。

2025大師小劇節 NTNU Fringe六月登場，「格桑製作」推出《遺物計劃－阿嬤的衣服／共創版》，圖片由大師小劇節提供。

本屆七組演出團隊包含：「日月餘樂製作」以《找・生》探索生命追尋的本質，在知音劇場演出。「一面鏡子」的《鏡中獨白》以行為藝術帶領觀眾穿越記憶與時空，於梁實秋故居呈現。PTSD團隊打造《狐狸怎麼叫》在文薈廳演出，融合古典傳說與流行文化，透過偶戲與多元物件操作奇幻戀曲。

「照冉是誰」推出獨角戲《無與倫比的美麗》，以20分鐘solo表演講述女孩的內心故事，於梁實秋故居登場。「念光製作」的《圓宇宙》為聲音、身體與空間交織的感官實驗，於梁實秋故居呈獻肢體劇場。「格桑製作」創作的《遺物計劃－阿嬤的衣服／共創版》，在梁實秋故居探索遺物所承載的記憶與情感，思考物件與生命的延續。《歡顛即興SHOW》由「歡顛製作」於知音劇場登場，觀眾提供的關鍵字就是創作起點，演員現場即興發展情節與角色，打造每場獨一無二的演出。

「念光製作」的《圓宇宙》為聲音、身體與空間交織的感官實驗，圖片由大師小劇節提供。

儘管台北已有藝穗節品牌，何康國強調，大師小劇節聚焦台師大、台大與台科大等青年學子與初入行業的新星，展示才華與實驗創意的重要舞台。節目風格多元、場域彈性，充分體現藝穗節「自由、開放、不設限」的精神。

何康國透露預計今年八月親赴愛丁堡，拜訪藝穗節協會成員，期望透過本屆大師小劇節的實踐，正式將「NTNU Fringe」納入全球藝穗節網絡。未來不僅讓台師大作品走向世界，也將優質國際藝穗作品引進台灣，開啟更多跨國交流合作機會。

對於首屆大師小劇節，何康國寄予厚望，指出藝穗節的價值不在於票房，而是讓年輕創作者藉由演出與觀眾互動、與業界連結，找到知音。他邀請觀眾走進劇場，與新世代創作者對話，讓表演被看見，推動台灣表演藝術走向更寬廣的未來。