2025桃園管樂嘉年華5/30起登場 6場音樂盛會、文創市集共聚響應

桃園市長張善政26日下午於市府文化局一樓大廳，出席「2025桃園管樂嘉年華」記者會。張市長表示，去（113）年首次舉辦的管樂嘉年華廣受市民好評，今年再度舉辦，將以高品質演出回應市民期待，市府將持續努力使桃園的藝文活動一年比一年精采，讓藝術在桃園閃耀發光。

張市長指出，今（114）年適逢第二次世界大戰結束滿80週年，市府以「愛與和平」為年度主題，特別邀請來自日本的廣島管樂團（Hiroshima Wind Orchestra）來台演出，帶來精彩豐富的音樂饗宴，誠摯邀請市民朋友共襄盛舉，一同感受管樂之美。

策展人暨國立臺灣師範大學表演藝術研究所特聘教授何康國表示，音樂能傳遞理解與共融的價值，正如管樂團中各種樂器的協奏，象徵著桃園多元族群的和諧共處。

活動以「愛與和平」為主題，邀共同打造六場精彩音樂節目，圖片由桃園市府提供。

「2025桃園管樂嘉年華」自5月30日展開，開幕音樂會《全國社區樂團「桃園群英薈II」》邀得指揮家郭聯昌教授攜手龍潭愛樂管弦樂團，並匯聚全台28個優秀管樂團同台獻藝。5月31日由新竹艾默士管樂團攜手國際指揮大師道格拉斯．伯斯托克（Douglas Bostock）領軍帶來精采演出；6月1日則由桃園青年聯隊與日本沖繩青年團隊共演，展現世代與文化的對話；6月6日及7日，日本廣島管樂團將帶來室內、外共兩場的演出，傳遞歷史記憶與和平精神；壓軸節目「時空台灣」則由桃園交響管樂團呈現，結合音樂、影像與馬戲元素，展現多元文化融合的藝術力量，帶領觀眾看見台灣的美、聽見愛與和平的聲音。

文化局表示，本次活動以「愛與和平」為主題，邀請策展人何康國博士與國內外優秀管樂團隊共同打造六場精彩音樂節目。日本著名指揮家下野竜也（Tatsuya Shimono）大師將帶領廣島管樂團首度來臺演出，並且特別委託知名作曲家鍾耀光教授以畢卡索名畫為「2025桃園管樂嘉年華」打造全新樂章。除室內場次外，另外也將在桃園藝文廣場辦理5場大型戶外音樂會，分別是「桃園群英薈II」、「指揮大師Bostock X 愛與和平音樂會」、「亞洲青年管樂匯演」、「廣島管樂團戶外音樂會」及「時空台灣」等。「2025桃園管樂嘉年華」結合國際、在地及青少年團隊攜手演出，共同呈現一場跨國界的音樂饗宴。

張善政市長與活動貴賓們合影，圖片由桃園市府提供

文化局補充，活動期間自5月30日至6月8日，除音樂節目外，周邊更設有兩大主題風格的管樂小舞台與文創市集，安排爵士、古典、輕音樂、流行與經典老歌等多樣演出，並提供豐富的創意手作、美食飲品及音樂周邊商品，歡迎全臺樂迷齊聚桃園，共同參與這場融合音樂、藝術與文化的年度盛事。活動詳情請至「桃演本舖」臉書粉絲專頁查詢。

「2025桃園管樂嘉年華」主視覺。圖／桃園市政府文化局